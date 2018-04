TELeKONOM: Zákazníci Telecomu ušetří 20 procent, mobilisté pět...

PLZEŇ - V průměru 20 procent měsíčních výdajů za telefonování uspoří klienti Českého Telecomu po hromadném přečíslování pevných linek, k němuž dojde v noci z 21. na 22. září. Díky snížení počtu telefonních obvodů ze současných 159 na 14 totiž budou moci zákazníci v nově definovaných obvodech telefonovat za místní hovorné, které je ve špičce 1,40 koruny za minutu a od 19:00 do 7:00 poloviční. Počet meziměstských hovorů se tím sníží o třetinu. Novinářům to včera řekla mluvčí Telecomu Hana Hejsková.

Například v západních Čechách se spojí Plzeňský a Karlovarský kraj a počet telefonních obvodů klesne z deseti na pouhý jeden. Účastníci ze všech míst regionu tak budou moci volat za místní hovorné do 506 měst a obcí.

Hejsková nedokázala odhadnout, o kolik se vlivem přečíslování, nařízenému Českým telekomunikačním úřadem, sníží tržby Českého Telecomu. "Vyděláme méně, ale nelze říci o kolik, neboť lidé budou v rámci nových telefonních obvodů volat více, protože to bude levnější," vysvětlila. Dodala, že Telecom zatím nepřipravuje zdražení hovorného.

Všechna nová národní účastnická čísla budou po celé ČR devítimístná, sladěná s Evropskou unií. Přečíslování, které se uskuteční na všech místech republiky v noci od 00:00 do 03:00, už je podle ředitele zákaznického centra Telecomu Luďka Hocha

technicky plně připraveno. "Úpravy databází všech 150 řídicích ústředen by neměly provázet žádné problémy," dodal Hoch.

Potvrdil ale, že na přečíslování, do jehož propagace vloží firma přes 20 milionů korun, budou přicházet řady stížností, podobně jako při dřívějších změnách čísel. "V rámci kampaně děláme pro naše zákazníky maximum," dodala Hejsková.

PRAHA - Telekomunikační operátoři většinou zohlední třetinové snížení cen propojovacích poplatků v cenách pro koncové zákazníky. Konkrétní údaje ale zatím nejsou schopni sdělit. Pokud však operátoři plně zohlední snížení propojovacích poplatků, měli by se zákazníci podle analytika Wood&Company Jana Slabého v průměru dočkat nižších cen o více než pět procent.

ČTÚ včera stanovil nové ceny propojení při volání z pevných a mobilních do pevných sítí. Ty jsou o 30 až 36 procent nižší než dosavadní tarify. Sazba za minutu volání v nejpoužívanějším místním styku poklesla na 41 haléřů z 60 haléřů ve špičce a na 21

z 30 haléřů v době slabého provozu.

Snížení propojovacích poplatků spolu s očekávaným přesunem zhruba třetiny meziměstských hovorů do levnějších místních při přečíslování po 21. září a s pokračujícím přesunem hlasových služeb do mobilních sítí, který je ale kompenzován nárůstem internetového provozu, by měl v příštím roce podle Slabého znamenat zhruba pětiprocentní pokles výnosů Českého Telecomu.

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy bude mít rozhodnutí ČTÚ negativní dopad na telekomunikační trh. Konkrétní důsledky firma analyzuje. "Podle našeho názoru regulátor propásl šanci učinit transparentní rozhodnutí, které by vycházelo z všeobecně odsouhlasené metodiky," doplnil.

Snížení cen propojení podle marketingového ředitele firmy KPNQwest/GTS Davida Duroně znamená pokles nákladů operátorů a vyvolá snížení koncových cen. Konkrétní výši možného snížení nyní firma analyzuje. Další pokles výdajů uživatelů na telekomunikační služby až o deset procent přinese změna poměru meziměstských a

místních volání po přečíslování 22. září, doplnil.

Společnost eTel podle mluvčí Markéty Novotné snížení cen propojení zohlední v nových tarifech, které bude nabízet od října. Contactel připravuje další snížení cen i přes to, že

očekávané snížení poplatků odrážejí již nynější tarify.

"Alternativní operátoři budou moci účinněji konkurovat dominantnímu provozovateli i sobě navzájem a poměry na trhu budou spravedlivější," uvedl generální ředitel Michal Čupa s tím, že rozhodnutí ČTÚ umožní Contactelu poskytovat službu volba operátora, kterou představí v nejbližších dnech.

Nové ceny propojení představují podle mluvčí Aliatelu Martiny Kemrové rozumný pokles oproti nynějšímu stavu. "Stále však platí, že ceny za propojení jsou v ČR podstatně vyšší než v zemích EU," uvedla s tím, že Aliatel s novými cenami již dávno počítal a

proto zatím nepředpokládá změnu cen pro koncové zákazníky.

Firma Tele2 přivítala rozhodnutí ČTÚ jako velmi pozitivní krok, který telekomunikační trhu dlouho napjatě očekával. "Již nyní je zřejmé, že bude mít jednoznačně pozitivní efekt na ceny pro naše koncové zákazníky a přispěje tak k dalšímu rozšíření liberalizace," uvedl marketingový ředitel Tele2 Lukáš Kubín.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel včera umožnil posílání multimediálních zpráv MMS i z telefonů s předplacenou kartou Go. Dosud mohli MMS posílat pouze smluvní zákazníci, sdělila firma. Konkurenční RadioMobil nabízí posílání zpráv uživatelům předplacených Twist karet od spuštění služby minulý týden.

