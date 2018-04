TELeKONOM: Zisk Českého Telecomu poklesl méně, než se čekalo...

- Český Telecom loni podle předběžných výsledků vykázal zisk 6,1 miliardy korun, což v porovnání s 6,4 miliardy předloni je pokles o čtyři procenta. Výsledky podle mezinárodních účetních standardů poskytl mluvčí Vladan Crha.

Zisk Telecomu za hodinu tak loni činil téměř 700 tisíc korun. Firma přesto od letošního února zvýšila ceny nejpoužívanějšího paušálu ze 175 na 299 korun měsíčně a v průměru zdražila o 3,7 procenta. Kvůli zdražení zrušilo telefonní linku na 50 000 zákazníků Telecomu, dalších 320 000 klientů se přehlásilo na jiný cenový program. Podle Crhy se se však v poslední době zhruba tisícovka klientů vrátila zpět k původnímu programu.

Výsledek hospodaření Telecomu předčil očekávání analytiků, kteří předpokládali pokles zisku asi na 4,9 miliardy korun. Celkové výnosy společnosti loni mírně klesly na 55,9 miliardy Kč z předloňských 57,2 miliardy Kč. Auditované výsledky firma zveřejní 27. března.

Telecom patří mezi nejziskovější firmy v zemi. Jeho dceřiná firma Eurotel loni zaznamenala růst zisku o čtvrtinu na 6,07 miliardy Kč, Česká pojišťovna měla loni podle předběžných výsledků zisk 4,2 miliardy Kč a Česká spořitelna kolem tří miliard korun.

Podle očekávání klesly Telecomu především výnosy z pevných linek, nižší byly rovněž výnosy z propojení. Pokles výnosů z tradičního hovorného společnost kompenzuje výnosy z datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou, posílila rovněž kontrolu nákladů. Výsledky pozitivně ovlivnila také silná koruna.

Provozní zisk společnosti dosáhl v souladu s očekáváním trhu 8,8 miliardy korun proti 12 miliardám v roce 2000. Zisková marže EBITDA činila 49 procent. V letošním roce bude Telecom čelit rostoucí konkurenci operátorů po uvolnění trhu. "Vývoj výnosové strany by letos neměl být natolik negativní, že by se marže v průběhu roku 2002 výrazně snížila," uvedl na včerejším setkání s novináři výkonný viceprezident společnosti Juraj Šedivý.

Ten tak letos neočekává výraznější úbytek klientů. "Z hlediska připravovaných cen a komplexních balíčků služeb nebude přesun nijak masívní," uvedl Šedivý, aniž by blíže komentoval cenovou politiku Telecomu v letošním roce. Pokles výnosů z hovorného nejvýrazněji kompenzuje rozvoj služeb euro ISDN, kde počet kanálů meziročně vzrostl o 114 procent na 261 tisíc. Růst zaznamenaly rovněž internetové služby, které na konci loňského roku využívalo 481 tisíc klientů, což představuje nárůst o 159 procent.

Naopak poklesly výnosy za propojení. "Na výnosy z propojení má vliv trend vývoje cen za propojení se zahraničními operátory, snížení cen za propojení regulátorem a snížení provozu ze sítí mobilních operátorů do sítě Českého Telecomu," dodal Crha. Telecom loni snížil provozní náklady o šest procent na 28,7 miliardy. K poklesu přispělo snížení počtu pracovníků o 12 procent na 15 194 lidí. Propouštění se však v plné míře promítne ve snížení nákladů až letos. Rovněž v tomto roce bude Telecom dále snižovat počet pracovníků. "Propouštět se letos bude, nebude však tak rozsáhlé jako v loňském roce," uvedl Šedivý.

Na začátek léta připravuje firma emisi dluhopisů, která by však měla být výrazně nižší než nedávno stažená emise v objemu sedmi miliard korun. Firma provozuje téměř čtyři milióny telefonních linek. Hlavním akcionářem je stát, který prostřednictvím FNM vlastní 51 procent akcií. Konsorciu TelSource patří dalších 27 procent. Sedm zájemců o majoritu by tento týden mělo dokončit hloubkovou kontrolu firmy, do konce března by vláda měla obdržet vyhodnocení tendru. Vláda buď prodá podíly státu i TelSource najednou, tedy 78 procent akcií, nebo menší balík tvořený akciemi obou subjektů v poměru dvě ku jedné ve prospěch státu.

ATÉNY - Společnost OTE Telecoms, která je největším řeckým operátorem pevných linek, zvýšila v loňském roce zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) o 26 procent na 1,7 miliardy eur. Oznámila to včera firma, která na začátku loňského roku ztratila monopolní postavení u pevných linek, a dodala, že tržby stouply o 13,5 procenta na čtyři miliardy eur.

