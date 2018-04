TELeKONOM: Zájemci o Český Telecom odmítnou přidat na ceně...

PRAHA - Zbývající dva zájemci o koupi majority v Českém Telecomu pravděpodobně 19. července vládě nenabídnou vyšší cenu oproti původním nabídkám z 26. dubna. Kabinet, který požaduje zvýšení kupní ceny minimálně o deset procent, by měl hned další týden o prodeji rozhodnout, uvádí nové vydání týdeníku Euro, které vychází dnes.

Podle důvěryhodných zdrojů Eura konsorcium Deutsche Bank-TDC-Blackstone Group, jež se v dubnu nejvíce přiblížilo kýžené metě, s ničím takovým nepočítá. "Je už téměř jisté, že jim pošlou pouze dopis, kde s odkazem na vývoj v telekomunikacích uvedou důvody, proč cenu zvyšovat nelze," uvedl nejmenovaný zdroj. Ani druhé konsorcium CVC Capital Partners-Spectrum Equity Investors-Swisscom, u kterého se zdálo, že je definitivně mimo hru, není příliš ochotné požadavku vlády vyhovět.

Kromě navýšení ceny požaduje kabinet předložení závazné smlouvy s telekomunikačním operátorem o jeho účasti v konsorciu. Je totiž veřejným tajemstvím, že oba operátoři, tedy TDC a Swisscom, byli v předešlém kole do konsorcií začleněni hlavně proto, aby se tím vyhovělo podmínkám soutěže. Vláda po kupcích také chce, aby zajistili splatnost kupní ceny jednorázově proti převodu akcií a mají rovněž předložit návrh budoucího postavení Českého Telecomu v mobilním Eurotelu, kde firma drží podíl 51 procent.

Ve své původní nabídce nabídlo konsorcium vedené Deutsche Bank cenu 11,06 eura za akcii, což bylo zhruba 55 miliard korun za 51 procent akcií. Žádost o desetiprocentní navýšení přichází v době, kdy se kurs akcií propadl. Zatímco na konci dubna, kdy kabinet původní nabídky odmítl, na pražské burze převyšoval 340 korun, na začátku července to bylo pouze kolem 230 korun a na konci minulého týdne přibližně 260 korun. I z toho lze usuzovat,

že investoři nebudou ochotní zvyšovat cenu, uzavírá Euro.

PRAHA - Český Telecom vydá dnes dluhopisy v celkovém objemu tři miliardy korun a se splatností v roce 2005. Firma chce využít výhodných podmínek na trhu k refinancování dluhového portfólia, řekl v pátek mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Spolumanažery 4,55procentní emise jsou Česká spořitelna a ČSOB. Emisní kurs je 99,91 procenta a dluhopisy budou

kótovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha. Dluhopisový program v maximálním možném objemu 20 miliard korun schválila červnová valná hromada Telecomu. První emise má být použita na refinancování předčasně splacené sedmimiliardové emise z února tohoto roku.

Celková úvěrová zatíženost Telecomu se pohybuje pod 20 procenty a patří k nejnižším v sektoru. To je podle odborníků jednou z hlavních výhod firmy před plánovaným prodejem. Stát prodává svých 51 procent akcií spolu s 27procentním podílem konsorcia TelSource. Zájemci vedení Deutsche Bank a CVC Capital Partners by měli na výzvu vlády předložit do 19. července zvýšené nabídky.

FRANKFURT - Německá vláda se v souboji o výměnu dosavadního generálního ředitele Deutsche Telekomu Rona

Sommera pustila o víkendu do protiofenzívy. Přes odpor zaměstnanců, manažerů a poradců proti odvolání Sommera si již vybrala jeho nástupce, kterým má být dlouholetý manažer firmy a sociální demokrat Gerd Tenzer.

"V úterý bude dozorčí radě navržen Tenzer," řekl v sobotu agentuře Reuters dveře informovaný zdroj. Nikdo zúčastněný jeho jméno nekomentoval, zdroje však řekly, že Sommer dobrovolně odstoupit nehodlá.

Vláda kancléře Gerharda Schrödera chce Sommera odvolat kvůli dlouhodobému propadu široce vlastněných akcií firmy a odstranit tak před zářijovými volbami potenciální zátěž. Namísto toho se ve vyhlídce na lítý personální boj vydala napospas hrozbě velkého ztrapnění.

Proti odvolání Sommera veřejně vystoupil zástupce odborů v dozorčí radě a zaměstnanci v celostátních denících zveřejnili otevřený dopis, žádající politiky o nevměšování do záležitostí společnosti. Za Sommera se postavili i manažeři Telekomu a o víkend proti vládnímu záměru vystoupil šéf americké investiční banky Goldman Sachs, která radí Telekomu ve strategických otázkách.

Sommer bojuje o to, aby se nestal další obětí technologické a telekomunikační bubliny konce 90. let. Evropské a americké telekomunikační firmy se tehdy snažily pomocí nákladných investic naplnit sny o věku internetu, doplatily však na to obrovským zadlužením, propadem akcií a vlnou bankrotů.

