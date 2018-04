TELeKONOM: Zaručí nám úřad levnější ADSL…?

PRAHA – Za rychlý přístup k internetu pomocí technologie ADSL snad budeme platit méně, a to díky Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten se rozhodl, že nejspíš začne regulovat ceny za ADSL. Úředníci se rozhodli dohlížet na ceny po té, co si prošli studii, která prokázala, že ceny ADSL jsou v České republice v porovnání s dalšími evropskými zeměmi příliš vysoké. Za to do značné míry může to, že se služby v tuzemsku neposkytují v konkurenčním prostředí. Podle předsedy úřadu Davida Stádníka ČTÚ pravděpodobně přistoupí k regulaci velkoobchodní nabídky Telecomu. Málokoho asi překvapí jeho dovětek, že vydání příslušného cenového rozhodnutí může trvat i několik měsíců.

Telecom zatím mlčí. Radost však budou jistě mít alternativní operátoři, kteří si regulaci přejí již od počátku ADSL. Nelíbí se jim zejména sazby ve velkoobchodní nabídce Českého Telecomu, za něž jim firma službu prodává. Operátoři rovněž nesouhlasí s podmínkami dohody s Telecomem. Smlouva jim totiž údajně neumožňuje vytvářet konkurenční tlak na pokles cen.

Mluvčí Czech On Line Lenka Horáková tvrdí, že by regulace mohla přinést snížení cen a zkvalitnění nabídky. Ředitel komerční divize GTS David Duroň však uvažuje o prioritách vlády. Podle něj by měla spíš uvažovat o dotování internetového připojení, místo aby nutila firmu k neefektivnímu chování.

Někteří operátoři rovněž žádají, aby jim Telecom nabídl plnohodnotné propojení kdekoliv ve své síti namísto současného stavu, kdy jsou k síti dominantního operátora pouze připojeni v přístupových bodech. To by mělo umožnit další snížení cen o náklady, které dosud musí platit za přenos dat v síti Telecomu. Stádník ale připomněl, že většina operátorů přistoupila na nabídku přístupu k síti a o propojení začala jednat až v poslední době. Firmy by podle něj měly postupovat podle telekomunikačního zákona, který propojování upravuje, a ne se obracet s výzvami na ČTÚ.

V analýze, kterou ČTÚ vypracoval, se Telecom v porovnání s dalšími 12 dominantními operátory z evropských zemí sice umístil s šestou nejvyšší cenou zhruba v polovině žebříčku, ale se zdaleka nejpomalejší rychlostí připojení. Při porovnání stejných rychlostí pak je nabídka firmy většinou nejdražší. Ke zvýšení rychlosti ADSL nebo snížení cen do léta vyzval minulý týden ministr informatiky Vladimír Mlynář.

PRAHA – Velká voda loni smetla valnou část pražského metra a s nimi i všechny antény a rozvody mobilních sítí. Dnes, kdy už podzemní dráhy opět funguje, se vzpamatovávají i mobily. V devíti stanicích poškozených při záplavách již mohou lidé znovu telefonovat. Do 30. června by měly být opět pokryté všechny zatopené stanice, alespoň provizorně. Voda vyřadila základnové stanice v celkem 16 stanicích.

Síť v metru vybudovali všichni tři operátoři společně a společně se rovněž podílí na obnově signálu v jednotlivých zastávkách. Obnova bude Eurotel, RadioMobil i Český Mobil stát dohromady téměř 20 milionů korun, které by ale podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše měly zaplatit pojišťovny.

Obnova pokrytí mohla začít až poté, co dopravní podnik obnovil provoz podzemní dráhy. Teprve pak začaly práce na systémech, které přímo s provozem metra nesouvisí. Velká voda vyřadila z provozu vysílače, které jsou instalovány přímo v podzemí, i některé přístupové kabely. V současnosti se již cestující dovolají ve stanicích Muzeum, Nádraží Holešovice, v části stanice Florenc na trase C, dále na Malostranské, Staroměstské, Palmovce, Andělu, Karlově náměstí a Náměstí Republiky. V nejbližší době by měl být obnoven signál na Vltavské, během května pak na Českomoravské a obou trasách stanice Můstek. Vysočanská, Invalidovna, Křižíkova, zbytek Florence a Národní třída budou pokryty v červnu.

