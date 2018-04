TELeKONOM: Zavedeme blacklisty, tvrdí čeští operátoři...

- Čeští operátoři mobilních telefonů by měli přibližně na konci letošního roku vytvořit společný seznam ukradených a ztracených telefonů, který by měl napomoci v boji proti užívání těchto přístrojů. Včera to řekli mluvčí jednotlivých operátorů. Ročně je v ČR odcizeno zhruba 20 000 mobilních telefonů z celkového počtu sedmi milionů kusů.

Integrátorem projektu by se měl stát internetový deník Mobil.cz, který již v této oblasti spolupracuje s Eurotelem. Podle jejího mluvčího Jana Kučmáše již tato společnost seznam odcizených a ztracených mobilů má, myšlenku společného seznamu podporuje a pouze čeká, až se připojí i ostatní operátoři. (Kučmáš má na mysli Eurotel, nikoli Mobil.cz, byť i takové tvrzení by bylo pravdivé.)

Společnost Český Mobil, která provozuje síť Oskar, by se měla podle svého mluvčího Igora Přerovského k projektu připojit ke konci letošního roku. Ke společnému seznamu by měla přistoupit také firma RadioMobil, provozující síť Paegas. Petr Stoklasa z tiskového oddělení řekl, že Radiomobil o připojení k takovému projektu vážně uvažuje. "Zatím se připravuje koncepce, ale termín ke konci letošního roku je blízko našim představám," dodal Stoklasa.

Přínos seznamů ukradených a ztracených telefonů (tzv. "blacklistů") byl ještě před dvěmi lety značně omezený, protože výrobní čísla mobilů (tzv. IMEI), podle kterých se dal telefon identifikovat, bylo možné velmi snadno změnit. Návody na změnu dokonce existují i na řadě internetových adres. To byl podle Stoklasy hlavní důvod, proč RadioMobil nepovažoval vytvoření společného seznamu za podstatný.

Modely mobilů, které se vyrábí v posledních dvou letech, již mají možnost změny IMEI ztíženou; od roku 2003 by se měla výrobní čísla nově vyráběných mobilních telefonů chránit ještě účinnějším způsobem.

PRAHA - Český telekomunikační úřad nařídil společnostem Eurotel a GTS, aby si za hovor z pevné do mobilní sítě platily maximálně 3,66 Kč za minutu. Cena je v souladu s loňským rozhodnutím ČTÚ, když úřad snížil maximální tarify téměř na polovinu z předchozích zhruba sedmi korun. Eurotel a RadioMobil však stále požadovaly po operátorech vyšší částky, proto se GTS obrátila na ČTÚ, uvedl mluvčí GTS David Duroň.

Rozhodnutí ČTÚ nahradilo chybějící dohodu mezi oběma společnostmi. "Společnost GTS očekává, že rozhodnutí ČTÚ bude rychle aplikováno na celý trh a snížením cen jej brzy pocítí i zákazníci," dodal generální ředitel GTS Milan Rusnák. Koncové ceny by podle Duroně mohly klesnout zhruba o deset procent.

Ještě nižší cenu než 3,66 Kč stanovené ČTÚ si za volání do své sítě účtuje nejmenší mobilní operátor Český Mobil. Ten se například s Českým Telecomem dohodl na třech korunách za minutu. Propojovací cenu v tomto případě platí operátor pevné sítě, u kterého je hovor zahájen, mobilnímu operátorovi, jehož síť používá volaný účastník. Od ceny propojení se odvíjí i koncová cena, kterou provozovatel pevné sítě účtuje svým zákazníkům.

PRAHA - Ve hře o koupi většinového podílu v Českém Telecomu zůstává i nadále sedm zájemců. Vyplývá to z informací včerejšího vydání deníku Právo, podle kterého Fond národního majetku (FNM) popírá informace, že by se počet zájemců zúžil na tři skupiny strategických a finančních investorů. "K jedinému zúžení z osmi na sedm uchazečů došlo letos v lednu na zasedání meziresortního koordinačního výboru pro prodej majoritního podílu v Českém Telecomu. Od té doby nikdo svou přihlášku neodvolal. Jestliže se v tisku objevilo, že ve hře zůstávají jen tři skupiny strategických a finančních investorů, jde pouze o spekulace. My takové informace nemáme," cituje Rudé Právo mluvčí FNM Janu Víškovou.

Víšková nicméně připustila, že uchazeči nyní konsorcia vytvářejí. "Zájem je velký a jestliže se sedm uchazečů nakonec shlukne do tří konsorcií, nebude to znamenat zúžení výběrového řízení. Navíc si do konsorcií mohou přibrat i další firmy," připomněla.

Kterých sedm uchazečů podalo předběžnou přihlášku, však FNM i ministerstvo financí nadále odmítají sdělit. Komise si to totiž nepřeje zveřejnit, dodává list. Podle pondělní Mladé fronty DNES je zatím největším zájemcem o Český Telecom německý Deutsche Telekom. Německý gigant by měl podle MfD podat nabídku spolu s Deutsche Bank. Druhým kandidátem by mělo být konsorcium švýcarského Swisscomu a finančních skupin CVC Capital Partners a Spektrum Equity Partners a třetím zájemcem uskupení vedené řeckým telekomunikačním operátorem OTE. Ten podle MfD jedná o spolupráci s finančními investory z Doughty Henson, Warburg Pincus a Apax Partners.

Závazné nabídky musejí uchazeči předložit poradci privatizace J.P.Morgan během posledního březnového týdne. Vláda by měla výsledek tendru projednat v první dubnové dekádě.

