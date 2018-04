TELeKONOM: Zahraniční esemesky lámou letní rekordy...

PRAHA - O 100 až 200 procent vzrostl v letních měsících počet krátkých textových zpráv, které zákazníci tuzemských mobilních operátorů odesílají ze zahraničí. Počet odeslaných zpráv ze zahraničí se u operátorů pohybuje od tisíců do desítek tisíc denně, což je jen zlomek z 2,5 až čtyř milionů denně odeslaných SMS. Zahraniční SMS nejsou pro tuzemské operátory nejsou příliš lukrativní, protože většinu z ceny získá jejich roamingový partner.

Celkově však operátoři nepovažují léto za období, kdy by počet odeslaných SMS v jejich sítích výrazně vzrostl. Tradiční špičku totiž tvoří Vánoce a Nový rok. Přesto například Český Mobil podle mluvčího Igora Přerovského zaznamenal nárůst zasílání log, melodií a obrázků přes SMS o desítky procent. Téměř o 140 procent vzrostl u Českého Mobilu i počet zpráv odesílaných zahraničními návštěvníky ČR.

Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše odeslali uživatelé předplacených služeb Go od ledna do května zákazníci ze zahraničí od osmi set tisíc do jednoho milionu SMS zpráv, zatímco v červnu to bylo více než 1,8 milionu. Mluvčí RadioMobilu Petr Stoklasa doplnil, že v létě dochází ve srovnání s ostatními měsíci k více než 100procentnímu nárůstu zahraničních SMS. Denně tuto službu využijí řádově tisíce zákazníků společnosti.

V minulém roce odeslali zákazníci všech tří mobilních operátorů dohromady necelé tři miliardy SMS. Eurotel, RadioMobil a Český Mobil měly na konci prvního čtvrtletí dohromady 7,43 milionu klientů.

LONDÝN - Podle nejnovějších oficiálních statistických údajů má dnes připojení ke světové

počítačové síti už 42 procent britských domácností. Lidé využívající internet pro osobní potřebu nejčastěji hledají informace o zboží nebo službách. Téměř 40 procent také od svého počítače nakupovalo.

Na konci minulého roku bylo připojeno 37 procent britských domácností, rok před tím 33 procent. Na konci roku 1999 to byla zhruba pětina.

Britský statistický úřad potvrdil, že přístup do světové počítačové sítě se velmi liší podle oblastí a průměrného příjmu v nich. Nejvíce domácností je připojeno v nejbohatších částech Británie, tedy v Londýně a na jihovýchodě Anglie. Nejméně je připojeno velšských a severoirských domácností (31 procent).

Britové, kteří využívají internet k nákupům, si nejčastěji objednávají ubytování na dovolenou, knihy a časopisy, vstupenky do divadel, kin a na koncerty a hudební CD. Pokud lidé uvedli, že na internetu dosud nikdy nenakupovali, zdůvodnili to nejčastěji

obavami o bezpečnost takových transakcí.

Lidé, kteří internet nikdy nevyužili, to nejčastěji zdůvodnili tím, že je to prostě nezajímá. Asi čtvrtina z nich však uvedla, že na to nemá peníze. Asi pětina lidí si nevěří, že by internet zvládla.

V Česku využívalo internet v roce 2001 podle údajů bruselského statistického úřadu Eurostat v průměru 13,6 uživatele na sto obyvatel, což je výrazně méně než v členských zemích EU, kde připadalo 31,4 uživatele na sto obyvatel.

PRAHA - Pro případ záplav či jiných krizových situací je 7559 českých a moravských starostů nebo jejich zástupců vybaveno speciálními mobilními telefony od ministerstva vnitra. Zlepšit spojení v případě nebezpečí se rozhodla státní správa po katastrofálních záplavách v roce 1997. "Pro obce bylo zažádáno o 8500 krizových mobilů," řekl včera mluvčí hasičů Ivo Skoumal.

Mobily mají dvě čísla, takže jimi mohou uživatelé vyřizovat běžné telefonáty a v případě nutnosti pouze přehodit telefon na funkci krizovou. Vnitro zaregistrovalo 16 881 žádostí o tyto telefony. Vedle obcí o ně žádají zdravotníci a další členové integrovaného záchranného systému.

Občané mají být před nebezpečím varováni pomocí jednotného systému varování a vyrozumění. Systém se dělí na část dálkového spouštění a část ovládanou pouze místně pomocí tlačítek. Do dálkově ovládaného systému je zapojeno téměř 5000 sirén, místně

je jich ovládáno dalších zhruba 500.

Bezprostředně po povodních v roce 1997 byly formou darů nebo přímým nákupem dodány a vystavěny elektronické sirény v horských a podhorských lokalitách okresů Bruntál, Šumperk, Jeseník. Také v následujícím roce byly zahájeny výstavby převážně elektronických sirén ve městech a okresech postižených povodněmi, například v

Olomouci. Poprvé se také objevily městské nebo obecní rozhlasy schopné připojení do jednotného systému varování.

Nejvyšší koncentrace varovných systémů je v oblastech, které postihly povodně v posledních pěti letech. Zhruba třetina nových elektronických sirén je podle nedávno zveřejněné zprávy ministerstva životního prostředí v okresech Bruntál, Frýdek-

Místek, Opava, Olomouc. Většina sirén je v majetku hasičů, 368 jich vlastní společnost ČEZ, v majetku orgánů státní správy a samosprávy je 508 sirén.

Šéf hasičů Miroslav Štěpán nedávno konstatoval, že v systému ohlašování povodní zbývá propojit hlásný systém s operačními středisky krajů, což se stane ještě letos nebo v příštím roce.

PRAHA - Představenstvo společnosti RadioMobil jmenovalo od 15. července do funkce obchodního ředitele Miroslava Rakowského. Ten nahradí Jiřího Dvorjančanského, který se stal marketingovým ředitelem firmy, uvedla včera společnost v tiskové zprávě.

Rakowski před nástupem do RadioMobilu zastával pozici obchodního ředitele ve společnosti Coty Česká republika a od roku 2001 v Coty Polsko. RadioMobil je po Eurotelu druhý největší tuzemský mobilní operátor, který měl v prvním čtvrtletí přes tři miliony zákazníků.