Deutsche Telekom má nyní dluh 67 miliard eur a rozsáhlý pokles cen jeho akcií poškodil tři miliony německých akcionářů. Zprávy o chystaném odvolání Sommera minulý týden zvedly hodnotu akcií Telekomu o téměř 20 procent.

Levicová vláda pod tlakem pravicové opozice paradoxně brání zájmy investorů a akcionářů proti zaměstnancům, i když navenek hlásá ideologii zcela opačnou. Kancléř Schröder v posledních dnech kritizoval americký kapitalistický systém, založený na hodnotě akcií a prvořadosti zájmů investorů, za to, že zrodil vlnu účetních skandálů.

Schröder propaguje evropský model konsensu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a zasahování vlády do ekonomiky. Velké rozpaky u pozorovatelů však vyvolává to, že vládní intervence u Telekomu je vedena snahou zvýšit hodnotu akcií, tedy cílem, který u Američanů Schröder odsuzuje.



CHICAGO - Třetí největší americký provozovatel meziměstských telekomunikací Sprint Corp. zruší zhruba 1200 pracovních míst a v některých městech omezí určité nadstandardní internetové služby, aby snížil náklady. Firma v páteční zprávě uvedla, že ji k tomu donutila zhoršená ekonomická situace v odvětví.

Propouštění se bude hlavně týkat divize meziměstského styku Global Markets Group (GMG), kde přijde o místo 1100 lidí. Jde téměř o šest procent početního stavu zaměstnanců divize. Propouštění se ale dotkne menšího počtu kmenových zaměstnanců, protože řada rušených míst budou částečné úvazky či najaté síly.

Celosvětově má Sprint přibližně 80 000 zaměstnanců. Podle analytiků navazuje ohlášený krok na předchozí opatření, která mají Sprintu zlepšit finanční situaci. Firma byla v prvním čtvrtletí sice zisková, její výsledek ale zhoršily celkově slabý hospodářský růst, opatrnost klientů ve výdajích a tvrdá konkurence v oboru. Tržby firmě vzrostly o osm procent na 6,76 miliardy dolarů. Tržby klíčové divize GMG ve čtvrtletí meziročně klesly o devět procent kvůli slabšímu

telefonování na větší vzdálenosti.

Redukce pracovních míst a další provozní úspory Sprint zavede v následujících týdnech. Měly by mít finanční vliv již na letošní celoroční hospodářský výsledek a tok hotovosti. Akcie Sprintu v pátek odpoledne po zprávě o opatřeních stouply o 2,5 procenta na 11,58 dolaru, napsala agentura Reuters.



SOFIA - Bulharsko předběžně schválilo všechny tři zájemce o koupi stárnoucího telekomunikačního monopolu BTC. Prodej až 65 procent firmy, jenž by balkánskému státu měl přinést 330 milionů dolarů, je považován za test privatizačních schopností reformní bulharské vlády, napsala v pátek agentura Reuters s odvoláním na zprávu bulharské privatizační agentury.

Zájemci o podíl v BTC jsou turecké konsorcium konglomerátu Koc Holding a monopolu Turk Telekom, skupina vedená britskou Advent International a investiční fond American International Group Inc. Konečné nabídky budou uchazeči předkládat 10. září.

Nejmenovaný vládní představitel agentuře Reuters sdělil, že všichni tři zájemci postoupili, aby byla zajištěna konkurence v soutěži. Vláda chtěla původně prodej stihnout do konce července a odložila jej kvůli útlumu podnikatelských aktivit v letních měsících, řekl agentuře zdroj.

Přední evropské telekomunikační firmy se o privatizaci BTC nezajímají. Samy se zadlužily nákupem licencí pro nové generace mobilních služeb a balkánská firma pro ně představuje slabou příležitost k budoucímu růstu. BTC potřebuje rozsáhlé investice do modernizace analogové sítě, napsala agentura.

PRAHA/VARŠAVA - Telekomunikační společnost eTel, která působí i v ČR, získala v Polsku licenci na poskytování veřejných telekomunikačních služeb. Licenci firma získala na 25 let, oznámil včera eTel v tiskové zprávě. Polský eTel bude moci poskytovat hlasové, datové a internetové telekomunikační služby v celostátním měřítku. Firma podléhá regulaci polského regulačního úřadu URTiP. Získání licence by mělo urychlit uzavírání propojovacích dohod s dominantním

operátorem TPSA.

Firma v Polsku poskytuje služby 800 firemním zákazníkům ve Varšavě a nedávno rozšířila svou působnost i na Lodž, Poznaň, Katowice a Wroclaw. ETel Group byla založena v roce 1999 a zaměřuje se výhradně na region střední Evropy. Vedle Polska a ČR působí v Rakousku, Maďarsku, a na Slovensku.