TELeKONOM: Z ulic zmizí telefonní budky...

PRAHA - Ministerstvo informatiky nechce rušit bez náhrady všechny veřejné telefonní budky. Připravovaný zákon o elektronických komunikacích by měl pouze přizpůsobit množství a rozmístění telefonních automatů současným potřebám. Mluvčí ministerstva Klára Volná tak upřesnila informace včerejšího tisku. Český Telecom provozuje přibližně 27 tisíc automatů, z nichž 11 tisíc je na karty, 5000 kombinovaných a zbytek na mince.

"Například ve velkých městech, kde dnes běžně stojí několik veřejných telefonních automatů pohromadě, byl mohl napříště být jen jeden, jenž umožňuje platit jak kartou i mincemi," vysvětlila Volná. Na odlehlých místech, kde doposud veřejný telefonní automat chybí, by měl nový zákon umožnit oslovit s nabídkou jeho zřízení i další alternativní operátory, nejen Český Telecom.

Ministerstvo informatiky tedy podle ní nehodlá provoz telefonních budek vyjmout z definice univerzální služby. Práva a povinnosti spojené s poskytováním univerzální služby by se však mohly vztahovat i na jiné operátory, nejen na Český Telecom. Ztrátu vznikající z provozování univerzální služby stát operátorovi uhrazuje z fondu, do kterého musí přispívat všichni operátoři. "Právě ztráta vzniklá z provozování příliš velkého počtu veřejných telefonních automatů je významnou položkou, která by celý telekomunikační sektor zbytečně zatížila," vysvětlila Volná. Je proto podle ní nutné zvážit, zda je v době masového rozšíření mobilních telefonů efektivní dotovat ztrátový provoz tak velkého počtu telefonních budek.

PRAHA - Antimonopolní úřad zjišťuje, zda mobilní operátoři nezvýhodňují některé velké zákazníky. Podnět úřadu podal alternativní operátor GTS. Firma podle mluvčí Barbory Komínkové podezřívá společnosti T-Mobile a Eurotel ze zneužívání postavení při určování propojovacích poplatků za volání z pevné do mobilní sítě. Eurotel i T-Mobile to však odmítají.

Zatímco operátorům pevných sítí účtují Eurotel a T-Mobile za propojení maximální sazbu stanovenou Českým telekomunikačním úřadem, tedy 3,66 koruny za minutu, některým velkým firemním zákazníkům umožňují volat výrazně levněji, uvedla Komínková. Podle mobilních operátorů však jde o dvě zcela nesouvisející a navzájem nesrovnatelné služby.

Propojení telekomunikačních sítí, kde operátoři účtují regulovanou maximální cenu 3,66 Kč za minutu, je podle mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka zcela odlišnou službou než volání. To poskytuje operátor účastníkům veřejné telekomunikační sítě. Cena volání přitom vychází z konkrétních tarifních plánů, dodal Hájek.

Mluvčí Eurotelu Diana Dobálová poznamenala, že finální ceny, které firma účtuje zákazníkům, nelze zaměňovat s propojovacími poplatky. Koncové ceny nejsou regulovány. Dobálová připomněla, že regulovanou cenu za propojení Eurotel dodržuje vůči všem operátorům.

Porušování hospodářské soutěže při zpoplatňování volání do mobilní sítě mohou mobilní operátoři podle GTS provádět například prostřednictvím takzvaných GSM brán. Ty zajišťují přímé spojení pevné sítě firemního zákazníka s mobilní sítí jeho operátora. Technicky je použito prakticky stejné řešení jako při propojení mezi operátorem pevných a mobilních sítí.

Přitom ceny pro vybrané zákazníky Eurotelu a T-Mobile jsou však i méně než poloviční ve srovnání s 3,66 koruny, které mobilním operátorům musejí platit provozovatelé pevných sítí. Koneční zákazníci pevných sítí jsou tak na úkor zisků mobilních operátorů diskriminováni, tvrdí GTS. Ceny za volání z pevných linek na mobilní telefony jsou totiž až pětinásobně vyšší než volání uvnitř pevných sítí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stížnost GTS obdržel a začal se jí zabývat, sdělil tiskový odbor úřadu. GTS rovněž požádala v březnu ČTÚ o revizi cenového rozhodnutí z listopadu 2001, kterým úřad stanovil maximální cenu za propojení veřejných mobilních sítí na úrovni 3,66 koruny. GTS požaduje výrazné snížení ceny. K žádosti o revizi tohoto rozhodnutí se regulátor zatím nevyjádřil.

GTS Czech je s tržbami 2,4 miliardy korun ročně největším alternativním operátorem v zemi. Na trhu působí od roku 1991 a poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb.

PRAHA - Dlouhodobě ztrátový alternativní telekomunikační operátor Aliatel se v letošním roce poprvé dostal do zisku. Zatím však pouze provozního. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) za první tři měsíce letošního roku dosáhl 107 milionů korun. Celkově však hospodaření skončilo více než stomiliónovým propadem, uvádějí včerejší Hospodářské noviny.

V provozním zisku kolem čtvrt miliardy korun by měl operátor skončit i za celý letošní rok. Nový generální ředitel společnosti Bernhard Fanger očekává, že čistý zisk by společnost mohla vykázat v roce 2005. Zatím však celkové hospodaření končilo každoročně propadem v řádu několika stovek milionů korun. V loňském roce ztráta společnosti dosáhla 718 milionů korun oproti necelé půl miliardě v roce 2001, dodaly HN.

Celkem 40 procent akcií Aliatelu drží německá RWE, 60 procent si mezi sebe dělí Severomoravská energetika, Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika a Západočeská energetika, které mají po 10,33 procenta, a Pražská energetika a Severočeská energetika s podíly 9,33 procenta.

LONDÝN - Generální ředitel britské telekomunikační skupiny Vodafone sir Christopher Gent by měl přejít do vedení investiční banky Lehman Brothers. Agentuře Reuters to včera sdělily zdroje blízké situaci.

Sir Christopher má odejít z pozice šéfa Vodafonu ještě tento měsíc. V americké investiční bance převezme funkci ředitele bez výkonných pravomocí. O jeho jmenování do pozice v Lehman Brothers bude rozhodovat vedení investiční banky v New Yorku během tohoto týdne.

Pětapadesátiletý Gent převzal funkci ve Vodafonu v lednu 1997. Tehdy měla skupina tržní hodnotu zhruba 7,5 miliardy liber, tedy 12,4 miliardy dolarů. Nyní je Vodafone největší mobilní operátor v Evropě a má hodnotu kolem 80 miliard liber. Gent řídil v roce 2000 odvážné převzetí německého koncernu Mannesmann v akciové výměně za 180 miliard eur. Jde přitom stále o jedno z největších takových spojení vůbec. Klíčové vztahy skupiny s investičními bankami měla skupina s Goldman Sachs a UBS Warburg.