Posílání fotografií, obrázků, melodií, zvuků a jednoduchých animací MMS (Multimedia Messaging Services) mezi telefony či z telefonu na e-mail zahájili oba operátoři minulé úterý. Do konce roku chtějí získat desítky tisíc klientů. Větší rozšíření uživatelů pak plánují v příštím roce, až budou na trhu cenově dostupné telefony pod 10 000 Kč.

Všichni uživatelé služeb Go si mohou MMS aktivovat zdarma. Odeslání jedné Go MMS zprávy je, stejně jako u smluvních klientů, účtováno zaváděcí cenou 9,50 Kč bez DPH, která je platná do konce roku 2002. Podobnou cenu nabízí i RadioMobil. Český Mobil službu nabídne nejdříve na přelomu roku.

Eurotel nabízí v rámci služeb MMS posílání zpráv ČTK a iDnes v několika kategoriích, zasílání pohlednic, vtipů a další aplikace. RadioMobil takové služby připravuje.

PRAHA - České radiokomunikace (ČRa) v rámci restrukturalizace firmy vytvořily tři úseky, do kterých rozdělily telekomunikační služby, šíření televizního a rozhlasového signálu a správu majetku. Nová struktura má zlepšit zákaznickou orientaci společnosti, sdělila včera mluvčí společnosti Jana Němcová.

V úseku telekomunikačních služeb firma přijala zcela novou koncepci, zaměřenou na obchod a marketing, která má reagovat na nové obchodní příležitosti a silně konkurenční trh v ČR, dodala.

V nejbližší době chce společnost vedle pronájmu okruhů, datových služeb a služeb mobilním operátorům nabízet i internetové a hlasové služby, které dosud nabízela pouze dceřiná firma Contactel. "Změny v obchodní politice telekomunikačního úseku spočívají

především ve sloučení portfolia služeb, jednotném principu zpoplatňování, ve variantách služeb přizpůsobených pro prodej jiným operátorům a ve změnách v organizace," uvedl ředitel úseku Jaromír Charvát.

Majoritu 72 procent vlastní v ČRa od podzimu konsorcium Deutsche Bank a TDC Bivideon. To získalo 51procentní podíl ve firmě od státu při loňské privatizaci a zbylých 20,8 procenta do Bivideonu vložila TDC. Obě firmy nedávno uspěly v tendru na koupi

51 procent Českého Telecomu.

CHICAGO - Akcie problémové telekomunikační společnosti Qwest Communications International Inc. včera stouply o šest procent po agenturní zprávě, podle níž firma uzavřela úvěrovou dohodu s věřitelskými bankami za 3,39 miliardy dolarů.

Z Qwest, největší lokální telekomunikační firmy působící ve 14 státech USA od Minnesoty po Washington, nebyl nikdo k zastižení, aby se ke zprávě agentury Bloomberg vyjádřil.

Agentura citovala zdroje blízké situaci, nové úvěrové podmínky firmě umožní snáze splácet dluh v poměru k zisku. Banky měly podle zprávy také prodloužit splatnost stávajících úvěrů o dva roky do května 2005. V rámci nové dohody ale bude Qwest

platit vyšší úroky. Věřiteli je skupina 30 bank v čele s Bank of America Corp.

"Vím o té spekulaci, že se to mělo stát," řekl agentuře Reuters jeden z analytiků telekomunikací. Akcie Qwest stouply na Wall Street na 3,53 dolaru, tedy o 6,4 procenta. Společnost Qwest, která je vyšetřována kvůli svým účetním postupům, o úvěrovém programu jednala týdny. Minulou středu vyskočily její akcie o 15 procent kvůli zvěstem o tom, že má firma dohodu na dosah.

Qwest má dluhy ve výši 26 miliard dolarů, ve druhém čtvrtletí přitom vykázal ztrátu 1,1 miliardy dolarů. Firma bude muset přepracovat účetnictví za roky 1999 až 2001 kvůli sumě 1,16 miliardy dolarů, kterou špatně proúčtovala v tržbách.

Minulý měsíc Qwest odsouhlasila, že prodá divizi QwestDex za 7,05 miliardy dolarů dvěma soukromým investičním fondům, aby tak získala potřebnou hotovost, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma eTel od října nabídne ve středních Čechách a Praze službu volba operátora. V rámci služby společnost představí čtyři nové cenové programy, které zohledňují strukturu volání uživatelů, sdělila včera mluvčí firmy Markéta Novotná.

Volbu operátora, tedy možnost pro majitele linek v síti Českého Telecomu volat pomocí číselné předvolby přes síť konkurence, dosud nabídly pouze společnosti Aliatel a Tele2. V nabídce eTelu je program výhodný pro krátká volání, dlouhá volání nebo pro volání do zemí EU. Meziměstské volání ve špičce vyjde u eTelu na nejméně 2,05 Kč za minutu. Tele2 nabízí stejné hovory za 2,40 Kč a Telecom si za minutu hovoru účtuje nejméně

tři koruny. Firma svým zákazníkům nabídne zařízení, které bude přímo hovory přesměrovávat do sítě eTelu bez nutnosti vytáčet číselnou předvolbu 1010.

ETel nabízí své služby 43 000 firemním zákazníkům ve střední Evropě. V ČR využívá služby společnosti 1400 zákazníků.