PRAHA - Český Telecom včera prostřednictvím internetu začal tvrdit, že zvládne zavést volbu operátora od poloviny letošního roku, jak mu ukládá zákon. "Český Telecom připravuje zavedení služby volba provozovatele v termínu, který mu ukládá telekomunikační zákon, tedy k 30. červnu 2002," uvedla firma na své internetové stránce.

Zavedení této služby, která je jednou z podmínek EU pro liberalizaci telekomunikačního trhu, zpochybnil v úterý předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník. Firma totiž podle jeho slov má problémy s jejím technickým zajištěním. Názor Telecomu je ale odlišný. "Úpravy všech 156 hlavních telefonních ústředen Českého Telecomu, včetně tranzitních a mezinárodních, probíhají dle plánovaného harmonogramu. Digitalizace celé telekomunikační sítě v České republice je oproti původnímu plánu urychlena o šest měsíců. Všichni zákazníci Českého Telecomu tak budou moci využívat připojení na digitální ústředny nejpozději do poloviny tohoto roku," konstatoval tiskový odbor firmy.

Podle Telecomu na zavedení služeb nazvaných "Volba provozovatele" a "Přenositelnost čísla" spolupracují expertní týmy společnosti a externích dodavatelských firem již od roku 2000. Investice, které v této souvislosti Český Telecom vynakládá, se pohybují v objemu miliard korun.

Služba Volba provozovatele umožní zákazníkům připojeným pevnou linkou Českého Telecomu zvolit si u jednotlivých volání vytočením krátkého předčíslí kteréhokoliv jiného operátora, přes jehož síť se konkrétní hovor uskuteční. Zákazník pak za tento hovor zaplatí cenu stanovenou dotyčným zvoleným operátorem.

PRAHA - Až 15 procent uživatelů mobilních telefonů v ČR vlastní dvě nebo více SIM karet od jednoho či více operátorů a může tak volat z několika mobilních telefonů. Počet lidí, kteří v tuzemsku používají mobilní telefon, tak není zhruba sedm milionů, jak by vyplývalo ze součtu aktivních zákazníků českých operátorů, ale je asi o jeden milion nižší. Vyplývá to z expertních odhadů, jimiž disponují provozovatelé mobilních sítí.

Nejvěrnější zákazníky, tedy největší podíl klientů s pouze jednou SIM kartou, má podle neoficiálních informací Eurotel, následuje RadioMobil a Český Mobil. Mobilní operátoři registrovali koncem minulého roku dohromady zhruba 6,95 milionu aktivních zákazníků. Jejich počet tak loni vzrostl o 61 procent.

BRUSEL - Evropská komise včera zahájila právní postup proti pěti zemím Evropské unie za to, že nezajistily úplnou možnost konkurence na místních telefonních sítích tvořících takzvanou "poslední míli" telekomunikačních sítí. Zásah vede komise proti Francii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku a Irsku.

Komise ve svém druhém takovém zásahu od liberalizace místních sítí v lednu 2001 uvedla, že bývalí státní monopolní operátoři v uvedených pěti zemích nezveřejnili podrobný rozpis nákladů na jiný přístup do sítě než přes místní ústřednu. "Zásah byl podniknut proto, že ze strany nástupnických operátorů nebyla poskytnuta úplná a dostatečně podrobná nabídka. Tato nabídka má umožnit konkurentům platit jen to, co je nutné," uvedla komise.

Komise rovněž uvedla, že zřejmě upustí od dříve avizovaného zásahu proti Německu, protože Berlín podnikl kroky k zajištění přístupu konkurentů k místním sítím. Výkonný orgán EU v prosinci vystoupil proti Německu, Portugalsku a Řecku kvůli tomu, že tyto země takovýto přístup nezajistily. Od postupu proti Portugalsku a Řecku však komise upustila již 1. března.

Komise je přesvědčena, že plný a rovný přístup konkurentů k těm částem telefonních sítí, které jsou nejblíže konečnému uživateli, podpoří konkurenční prostředí a sníží náklady telekomunikačních služeb. Týká se to i cen za vysokorychlostní připojení k internetu.

LONDÝN/PAŘÍŽ - Telekomunikační společnost France Télécom zřejmě prodá 26,6 procenta akcií, které vlastní v italském operátorovi Wind. Píše to britský list Financial Times, podle něhož se tak Francouzi rozhodli proto, že se jim nepodařilo získat patřičný vliv nad firmou.

Noviny uvedly, že France Télécom neformálně kontaktoval další italskou firmu Enel, která společnost Wind ovládá, aby projednal možnost uplatnění své prodejní opce. Společnost Wind je přitom v Itálii třetím největším provozovatelem sítě mobilních telefonů a nyní připravuje uvedení svých akcií na burzu.

France Télécom by prodejem svého podílu v italské firmě mohl získat minimálně čtyři miliardy eur, v nejlepším případě by však výnos podle Financial Times mohl činit až 5,3 miliardy. Firma se nyní potýká s dluhy kolem 65 miliard eur a peníze za prodej by jí tedy velmi pomohly.

"Nemáme k tomu co říct," reagoval na článek v novinách mluvčí France Télécom Bruno Janet. Francouzi nejsou s menšinovým podílem ve Windu spokojeni mimo jiné proto, že se jim zatím nepodařilo dosáhnout synergických efektů s firmou Orange, kde vlastní asi 85 procent akcií, podotýká agentura Reuters.