PAŘÍŽ – Evropský telekomunikační kolos, jeden z největších světových operátorů France Télécom, si vede dobře. První čtvrtletí letošního roku pro něj znamenalo meziroční zvýšení tržeb o 7,3 procenta na 11,376 miliardy. Spokojenost s výsledky vede finanční odborníky firmy k závěru, že by se celoroční výsledky měly také zlepšit, nejspíš prý o tři až pět procent.

Za momentální dobré výsledky vděčí jinak velmi zadlužená firma hlavně svému plánu na snížení nákladů. Podobnými redukčními dietami v poslední době prochází mnoho telekomunikačních operátorů, kteří jsou vyčerpaní výdaji za licence na mobilní sétě třetí generace.

Mobilní divize Orange oznámila, že její tržby se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily dokonce o 9,4 procenta na 4,26 miliardy eur. Počet zákazníků této divize meziročně stoupl o 7,1 procenta na 44,9 milionu osob, přičemž v samotném prvním čtvrtletí firma získala 557.000 nových klientů. Průměrný roční příjem na jednoho uživatele klesl ve Francii o 3,4 procenta na 375 eur, zatímco v Británii se zvýšil o 7,3 procenta na 263 liber.

STOCKHOLM – Méně důvodů ke spokojenosti má už delší dobu švédský Ericsson. Výrobce telekomunikačních zařízení jde poslední roky stále dolů, jeho telefony se prodávají stále méně a navíc se snižuje i odbyt zařízení pro mobilní sítě. Operátoři šetří, staví méně a Ericsson tře bídu s nouzí. Poslední čísla to dokazují, v letošním prvním čtvrtletí hospodařil Ericsson s čistou ztrátou 4,3 miliardy švédských korun, což je přibližně 471 milionů eur. Za první tři měsíce minulého roku činila ztráta tři miliardy SEK. Tržby zatím letos firmě klesly o 30 procent na 25,9 miliardy korun. Přesto svitla Ericssonu naděje na lepší budoucnost.

Zástupci Ericssonu přiznali, že budou i nadále pokračovat v razantním snižování počtu zaměstnanců. Nyní má firma 61 000 zaměstnanců, na konci roku jich bude jen 52 000 a do konce příštího roku pět tisíc z nich ještě propustí. Jedním z důvodů je špatná prognóza pro už tak upadající trh mobilních sítí. „Makroekonomické prostředí je nejistější a krátkodobě je i slabší poptávka. Je proto nutné sáhnout k dalším opatřením,“ přiznal obšírně výkonný ředitel společnosti Carl-Henric Svanberg.

„Na té zprávě je velmi příznivé hlavně to, co říkají o další restrukturalizaci. Nový ředitel používá jasná a důvěryhodná slova a já si myslím, že akcionáři Ericssonu tuto zprávu přijmou docela příznivě,“ podotkl manažer jedné z investičních firem ve Švédsku. Ericsson chce totiž pokračovat ve snižování nákladů. Investoři považují další snížení nákladů za důležité, protože chtějí logicky přijít o co nejméně peněz. Proto je rozhodně potěší, že provozní výdaje firmy se v prvním čtvrtletí snížily na zhruba 47 miliard švédských korun z předchozích 51 miliard v posledním čtvrtletí loni. Díky tomu se zvýšila hrubá marže na 34,1 procenta z předchozích 32,6 procenta. „Působivé. Ericsson to zvládne. Asi největším překvapením byly náklady na restrukturalizaci,“ tvrdí optimisticky analytik Per Lindberg. Na zprávu firmy příznivě zareagovaly také její akcie. Kurz se totiž zvýšil asi o 14 procent a v elektronickém systému Instinet se dostal nad sedm švédských korun.