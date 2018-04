TELeKONOM: Zájemce o Český Telecom nabídl málo...

- Jeden ze tří uchazečů o privatizaci Českého Telecomu údajně nabídl za 51procentní podíl státu spolu s 27 procenty konsorcia TelSource kolem 90 miliard korun. Řekl to včera dobře informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován. Podle jiného zdroje stojí za touto nabídkou pravděpodobně Deutsche Bank a Blackstone Group, které přizvaly dánského operátora TDC.

V přepočtu na státní podíl 51 procent by částka 90 miliard korun znamenala asi 59 miliard korun. Vláda přitom očekává podle premiéra Miloše Zemana za prodej svého podílu nejméně 80 miliard.

PRAHA - Za nepřijatelný považují alternativní telekomunikační operátoři návrh Českého Telecomu na podmínky služby volby operátora, která má od poloviny roku umožnit konkurenci přístup ke klientům tohoto dominantního provozovatele. Podle včerejšího vyjádření některých firem pro nechce Telecom umožnit službu pro místní hovory, jež tvoří 60 procent všech volání. Kromě toho návrh Telecomu podle operátorů neřeší připojení k internetu a firma se do cen snaží zahrnout náklady na digitalizaci sítě.

Viceprezident Telecomu pro sítě Petr Slováček minulý týden uvedl, že zavedení služby si vyžádá dodatečné náklady 1,5 miliardy Kč, které mimo jiné zahrnují urychlení digitalizace či posílení podpůrných systémů. Náklady chce firma zahrnout do cen služby. Ta umožňuje zákazníkům připojeným na linky Českého Telecomu pomocí číselné předvolby volat přes síť konkurence. "Návrh služby volby operátora ve své současné podobě je naprosto nelogický a neakceptovatelný. Je výsměchem liberalizaci,"uvedl generální ředitel Contactelu Michal Čupa.

Podle tiskové mluvčí Aliatelu Martiny Kemrové se Telecom snaží svým návrhem struktury a výše cen ekonomicky potlačit možnost zavedení služby v ČR. Vedle deseti až stotisícových cen za zprovoznění služby a za používání v jednotlivých propojovacích bodech požaduje Telecom za předání hovoru do sítě konkurence 1,38 Kč za minutu, což už je přibližně stejně, jako kolik si firma účtuje za místní volání. K tomu je nutno připočíst náklady na přenos volání v páteřní síti a na ukončení volání u volaného účastníka.

Svůj návrh, včetně výpočtu nákladů a stanovení cen, Telecom předal Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten se k němu zatím nevyjádřil. Protože operátoři zřejmě návrhy Telecomu odmítnou, bude o cenách a podmínkách služby rozhodovat úřad.

VÍDEŇ - Rakouská společnost Telekom Austria očekává v letošním roce mírný nárůst provozního zisku. Oznámil to včera generální ředitel Heinz Sundt a dodal, že zpomalení růstu počtu uživatelů mobilních telefonů a náklady na udržení tržního podílu v oblasti pevných linek neumožní zopakovat loňský úspěch. Sundt dále uvedl, že provozní zisk ve výši 1,5 miliardy eur, který očekávají analytici, je pro jeho společnost dosažitelným cílem. V loňském roce přitom firma zvýšila provozní zisk o 39 procent na 1,47 miliardy eur.

Společnost v loňském roce snížila čistou ztrátu o 63,4 procenta a v letošním roce očekává další zlepšení. Tržby loni stouply o 1,2 procenta, letos by však podle firmy měly zůstat beze změn. Firma hodlá stabilizovat svůj podíl v oblasti pevných linek nad 50 procenty poté, co v loňském roce klesl na 56,2 procenta z předchozích 63,7 procenta. Mobilní divize Mobilkom by si měla přes vstup pátého mobilního operátora na rakouský trh udržet podíl nad 40 procenty. Na konci loňského roku činil její tržní podíl 42,9 procenta.

Sundt rovněž oznámil, že společnost během letošního roku propustí dalších 1500 zaměstnanců z oblasti pevných linek. Náklady na toto opatření by měly činit téměř 50 milionů eur, napsaly agentury Reuters a APA.

TORONTO - Přední světový výrobce telekomunikačních zařízení Nortel Networks včera varoval, že jeho tržby za první čtvrtletí budou nižší, než se očekávalo. Akcie společnosti však na tuto zprávu reagovaly posílením, protože investoři se obávali ještě výraznějšího poklesu příjmů.

Firma uvedla, že tržby by měly klesnout o 16 procent na 2,9 miliardy dolarů z 3,46 miliardy v předcházejícím čtvrtletí. Společnost přitom původně předpokládala, že tržby klesnou pouze o deset procent, ačkoliv již v únoru upozornila, že bude obtížné tento cíl splnit.

Společnost očekává, že její čistá ztráta bude v prvním čtvrtletí činit zhruba 26 centů na akcii. Ve stejném období loňského roku přitom firma hospodařila se ztrátou 2,58 miliardy dolarů, tedy 82 centů na akcii, při tržbách 6,18 miliardy dolarů.

Zpráva o nižších tržbách se objevila den po podobném varování od firmy IBM a přispěla tak k růstu obav ohledně oživení v technologickém sektoru. Společnost Nortel zveřejní výsledky za první čtvrtletí 18. dubna, napsala agentura Reuters.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo očekává, že v tomto finančním roce získá o 30 procent méně nových zákazníků než v předchozím. Uvedl to včera generální ředitel firmy Keidži Tachikawa v rozhovoru pro agenturu Reuters a dodal, že společnost se hodlá zaměřit spíše na zisk než na tržby.

Firma by tak měla získat zhruba 3,3 milionu zákazníků poté, co v uplynulém finančním roce, který skončil v březnu, klesl počet nových klientů na 4,76 milionu z předchozích 6,7 milionu. Podle analytiků by byl i tento nárůst výrazným úspěchem vzhledem k vysoké nasycenosti japonského trhu. Společnost minulý týden oznámila, že za uplynulý finanční rok očekává kvůli snížení hodnoty zahraničních investic ztrátu 36 miliard jenů (272 milionů dolarů) ve srovnání s předchozí prognózou, která počítala se ziskem 255 miliard jenů.

Firma DoCoMo se v loňském říjnu stala prvním operátorem na světě, který začal poskytovat služby pro třetí generaci mobilních telefonů. Do konce uplynulého finančního roku získala společnost v této oblasti 89 000 zákazníků ve srovnání s plánovanými 150 000 klientů. Tachikawa přesto potvrdil, že firma hodlá do března 2003 získat pro tyto služby celkem šest milionů zákazníků, napsala agentura Reuters.

ATÉNY - Počet zákazníků největšího řeckého mobilního operátora CosmOTE vzrostl na konci března meziročně o 34,6 procenta na 3,075 milionu. Oznámila to firma a dodala, že za samotné první čtvrtletí získala 131 536 nových klientů. Společnost dále uvedla, že počet zákazníků její albánské divize AMC vzrostl během čtvrtletí o 11,7 procenta na 302 396 osob a v meziročním srovnání se tak zvýšil dokonce o zhruba 248 procent.

Čistý zisk společnosti CosmOTE se v loňském roce ztrojnásobil na 174,1 milionu eur a její zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl o 120 procent na 407,6 milionu eur. Tržby loni stouply o 53 procent na 929,4 milionu eur a počet zákazníků vzrostl meziročně o 43 procent na 2,9 milionu. Tržní podíl tak dosáhl 37 procent ve srovnání s 36 procenty hlavního konkurenta Vodafone Panafon, napsala agentura Reuters.