TELeKONOM: Zakázaná státní pomoc dominantnímu telekomu...

BRUSEL - Evropská komise se chystá zahájit vyšetřování, které má zjistit, zda se nabízený plán záchrany France Télécomu za devět miliard eur nedá klasifikovat jako státní pomoc, která je v EU zakázána. Uvedl to včera mluvčí Evropské komise.

"Je to velmi velký případ, velmi významný případ, a myslím, že by třetí strany měly také mít příležitost sdělit své názory," uvedl mluvčí komisaře pro hospodářskou soutěž Maria Montiho. Rozhodnutí o zahájení prověrky má padnout během několika týdnů. Komise podle mluvčího výsledek prověrky netuší, napsala agentura Reuters.

Francouzský operátor v prosinci oznámil, že vláda přispěje k jeho záchraně okamžitou kapitálovou injekcí devíti miliard eur a je připravena vzdát se většinové kontroly ve firmě. Plán oddlužení a záchrany firmy předpokládá, že nynější dluh 70 miliard eur se v příštích dvou letech sníží o 30 miliard eur a v roce 2005 o dalších 20 miliard.

Firma slíbila, že peníze na splácení dluhu získá výrazným omezením investic a že v příštím roce ani nevyplatí dividendu. Akcie firmy po ohlášení plánu prudce stouply, chystaná redukce nákladů předčila očekávání ekonomů.

Plán vypracoval spolu s vládou nový šéf firmy Thierry Breton. Ten nastoupil do čela společnosti na počátku října, kdy hodnota společnosti byla proti vrcholu z roku 2000 na desetině a dluh ji trojnásobně převyšoval. Restrukturalizace France Télécomu podle Bretonova plánu zruší 22 tisíc pracovních míst.

PRAHA - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil sloučení kabelových společností TES Media a Intercable. Uvedly to dva dobře informované zdroje. Vznikne tak druhý nejsilnější subjekt na českém trhu se zhruba 270 000 zákazníky. Jednička na trhu, firma UPC, má kolem 370 000 zákazníků.

Zdroj z nejvyššího vedení TES Media rozhodnutí úřadu potvrdil s tím, že nyní konsorcium vedené JP Morgan dokončuje koupi 100procentního podílu v Intercable od telekomunikační firmy KPN. Na transakci se firmy dohodly loni v srpnu, ale čekaly na vyjádření ÚOHS. Skupina kolem JP Morgan Partners je zároveň hlavním vlastníkem TES Media. Do doby uzavření transakce však nebudou firmy poskytovat žádné další informace.

Úřad si v rozhodnutí, které nabude právní moci v polovině ledna, stanovil podmínku, že nový subjekt nebude v budoucnu skokově zvyšovat ceny.

Podle odborníků znamená fúze další konsolidaci kabelového trhu v ČR. Nový subjekt vytvoří srovnatelného konkurenta UPC co do počtu zákazníků i objemu investic. "Vznik firmy vítáme s ohledem na stabilizaci a další rozvoj kabelového trhu," uvedl mluvčí UPC František Malina.

V dosahu kabelových sítí obou firem je v současnosti kolem půl milionu zákazníků. Firmy nabízejí nejen příjem kabelové televize, ale v některých lokalitách i připojení k internetu.

PRAHA - Počet uživatelů rádiového systému Tetra, který provozuje pražský magistrát, by se měl do roku 2005 zvýšit pětinásobně na zhruba 5000 osob. Na včerejší tiskové konferenci to uvedl Jiří Šlapal z odboru krizového řízení magistrátu.

Magistrát využívá digitální technologii Tetra od společnosti Motorola pro komunikaci městské policie, dopravního podniku, technické správy komunikací a dalších složek. Výstavba sítě začala v roce 1999 a dosud do ní Praha investovala 190 milionů korun. Nákup vysílaček si hradí jednotlivé složky z vlastních zdrojů. Nejvíce, zhruba 3500 vysílaček, má v roce 2005 využívat dopravní podnik a dalších 700 městská policie.

Kvůli očekávanému zvýšení využití koupil magistrát po loňském summitu NATO od Motoroly další tři základnové stanice a zvýšil tak jejich počet na 13. Během summitu Motorola posílila síť o pět stanic a poskytla účastníkům kolem 550 vysílaček.

Výhodou systému oproti mobilním sítím je vyšší bezpečnost komunikace i vyšší rychlost přenosu dat. Obdobnou technologii pod názvem Tetrapol využívá i státní policie. Oba systémy spolu mohou komunikovat.

KODAŇ - Dánská divize francouzského mobilního operátora Orange bude potřebovat další kapitálovou injekci. Oznámila to včera firma, zároveň však dodala, že bude již brzy schopna fungovat bez externího financování.

Provozní ředitel divize Morten Christiansen v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že neví, kolik peněz bude jeho firma potřebovat. Nebude to však podle něj velká částka, protože společnost je blízko k dosažení pozitivního cash flow.

V září získala dánská divize Orange kapitálovou injekci od své mateřské společnosti, kvůli které se podíl dánského státu v divizi snížil na deset procent. Christiansen uvedl, že zatím neví, od jakého zdroje získá divize další kapitál.

Společnost Orange se nedávno stáhla ze sousedního Švédska kvůli obtížným podmínkám na trhu a požadavkům souvisejícím s licencí k provozování mobilních sítí třetí generace. Tento krok přišel v době omezování nákladů ve firmě Orange i v její mateřské společnosti France Télécom, které má přispět ke snížení dluhu, napsala agentura Reuters.