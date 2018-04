Telenor uvádí na trh konkurenční ADSL

Firma Telenor Networks uzavřela jako první telekomunikační operátor Smlouvu o zpřístupnění metalického účastnického vedení s Českým Telecomem. Díky tomu může na běžných telefonních linkách provozovat technologii ADSL ve své vlastní režii. Telenor se rozhodl nabízet svoje ADSL všem alternativním operátorům na velkoobchodní bázi, již během pilotního provozu začaly s Telenorem spolupracovat firmy Contactel, Czech On Line, GTS a sesterská Nextra.

Telenor zprovoznil na pronajatých linkách nejen ADSL, ale také technologii SHDSL. Zatímco datová kapacita ADSL je asymetrická, směrem k zákazníkovi může téct více dat než od něj a na lince může zároveň fungovat běžný telefon nebo ISDN, SHDSL nabízí symetrický přenos dat a vyšší spolehlivost. Cenou za tyto výhody je nemožnost využívání běžného telefonu na lince využívané pro SHDSL, hlas lze však přenášet digitálně uvnitř datového kanálu.

Infrasturktura Telenoru v síti Telecomu

Telenor pro své ADSL a SHDSL využívá vlastní zařízení DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), která jsou k páteřní síti připojena technologií ATM. Na bázi ATM funguje celá páteřní síť a také bezdrátové přístupové body (FWA) pásmu 26 GHz, které Telenor provozuje již několik let. Telenor tak může pro připojení DSLAM využít vlastní bezdrátovou síť a nemusí čekat na zprovoznění datových kabelů. Telenor nehodlá účtovat poplatky za objem přenesených dat a také poměr agregace bude příznivější než u ADSL v podání Telecomu.

Pracovníci Telenoru byli velmi překvapeni, jakých rychlostí se jim na metalických vedeních Telecomu podařilo dosáhnout. U ADSL se přenosová rychlost vyšplhala až na 8 Mb/s směrem k zákazníkovi, u SHDSL 2 Mb/s v obou směrech. Během testovacího provozu jsou však data přenášena rychlostí nejvýše 1 Mb/s.

Desítky až stovky tisíc linek

Pilotní provoz prvního DSLAM Telenoru byl zahájen v letošním únoru 2004 v lokalitě Fibichova, Praha 3. Bylo nainstalováno několik desítek linek ADSL i SHDSL, celkem má Telenor přístup k přibližně 30 tisícům telefonních linek. Příjem objednávek pro pilotní provoz končí 31. května, linky pilotního provozu budou aktivní do 31. července.

První fáze běžného provozu propukne 1. června, Tleenor předpokládá zprovoznění lokalit Dlouhá, Fibichova, Letná, Praha-střed a UTB. Měl by tak získat přístup k přibližně 62 tisícům linek. Do 30. června by Telenor chtěl zprovozněním lokalit Libeň, Pštrossova, Školská, Těšnov, Vinohrady získat přístup k dalším 51 tisícům linek, tedy k celkem 113 tisícům telefoních okruhů. Do 31. července by měly být ppřipojeny lokality Dejvice, Pankrác a Vršovice, během druhé poloviny roku 2004 také Holešovice, Malostranské náměstí, Smíchov a Václavská, celkem 230 tisíc linek.

Do konce roku 2004 by se měly zařízení DSLAM objevit také v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Liberci a v Pardubicích. Telenor se chce stát druhým nejvýznamnějším poskytovatelem služeb xDSL v České republice s tržním podílem kolem 20 procent.