TELeKONOM: Zloději mobilů mají zelenou...

- Včasné a důsledné zablokování odcizených mobilních telefonů by výrazně omezilo jejich krádeže. Dokonce tak, že by se zloději přestali o tento druh zboží zajímat, řekl mluvčí mobilního operátoru Eurotel Jan Kučmáš.řekl Kučmáš.

Mluvčí Eurotelu prakticky pouze zopakoval to, co ví v Česku kdekdo, aniž by musel být telekomunikačním nebo jakýmkoli jiným odborníkem. Agentura ČTK, která Kučmášovy názory přinesla, se již nezeptala, proč s tím Eurotel přichází právě v tuto chvíli, když situace již trvá od roku 2001. Stejně tak nepřinesla vyjádření ostatních operátorů, proč že databázi kradených telefonů neprovozují, když by "uzavření trhu zlodějům" relativně snadno umožnila. TELeKONOM při nejlepší vůli nenachází lepší vysvětlení, než že to operátorům vyhovuje, poněvadž čím více se telefony kradou, tím více se musejí kupovat. Stejné výhody za současného stavu přitom paradoxně požívá i Eurotel, který blacklist provozuje.

Firemní zkušenosti podle Kučmáše ukazují, že je třeba kradený přístroj zablokovat co nejdříve. "To je náš interní odhad, že do 24 hodin ten telefon ještě nezmění majitele - jinými slovy: že se neprodá," řekl Kučmáš.

Mluvčí pražské policie Iva Knolová potvrdila jeho názor, že toto "horké zboží" mnohdy mizí v nonstop bazarech a zastavárnách. "Jejich majitelé je často mívají v zadních místnostech, do nichž nemá policie bez povolení k domovní prohlídce přístup," dodala. K povolení však musejí mít policisté pádný důvod. Soudci jsou ale podle Knolové ochotni vydávat takové povolení spíše v případech závažnějších kriminálních deliktů.

Podle Kučmáše není technicky moc obtížné zjistit, jak často se z odcizeného mobilu volá. Lze dokonce sledovat i pohyb toho, kdo má kradený aparát u sebe - ve městě s přesností několika set metrů, jinde několika kilometrů. Zákon to však operátorovi zapovídá. "Bylo by to porušení telekomunikačního zákona," řekl Kučmáš.

"Technicky je to možné; mohla by to dělat policie," podotkl Kučmáš. Kriminalisté ale podle Knolové s mobilními operátory v případě prostých krádeží telefonních přístrojů příliš často nespolupracují. "Je to spíš u jiné trestné činnosti,"naznačila.

V případě odcizení mobilního telefonu je třeba to neprodleně oznámit policii. Příslušné potvrzení totiž operátor potřebuje, aby mohl přístroj zablokovat. V případě Eurotelu lze zavolat na linku 800330011, kde dotyčnému poradí. V zásadě je třeba vedle oznámení od policie předložit i písemnou žádost o zablokování a záruční list k mobilu. Obsahuje totiž takzvané IMEI - unikátní číslo, které má každý GSM telefon na celém světě.

Když zloděj ukradený mobil vypne a zapne, nebo se s ním pohybuje, síť Eurotelu jeho IMEI zaznamená. V seznamu si "přečte", že aparát je odcizený a zablokuje ho. "Pak už je zloději k ničemu," dodal Kučmáš.

Eurotel podle něj registruje ročně tisíce žádostí o zablokování mobilního telefonu. Kradených přístrojů bude ale asi víc, míní mluvčí. Policie si podle Knolové nevede zvláštní statistiku o odcizených mobilech, tyto případy spadají pod označení "krádeže" a "loupeže".

PRAHA - Český Telecom se rozhodl v pátek ukončit provoz internetového portálu o informačních technologiích Svět Namodro. Archiv článků budou mít čtenáři k dispozici do 25. února. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy souvisí tento krok se změnou portálových služeb, které Telecom nabízí.

Svět Namodro založil v roce 1996 Daniel Dočekal, který od loňského října působí ve vydavatelství Economia OnLine jako vedoucí projektu DigiWeb.cz. Zároveň provozuje server o informačních technologiích Pooh.cz.

"Již od loňského října jsem předpovídal, že Svět Namodro skončí," řekl Dočekal. "Myslím si, že Český Telecom měl všechny předpoklady pro úspěšné provozování tohoto média, ale bohužel nekoncepčností a nezkušeností zodpovědných osob ho dovedl k úspěšnému zániku," dodal.

Dočekal prodal Svět Namodro firmě MIA, kterou v roce 2000 získal Český Telecom. Podle informací z loňského podzimu se Telecom rozhodl prodat Svět namodro za milion korun. K tomu však nedošlo.

BEDMINSTER (USA) - Největší meziměstský telefonní operátor ve Spojených státech, společnost AT&T Corp., sníží svůj nynější dluh 22,6 miliardy dolarů o šestinu, tedy o 3,75 miliardy dolarů. AT&T odkoupí za hotové své dluhopisy ze dvou emisí, uvedla společnost.

AT&T odkoupí za 1,16 miliardy dolarů obligace, jež měly vypršet v březnu příštího roku. Jde o 73 procent z částky, kterou firma při vydání emise slíbila vyplatit.

AT&T odkoupí ještě obligace za 2,59 miliardy dolarů, které měly vypršet v polovině března roku 2013. Jde o 95 procent sumy nabídnuté pro zpětný odkup k tomuto datu. Při odkupu budou figurovat investiční firmy Merrill Lynch & Co. a Morgan Stanley.

"Máme radost z výsledků," uvedl mluvčí operátora. Dodal, že AT&T měla na konci minulého roku v hotovosti 8,5 miliardy dolarů a zvažovala možnosti, jak s nimi naložit. Vzhledem k nynější slušné finanční pozizi firmy zvítězilo snížení dluhu.

Akcie AT&T přitom 23. ledna spadly o 19 procent poté, co firma oznámila výsledek hospodaření za poslední čtvrtletí minulého roku a představila výhled pro tento rok. Zisk ve čtvrtletí dosáhl 516 milionů dolarů díky prodeji aktiv z divize AT&T Broadband firmě Comcast Corp.

Běžné aktivity firmy ale vykázaly ztrátu 611 milionů dolarů. AT&T letos navíc očekává pokles tržeb a ziskových marží kvůli tlakům na pokles cen a kvůli slabší poptávce, připomněla agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom v pátek oznámil ukončení provozu asistenční linky 800 161 616 určené pro zákazníky postižené záplavami. Podle Telecomu linka v posledních týdnech už zaznamenává velmi nízký počet telefonátů. Řekl to tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Linka byla v provozu od povodní, tedy zhruba půl roku. Klientům postiženým povodní pomáhala řešit problémy týkající se telefonních stanic a plateb. Podle Hany Hejskové mohli lidé požádat například o bezplatné přeložení telefonní linky, odklad či splátky plateb.

Zákazníkům Telecomu budou i nadále k dispozici dříve platná kontaktní čísla telefonického centra služeb 800 123 456 a ohlašovny poruch 13129, která jsou rovněž bezplatná. Velká voda v loňském srpnu Telecomu vyřadila z provozu zhruba 120 000 linek z celkového počtu 3,7 milionu. Asi 60 000 linek nefungovalo kvůli odpojeným ústřednám a zbytek pro poškozenou přístupovou síť. Firma podle mluvčího klienty za nefunkční telefon odškodnila srážkou z měsíčního paušálu.