Zisk tak překonal prognózy analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters očekávali, že se zvýší pouze o 22 procent. Čistý zisk se sice snížil o 8,8 procenta na 573 milionů eur z předchozích 628,8 milionu, dostal se však rovněž nad úroveň odhadovanou analytiky, kteří počítali s poklesem o 18 procent.

Příjmy z oblasti mobilních telefonů se zvýšily o 73,5 procenta a na celkových tržbách se podílely 16 procenty ve srovnání s 10,4 procenta v roce 2000. U pevných linek se tržby zvýšily o 7,6 procenta, zatímco podíl na celkových příjmech klesl na 53,2 procenta z předchozích 56,1 procenta, napsala agentura Reuters.

BRATISLAVA - Telekomunikační společnost Energotel, kterou vlastní šest podniků ze sektoru energetiky na Slovensku, se chce stát v oblasti datových služeb rozhodující konkurencí dominantní firmy Slovenské telekomunikácie (ST). Na včerejsí tiskové konferenci o tom informoval předseda představenstva Energotelu Márius Hričovský.

Zakladateli Energotelu jsou Slovenské elektrárne, tři rozvodné energetické podniky, správce ropovodů Transpetrol a distributor zemního plynu Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Každý z těchto podniků drží v Energotelu šestinový podíl, přičemž základní jmění společnosti je 66 milionů slovenských korun. Vedení všech zmíněných vlastníků tvoří lidé s těsnými vazbami na ekonomické a politické struktury bývalého komunistického československého režimu.

Ačkoli již Energotel poskytuje komerční služby, stále nebyl završen vklad sítí optických vláken jednotlivých energetických podniků, dodal Hričovský s tím, že optické sítě jednotlivých akcionářů by mohly být vloženy do dvou měsíců. "Síť Energotelu nesmí mít vliv na bezpečnost a fungování energetických podniků. Do společnosti se vkládá pouze to, co nepotřebují," upozornil Hričovský.

Předseda představenstva společnosti nevyloučil ani možný vstup finančního nebo strategického partnera do podniku. Je pravděpodobné, že v společnosti vznikne potřeba finančních zdrojů; poté do Energotelu vstoupí jeden anebo dva finanční investoři, kteří však získají pouze menšinový podíl, uvedl Hričovský.

Vstup strategického investora bude podle šéfa představenstva záviset na výsledcích probíhající privatizace energetiky na Slovensku. "Dříve nebo později se Energotel zapojí do nějaké telekomunikační společnosti," dodal.

PRAHA - Telekomunikační firma BCE Teleglobe poskytne prostřednictvím své pražské pobočky vysokorychlostní internetové připojení výzkumným pracovištím, která jsou napojena na síť Cesnet2. Sdružení Cesnet tak získá přímé cesty do jednotlivých sítí globálního internetu. Připojení o rychlosti 622 Mb/s Teleglobe v budoucnu umožní rozšířit na 2,5 Gb/s, vyplývá ze smlouvy, o jejímž podpisu včera obě společnosti informovaly.

Podrobné podmínky kontraktu však nezveřejnily. Firmy se rovněž zavázaly vzájemně spolupracovat na doplnění nových typů služeb, založených na pronájmu vlnových délek. Podle firmy Teleglobe může výzkumná a akademická komunita v ČR výrazně přispět k celosvětové výměně nápadů a vědeckých poznatků s kolegy v mezinárodním výzkumu a vzdělání.

Teleglobe již uskutečnila propojení do hlavních přístupových bodů sítě internetu ve Spojených státech a v hlavních evropských internetových uzlech. Teleglobe je jedním z největších globálních poskytovatelů telekomunikačních a internetových služeb. Sdružení Cesnet bylo založeno v březnu 1996 vysokými školami a Akademií věd za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Sdružení provozuje gigabitovou páteřní síť Cesnet2.

MADRID - Španělská společnost Telefónica Móviles, která je mobilní divizí telekomunikační firmy Telefónica, zvýšila v loňském roce čistý zisk o 51 procent na 893 milionů eur z předchozích 591 milionů eur. Oznámila to včera firma a dodala, že ztráty spojené s devalvací argentinské měny byly vykompenzovány dobrými výsledky na domácím trhu.

Tržby stouply o téměř 14 procent na 8,41 miliardy eur a zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl o 36 procent na 3,33 miliardy eur. Na samotném domácím trhu se EBITDA zvýšil dokonce o 57 procent na 2,8 miliardy eur, zatímco v Latinské Americe klesl o 1,9 procenta. Počet zákazníků ve Španělsku vzrostl v loňském roce o 3,1 milionu na 16,8 milionu. Firma již dříve oznámila, že celkový počet jejích klientů v loňském roce vzrostl o 28,3 procenta na 28,9 milionu.

Mateřská společnost Telefónica zveřejní výsledky svého hospodaření dnes. Podle odhadů analytiků firma vykáže pokles zisku o 16 procent na 2,11 miliardy eur především kvůli ztrátám souvisejícím se situací v Argentině, napsala agentura Reuters.