TELeKONOM: Ze zahraničí o polovinu levněji...

PŘÍBRAM - Phoenix Gold a.s. vyvinula pro uživatele mobilních telefonů službu, která zlevní volání ze zahraničí na pevné linky i mobilní telefony až o polovinu. Služba nazvaná phoenixtravel je zatím přístupná ze šesti evropských zemí, firma už ale jedná s operátory v dalších státech, řekl včera předseda představenstva František Sentenský.

Stanovit nízkou cenu firmě umožnilo mimo jiné lepší využití techniky. Spojení se nenavazuje přes internet, ale klasicky přes pevné linky. K výhodné ceně přispěla i standardní obchodní marže, která je proti běžně užívaným v podobných službách podstatně nižší, uvedl Sentenský.

Nová služba by podle Sentenského mohla oslovit především osoby a firmy, které mají časté aktivity v zahraničí, například dopravci. Jedním z iniciátorů a podporovatelů nové služby bylo právě sdružení dopravců Česmad Bohemia. Firma s ním delší dobu spolupracuje a telekomunikační služby poskytla asi polovině jeho členů, zejména řidičům.

Phoenix Gold poskytuje telekomunikační služby včetně prodeje mobilních telefonů od poloviny 90. let a zaměstnává deset lidí. Má řadu externích spolupracovníků a několik poboček v celé republice. Řada z nich funguje na základě franšízových smluv.

PRAHA - Evropan využívající mobilní telefon platí každý měsíc v průměru 26 eur (asi 780 korun). Vyšší částky přitom platí zákazníci s paušálem, a to zhruba 37 eur měsíčně. V případě předplaceného kreditu utratí 20 eur. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Taylor Nelson Sofres Factum. Ta zároveň zjistila, že uživatelé jsou ochotni připlatit měsíčně až deset eur, a to za služby třetí generace.

O služby třetí generace, mezi něž patří například rychlý přístup na internet a přenos dat a obrázků, projevily zájem více než dvě pětiny evropských uživatelů mobilu. Četnější skupina je přitom z východní Evropy. Většina zájemců připouští, že by měsíčně zaplatila o šest až deset eur více za některé ze služeb spojených se třetí generací mobilní komunikace.

Evropané jsou ochotni zaplatit více také za mobil třetí generace ve srovnání s přístrojem, který vlastní nyní. V tomto případě jde až o 330 eur. Nicméně tyto hodnoty jsou u jednotlivých států velmi odlišné. To souvisí s tím, zda jsou mobily dotované operátory, či nikoli.

Na třetí generaci mobilních služeb uživatele láká zejména možnost odesílání a přijímání e-mailů na vlastní mobilní přístroj nebo přenos obrazového signálu. Češi by vedle těchto služeb využívali také přenos multimediálních zpráv (MMS). Naopak nejmenší zájem je o stahování hudby a prohlížení videoklipů.

Co se týče zajištění spolehlivosti služeb třetí generace, evropští uživatelé nejvíce důvěřují svým vedoucím národním mobilním operátorům.

TNS Factum provedla výzkum na podzim loňského roku v deseti zemích Evropy, včetně České republiky. Vyzpovídala přitom zhruba sedm tisíc osob patnáctiletých a starších vlastníků mobilních telefonů.

PRAHA - Nová metoda pro posílání krátkých textových zpráv (SMS), kterou zavedla firma Radiomobil ve své síti T-Mobile, přinesla jejím klientům již pár dní po spuštění první problémy. Klienti T-Mobilu mohou posílat SMS pouze z placeného portálu "t-zones", ale jejich připojení je nedostatečně chráněno proti zneužití. Napsaly to včerejší Lidové noviny. Ve skutečnosti ovšem je takové připojení chráněno úplně stejně jako kterákoli jiná internetová služba s jedním heslem, tedy například většina e-mailových schránek.

Pokud si klienti zvolí příliš banální číselné heslo, mohou při kontrole účtu zjistit, že platí i za zprávy, které z jejich adresy poslal někdo jiný. Radiomobil sice tvrdí, že portál je zabezpečen proti zneužití, deník však uvádí konkrétní případ z konce minulého týdne, kdy se podařilo odeslat SMS z účtů registrovaných klientů.

Publicista David Gaydečka odhadl, že mnoho uživatelů si kvůli snadnému zapamatování zvolí heslo v podobě číselné řady "123456". Toto heslo zadal a zkoušel k němu různá přihlašovací jména. Pokud se mu přihlásí lidé, z jejichž účtů SMS odeslal, je ochoten jim za odeslanou zprávu zaplatit.

Mluvčí Radiomobilu Jiří Hájek připustil, že při použití příliš snadného hesla může být účet zneužit. Pro zákazníky má dvojí doporučení. "Uživatelé by jako heslo neměli zadávat kombinace, které se přímo nabízejí. Měli by mít odlišné uživatelské jméno a alias, tedy začátek e-mailové adresy," doporučil Hájek. Bezpečnost portálu t-zones je podle něj srovnatelná s obdobnými portály v zahraničí.

Radiomobil jako první mobilní operátor zpoplatnil odesílání SMS z internetu, které do té doby poskytoval zdarma. Svůj krok zdůvodnil vysokými náklady. Ostatní tuzemští operátoři zatím bezplatné odesílání SMS z internetu umožňují.

PRAHA - Český Telekomunikační úřad vydal generální licenci na provoz terminálů pro mobilní sítě GSM-R na tuzemské železnici. Licence bude platit do roku 2012, oznámil úřad na svých internetových stránkách. Technologie GSM-R, která funguje v pásmu kolem 900 MHz, podobně jako sítě mobilních telefonů, má sloužit zejména pro komunikaci posádek vlaků s pozemním personálem, tedy například strojvedoucích a vlakových dispečerů. Generální licence je přitom určena výhradně pro potřeby železničních firem.

České dráhy původně počítaly se zahájením pilotního projektu GSM-R v letošním roce. Kvůli problémům s výběrovým řízením se projekt nejméně o rok zpozdí. Dráhy rozpracovaly několik variantních řešení postupné výstavby. Prioritou je pokrytí tratí I. a II. železničního koridoru Děčín - Břeclav a Bohumín - Břeclav, včetně jejich propojení v úseku Česká Třebová - Přerov.

Dráhy si již loni na projekt vzaly 250milionový úvěr, který nyní musejí splácet. GSM-R je plně kompatibilní s podobnými systémy železniční komunikace budovanými po celé Evropě.