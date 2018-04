TELeKONOM: Zaoceánské linky Českého Telecomu prošly zátěží

PRAHA - Výrazný růst telefonního provozu z ČR do USA zaznamenal včera po sérii teroristických útoků Český Telecom. "Síť je plně vytížená, používají se i záložní linky. Přesná čísla ještě nelze říci," řekl mluvčí firmy Vladan Crha. Podle jeho slov nedochází v síti Telecomu nebo na tranzitních cestách k přetížení, ale ve vnitrostátní síti USA je kvůli zahlcení linek problém se dovolat. "Je nutné to opakovaně zkoušet,"

Firma zároveň zaznamenala vyšší internetový provoz na své datové síti, která však podle mluvčího bez problémů funguje. Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel nezaznamenal podle mluvčího Jana Kučmáše výrazné zvýšení provozu. Dvě hlavní centra Spojených států, New York a Washington, se dnes stala terčem série teroristických útoků nebývalého rozsahu. Útoky byly zaměřeny proti nejdůležitějším vládním budovám USA v hlavním městě a proti dvojici nejznámějších newyorských mrakodrapů Světového obchodního střediska, které se posléze zřítily.

HELSINKY - Finská společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě, včera potvrdila svůj předchozí odhad hospodaření na třetí čtvrtletí roku. Firma bude schopna dosáhnout zisků, které investorům slíbila, což se okamžitě odrazilo v růstu jejích akcií. Ty hned zpevnily asi o 15 procent, uvedla agentura Reuters. Nokia uvedla, že plánovaných zisků dosáhne i přesto, že trh se nyní potýká s poklesem tržeb v důsledku nižšího zájmu o nákupy mobilních přístrojů. Nokia přitom i nadále odhaduje, že vytvoří zisk na akcii 0,14 až 0,16 EUR, varovala však, že nesplní odhady u tržeb. Podle původních plánů jí měly tržby vzrůst o pět procent anebo zůstat na stejné úrovni jako loni. Firma místo toho uvedla, že ve třetím čtvrtletí celkové tržby klesnou asi o pět procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy činily 7,58 miliardy EUR.

Příznivá zpráva finského výrobce tak přichází jen několik dnů poté, co před nižšími tržbami ve třetím čtvrtletí varoval její americký rival Motorola, tedy druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě. "Na základě vývoje během prvních dvou měsíců čtvrtletí bude provozní marže skupiny Nokia ve třetím čtvrtletí v polovině pásma od 13 do 19 procent," píše se ve sdělení Nokie. Její zpráva však přichází po negativně laděném komentáři švédské firmy Ericsson, která uvedla, že zatím nevidí žádné známky oživení trhu v průběhu příštího roku.

PLZEŇ - Telekomunikační společnost Aliatel, která disponuje druhou největší telekomunikační sítí v ČR, chce v letošním roce investovat přibližně 1,8 miliardy korun především na modernizaci páteřní sítě a na nákup nové technologie. Investice by měly osmdesátkrát zvýšit kapacitu přenosové sítě ze současných 2,5 GHz. Uvedli to zástupci společnosti Aliatel na včerejší prezentaci v Plzni. V loňském roce společnost investovala přes miliardu korun a celkové investice do infrastruktury od roku 1996 do konce roku 2001 dosáhnou bezmála čtyř miliard korun.

Společnost poskytuje hlasové, datové a internetové služby. Sítě Aliatelu v České republice využívá přes polovinu veškerého internetového provozu a mezinárodních telefonních hovorů. Na jeho optickou síť je napojeno 70 procent podnikatelských subjektů. V Plzeňském i Karlovarském kraji využívá služeb Aliatelu 15 nejvýznamnějších firem. Majitelem Aliatelu je sedm elektrorozvodných společností včetně Západočeské energetiky (ZČE) a německá RWE Telliance. Stožáry akcionářů s vedením vysokého napětí Aliatel využívá pro svou optickou páteřní síť. Aliatel a.s. vznikla v roce 1996 a nyní zaměstnává 360 lidí.

Její základní jmění činí 2,7 miliardy korun. V letošním roce očekává tržby přes jednu miliardu korun.

PRAHA - Akcie na burze se včera dopoledne začaly zvedat z třicetiměsíčního minima. Největší růst předvedly telekomunikace v čele s Českým Telecomem, o které měli zájem i kupci se zahraničí. Index PX 50 v 11:30 přidal 1,23 procenta na 350,3 bodu, užší PX-D 1,77 procenta na 879,5 bodu. Vyplývá to z průběžných burzovních výsledků. Oživení napomohl zejména zhruba dvouprocentní růst hlavních evropských akciových indexů, například německého DAX. Růst by se měl podle obchodníků udržet i odpoledne. "Myslím, že se to (ceny akcií) odpoledne udrží v kladném poli," předpověděl David Černý z České spořitelny. Největší domácí firma Český Telecom posílila o 4,4 procenta na 229,5 Kč poté, co v pondělí propadla na minimum 219,8 Kč. Vedle Telecomu stouply o 2,9 procenta na 306,3 Kč České radiokomunikace a o 1,7 procenta na 74,4 Kč energetický ČEZ. Ostatní podniky stagnovaly.