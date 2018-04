Televize sbalená na cesty - recenze exota Gigabyte g-Smart i128

Gigabyte je u nás poměrně neznámou firmou. Možná ji někdo zná jako výrobce počítačových komponentů, někteří už zaznamenali i její notebooky. I o komunikátorech této značky jsme již na našich stránkách psali a dodávali jsme, že se na produkty této společnosti můžeme těšit i v naší zemi.

A tak se nám po několika měsících od onoho oznámení dostal do ruky první produkt této tchajwanské společnosti, který se začíná prodávat na našem trhu. Upřímně řečeno jsme však trochu zklamáni. Místo přístrojů, nad kterými jsme se téměř rozplývali na CeBITu, k nám totiž přichází tak trochu obstarožní přístroj z nabídky výrobce. Na ty opravdu zajímavé novinky si tedy asi budeme muset počkat.

Stručná charakteristika:

Komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 5 a vestavěným televizním tunerem.

Abychom ale Gigabytu nekřivdili, i dnes recenzovaný g-Smart i128 má co nabídnout. Hlavním lákadlem je pochopitelně vestavěný televizní tuner, který je schopen přijímat běžné pozemní televizní vysílání. Ale i v dalších oblastech se jedná o relativně dobře vybavený komunikátor, který samozřejmě není bez chyb. Jednou z nich je třeba fakt, že přístroj přichází se starší verzí operačního systému – Windows Mobile 5.

Vzhled a konstrukce – čínská cihla

Dle našeho názoru je u g-Smart i128 základním kamenem úrazu jeho vzhled. Je vidět, že komunikátor již není nejmladší a navíc se na jeho vzhledu výrazně podepsaly asijské designové manýry. Nemůžeme se tomu dojmu ubránit, ale Gigabyte nám v tomto připomíná námi testované modely čínského výrobce CECT.

Většina těla telefonu je tvořena lesklým černým plastem, boky mají lemování matné. Občas se mihne nějaký stříbrný prvek, jako třeba název výrobce pod displejem, nebo střed potvrzovací klávesy. Vcelku jednoduchý tvar kvádru s mírně zaoblenými hranami je přitom poměrně dobrým základem. Jenomže provedení jednotlivých detailů působí trochu lacině, přesně jako u oněch zmiňovaných telefonů CECT. Stejně jako u nich si přitom nemůžeme stěžovat na kvalitu zpracování přístroje, ta je velmi dobrá. Co se ale použitých materiálů týče, současná konkurence je prostě o krok dál.

Rozmístění všech prvků na těle telefonu je vcelku standardní. Čelní ploše dominuje displej a pod ním nalezneme dvojici kontextových kláves a soubor kláves ovládacích. Vpravo je slot pro paměťové karty miniSD a konektor pro připojení sluchátek, nahoře pouze vypínač se stavovými diodami, vlevo spoušť fotoaparátu a kolečko pro regulaci hlasitosti a na spodu telefonu nalezneme jen krytý miniUSB konektor. Při pohledu na zadní stranu pak odhalíme umístění stylusu, z tohoto pohledu v levém dolním rohu. Na krytu baterie je obří logo Windows Mobile a nad krytem pak čočka fotoaparátu s přisvětlovací diodou a přepínačem pro makro režim.

Rozměry Gigabytu jsou vcelku příjemné, přístroj není zbytečně tenký a široký a zůstává v přirozených mezích. Konkrétní rozměry jsou 106,6 x 53,2 x 19,8 mm. Ani hmotnost 130 gramů nikomu výrazně vadit nebude. Navíc v krabici s telefonem nalezneme docela kvalitní pouzdro, které se dá připevnit na opasek, takže telefon nebude překážet v kapse. Nechybí ani poutko, které můžete přidělat jak k telefonu, tak k pouzdru.

