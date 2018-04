Telenor Internet koupil OasaNet

Společnost Telenor Internet v pátek oznámila odkoupení jednoho ze svých konkurentů - společnosti OasaNet. Převzetí OasaNetu je součástí tažení norského internetového gigantu Telenor-Nextel, připojujícího v mateřské zemi přes 250 000 klientů.

Toto tažení začal Telenor-Nextel vloni na podzim, když převzal společnost Terminal. Tehdy také oznámil ambiciosní plán stát se do roku 2001 jedním ze tří největších internetových providerů - čehož zřejmě hodlá dosáhnout především konsolidací trhu, nákupem firem se zajímavým tržním podílem.

OasaNet patřil mezi menší internetové providery, nicméně za své působení si stihl vybudovat hezkou síť přípojných bodů. Služby společnosti Telenor Internet jsou nyní dostupné v těchto městech: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec a Plzeň. Všichni klienti OasaNetu se samozřejmě nyní stávají klienty Telenor Internetu - potěšit by je především mohla solidní zahraniční konektivita. Společnost Telenor Internet je nyní připojena 2Mb linkou do sítě EBONE a 1,5Mb do sítě Telenor.

Je velmi pravděpodobné, že trend konsolidace trhu s internetovým připojením bude nadále pokračovat a spíše se stupňovat. Již nyní se hovoří o chystaných odprodejích dalších menších, ale i největších internetových providerů a Telenor Internet má díky svému zahraničnímu majiteli kasičku plnou a připravenou k nakupování.

Na českém trhu operuje ještě společnost Telenor poskytující především služby VSAT.