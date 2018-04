Telenor Networks rozšířil pokrytí svou službou xDSL

Společnost Telenor Networks, rozšiřuje pokrytí v rámci svého projektu xDSL by Telenor o další oblasti v Praze. K lokalitám UTB a Fibichova přibyly ústředny Praha–střed, Dlouhá, Letná a Libeň.

Vysokorychlostní služby ADSL a SHDSL jsou tak v současnosti dostupné pro více než 200 tisíc telefonních linek zpřístupněných na mistních smyčkách (Local Loop Unbundling).

„Plníme, co jsme slíbili před měsícem. Naším cílem je být kvalitnější alternativou k dosavadní nabídce velkoobchodních širokopásmových služeb Českého Telecomu,“ říká Jiří Nykodým, obchodní ředitel Telenor Networks.

Společnost Telenor Networks ve své nabídce služeb xDSL garantuje minimální přenosovou rychlost, definuje dostupnost služeb (garance SLA) a neomezuje objem přenesených dat.

Spouštění projektu xDSL by Telenor zatím postupuje podle předem oznámeného plánu. Do konce roku 2004 chce rozšířit pokrytí na 80% Prahy a do těchto měst - Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a Zlín.