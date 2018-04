TELeKONOM: Zakázka za 40 miliard korun...

- Zbrojařská společnost Raytheon Co. ze Spojených států je mezi firmami, které mají šanci dostat významnou zakázku od amerického vojenského námořnictva. Půjde o vývoj nového systému satelitní komunikace za 1,6 miliardy dolarů.

Firma jména konkurentů nezveřejnila. Jako první finance v rámci projektu dostane Raytheon 3,1 milionu dolarů na vývoj vícepásmového terminálu pro vojenské satelity a na stavbu jeho prototypů. Potom se bude systém od Raytheonu testovat spolu se systémy konkurenčních uchazečů o zakázku. Pro výrobu si armáda vybere nejlépe navržený systém.

Raytheon bude na návrhu svého systému pracovat v Marlborough ve státě Massachusetts. Prototypy koncern vyrobí v Largu na Floridě, napsala agentura Reuters. Raytheon byl loni s tržbami 16,8 miliardy dolarů čtvrtým největším dodavatelem zbrojních systémů ve Spojených státech.

Koncern se ve třetím čtvrtletí ocitl ve ztrátě kvůli slabým výsledkům divize pro správu leteckého provozu. Výrobce raket Tomahawk a Patriot hospodařil ve třetím čtvrtletí s čistou ztrátou 35 milionů dolarů ve srovnání se ziskem 147 milionů ve stejném období minulého roku.

PRAHA - Společnost GTS obsadila dlouhou dobu prázdné posty ředitele marketingu a zákaznického centra. Marketing firmy povede bývalá zástupkyně generálního ředitele cestovní kanceláře Fischer Tereza Vránková. Zákaznické centrum bude řídit Miroslav Slivarich, který do GTS přišel z Českého Telecomu, sdělila firma.

Vránková (29) bude ve funkci zodpovídat za marketingovou komunikaci, vztahy s veřejností a obchodní analýzy. Vystudovala VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod. Slivarich bude mít na starosti vztahy se zákazníky, provoz kontaktního centra a administrativní podporu klientů společnosti. Před nástupem do GTS pracoval na manažerských pozicích v zákaznickém servisu ve společnostech Český Telecom a Aliatel.

GTS působí na českém trhu od roku 1991 a poskytuje telekomunikační a internetové služby. S ročním obratem 2,4 miliardy korun je největším konkurentem Českého Telecomu. V srpnu 2002 středoevropskou divizi GTS převzala společnost Antel Holdings.

BUDAPEŠŤ - Maďarsko začátkem příštího roku zahájí tendr na licence na provozování sítí třetí generace pro mobilní telefony. Oznámil to dnes ministr informatiky a spojů Kalman Kovács a dodal, že rozhodnutí by mohlo padnout do poloviny příštího roku.

Kovács dále prohlásil, že vláda by měla příští týden přijmout novou strategii pro informační technologie. Nemohl však zatím upřesnit, jaký počet licencí by mohl být v tendru zahrnut. Podle zpráv médií očekává maďarská vláda, že prodejem asi čtyř licencí získá 15,4 miliardy forintů (68 milionů dolarů).

Služby pro mobilní telefony třetí generace, které umožňují zasílání videa a vysokorychlostní připojení na internet, dosud zavedlo pouze několik evropských operátorů. Na celém světě jsou zatím pouze dva miliony uživatelů mobilních telefonů třetí generace, zatímco celkový počet uživatelů mobilních telefonů činí 1,2 miliardy osob.

Odborníci očekávají, že zlom nastane v příštím roce, kdy hodlá zahájit provoz mobilních služeb třetí generace zhruba 40 operátorů. Tři mobilní operátoři, kteří nyní působí v Maďarsku, se však domnívají, že maďarský trh ještě není pro tyto služby zralý. Telekomunikační průmysl upozornil na to, že by se střední Evropa měla vyhnout chybám, které se staly na západních trzích. Tam se totiž firmy vrhly do nákupů licencí na mobilní sítě třetí generace za vysoké ceny, což vedlo k jejich velkému zadlužení, napsala agentura Reuters.

Podíl mobilních telefonů k počtu obyvatel v Maďarsku se v červenci zvýšil na 73,4 procenta ze 72,1 procenta v červnu a 59,1 procenta ve stejném měsíci loni. Počet aktivních uživatelů meziročně stoupl přibližně o 1,4 milionu na více než 7,4 milionu osob.