Displej a ovládání – ta televize je trochu malá

Displej Gigabytu i128 většinou svých parametrů naprosto odpovídá dané třídě. Tedy rozlišení 320 x 240 bodů, 65 000 barev a je samozřejmě dotykový. Jen úhlopříčka je trochu neobvyklá, činí pouhé 2,4 palce, což je hodnota, se kterou se dnes setkáme spíše u smartphonů. Na druhou stranu je tak zobrazení na displeji dostatečně jemné, i když právě u komunikátoru bychom přeci jenom ocenili displej větší. Jde hlavně o specifika operačního systému, kdy při daných rozměrech displeje jsou například některé ikonky a ovládací prvky snad až příliš malé. Displej se nám také zdál trochu bledý. Příliš dobrá není ani čitelnost displeje na přímém slunci.

Pojďme se raději věnovat těm veselejším stránkám Gigabytu. Jednou z nich je například ovládání přístroje. Samozřejmě vše můžete ovládat pomocí stylusu přes dotykový displej. Stylus je, jak je dnes velmi časté, teleskopický, o jeho umístění jsme se již zmiňovali. Znovu již po několikáté dodáváme, že ani jedno, ani druhé vůbec nechápeme. Který ergonom vymýšlel obzvláště ono umístění, to by nás zajímalo. Příjemné je, že v balení s telefonem nalezneme stylus náhradní.

Na druhou stranu stylus je docela solidní, i když by mohl být malinko tlustší. A jeho roztažení se vždy provede při vyndávání z uložení, což také není vlastnost, která by byla u konkurence samozřejmostí. Veselejší je však oblast jednoručního ovládání. Kontextové klávesy pod displejem, o něco níže navigační klávesa s potvrzovacím středem, tlačítka pro ovládání hovoru a klávesy start a OK. To je nutné minimum, při kterém lze mluvit o bezproblémové jednoruční navigaci v operačním systému. A Gigabyte jej splňuje beze zbytku. Jednotlivým klávesám navíc při jejich delším stisku můžete nastavit téměř libovolnou funkci. Takže tu máme hned šest rychlých voleb.

V oblasti ovládání zde také nalezneme pár užitečných vylepšení. Jedním je lišta drobných ikon v spodním řádku Today obrazovky. Zde nalezneme ikony obsluhující některé výrobcem dodávané programy, rotaci obrazovky, správu připojení k počítači a podobně. Důležité je, že se k nim lze proklikat skrze Today obrazovku i bez použití stylusu.

Další příjemnou drobností je funkce magnifier – výrobce si byl pravděpodobně vědom rozměrových omezení displeje a tak připravil drobnou utilitku, která vám umožní o trochu zvětšit písmo v menu, případně i jeho ikony. Posledním výborným vylepšením je takzvané Easy touch menu. To se nastaví na klávesu start, respektive objeví se pří jejím delším podržení. Z tohoto menu můžete naráz zavřít všechny běžící programy (výtečné), měnit vyzváněcí profily, vypnout displej, nebo regulovat jeho podsvícení. Gigabyte začíná příjemně překvapovat.

Baterie

Gigabyte g-Smart i128 má v základu baterii s kapacitou 920 mAh. To není opravdu mnoho a tak se dá očekávat nízká výdrž. Přístroj má ale naštěstí docela dobře vyřešený power management, takže běžně se s ním dá dva dny pracovat. Problém nastane až ve chvíli, kdy si pustíte třeba vestavěnou televizi. Ta je opravdovým žroutem energie, na druhou stranu na sledování očekávaného sportovního zápasu baterie vystačí.

Telefonování a zprávy – další nečekaná vylepšení

V oblasti telefonování a zpráv nalezneme samozřejmě vše, co bychom od daného operačního systému očekávali. Tedy především kvalitní adresář a bohatou možnost práce se zprávami SMS a emaily. Tyto funkce snad ani představovat nemusíme. Gigabytu dokonce nechybí ani vyzváněcí profily a filtrování hovorů, což jsou funkce, na které operační systém standardně trochu zapomíná.

Gigabyte však jde ještě dál a nabízí velmi neobvyklou funkci – hlasový záznamník přímo na přístroji. Můžete tedy téměř s klidem zrušit svou hlasovou schránku a používat záznamník vestavěný v telefonu. Samozřejmě že ten za vás nepřevezme vzkaz v případě, že jste v oblasti bez signálu, jindy se však může tato varianta hodit daleko více. Záznamy máte pěkně přehledně v telefonu, ukládat se mohou do vnitřní paměti i na paměťovou kartu.

Se schránkou se dají vyvádět všelijaké kejkle. Samozřejmostí je možnost nahrát si vlastní vzkaz pro volajícího. Hodit se však může další funkce – možnost, že telefon bude na pozadí přehrávat vámi vybraný zvuk. Na výběr jsou obligátní ulice, letiště, auto, kancelář a podobně, ale opět si můžete vlastní zvuk nahrát. Samozřejmě lze zvolit i hlasitost tohoto zvuku. Aplikace vám také umožní zapnout automatické nahrávání hovorů. Inu, vcelku neobvyklá výbava.

Organizace a data – tentokrát klasika

Co se organizačních schopností týče, ty jsou zcela poplatné operačnímu systému. Takže se můžeme spolehnout na kvalitní kalendář, úkolovník, poznámky a samozřejmě balík kancelářských aplikací pro práci se soubory Office Word, Excel a Power Point.

Zajímavou možností je program Scheduler, který umožní naplánování a spuštění některých úloh a činností v určitý čas. Bohužel nabídka je poměrně úzká, přístroj můžete takto automaticky zapnout a vypnout, spustit budík, televizi, rádio nebo zálohování. Užitečná je hlavně funkce zálohování, která na paměťovou kartu zazálohuje celý systém se současným nastavením a daty.

Ani v datové oblasti není výbava Gigabytu špatná. Chybí sice podpora sítí třetí generace, v tomto případě si musíme vystačit s EDGE. Naopak spolehnout se můžeme na Bluetooth 1.2 a Wi-Fi. K počítači se lze připojit klasickým miniUSB kabelem.

Zábava – televizní mánie

Gigabyte g-Smart i128 disponuje samozřejmě tradičními hrami Solitaire a Bubble Breaker, nechybí podpora Javy. Samozřejmostí je i vestavěný fotoaparát. Ten má rozlišení 2,1 megapixelu, disponuje přisvětlovací diodou a má přepínač na makro režim. To vše ovšem nestačí na to, aby se fotografie mohly rovnocenně měřit s nejlepšími v dané kategorii. Gigabyte prostě fotí podprůměrně.

O focení však i128 není. Hlavním lákadlem přístroje má být jeho vestavěný televizní tuner. Jako anténa mohou sloužit sluchátka, která se připojují do zdířky pod krytkou na pravém boku. S nimi je ovšem příjem poměrně nekvalitní, dosáhnout čistého obrazu je poměrně složité. Lepší by měla být situace s externí anténou, kterou jsme také dostali k testování.

Nevíme však, zda ta bude součástí standardní dodávky. Anténa však má také jednu zásadní nevýhodu – její konstrukce je poměrně chatrná a velmi akutně hrozí její ulomení přímo v místě konektoru. Ostatně anténa, kterou jsme na testování dostali, již byla takto poznamenaná a tak s ní příjem rovněž nebyl nejlepší.

Televizní tuner umožňuje příjem signálu v různých normách a pásmech, můžete si nadefinovat i vlastní šířku pásma. Některé země mají předdefinované nastavení, ale Česká republika mezi nimi chybí. To se však může ve finální prodejní verzi změnit, náš přístroj zatím nebyl lokalizovaný. Automatické ladění funguje celkem dobře, stačí v nastavení zvolit normu PAL-DK. Zásadním problémem však je opravdu kvalita příjmu, je poměrně složité najít místo s dobrým příjmem. To námi kdysi zkoušená televize digitálního formátu DVB-H na tom byla lépe.

Komu se nelíbí televize, může se spolehnout na poslech rádia, i to umí přístroj naladit. Navíc v krabici s telefonem nalezneme i redukci z proprietárního konektoru na klasický 3,5 mm jack, takže k přístroji můžete připojit i svoje vlastní sluchátka.

Shrnutí – ošklivé káčátko se slušnou výbavou