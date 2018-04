TELeKONOM: XCall zlevní o skoro celou korunu...

PRAHA - Český Telecom od dubna zlevní volání prostřednictvím karty Xcall do 26 zemí z dosavadních 5,0 až 5,6 koruny na 4,8 Kč. V březnu bude volání ještě o korunu levnější, řekl mluvčí Vladan Crha. Levně volat do zahraničí se službou Xcall je možné v pracovních dnech od sedmnácté do sedmé hodiny ráno a kdykoliv o víkendech a svátcích. Použít ji lze rovněž pro hovory z telefonních automatů nebo při telefonátech prostřednictvím služby Telekonto. Xcall umožňuje spojení prostřednictvím internetového protokolu. Xcall představila firma poprvé v roce 2000. V době uvedení služby do provozu ji bylo možné využívat pro volání do 13 zemí, v loňském roce do 30 zemí. Od března firma počet destinací rozšiřuje o Maďarsko, Slovinsko, Irsko a Kypr. Celkem se tak zákazníci levněji dovolají do 34 zemí světa. MONTREAL - Kanadská společnost Telesystem International Wireless (TIW) zaznamenala v loňském posledním čtvrtletí menší ztrátu díky silnému výkonu mobilních společností ve východní Evropě. Společnost, která drží přes dceřinou firmu kontrolní podíl v Českém Mobilu, však i přes tento silný výkon vyjádřila pochyby, zda bude schopna přežít současné finanční problémy. TIW stále čelí problémům s likviditou a snaží se zbavit finančních problémů hlavně prodejem jmění a refinancováním dluhu. "Jak jsme dříve uvedli, přetrvává nejistota, zda bude firma schopna pokračovat v činnosti jako prosperující podnik," uvádí prohlášení společnosti. Čistá ztráta společnosti za tři měsíce do konce prosince klesla na 35,6 milionu amerických dolarů, čili šest centů na akcii, ze 68,1 milionu dolarů, neboli 3,6 USD na akcii, ve stejném období předloni. Ztráta z běžných operací se snížila na 8,4 milionu dolarů, tedy jeden cent na akcii, z předloňských 15,9 milionů dolarů, neboli 1,12 USD na akcii. Konsolidované příjmy z poskytování služeb stouply o 26 procent na 182,3 milionu USD. Celkový dluh TIW na konci čtvrtletí činil jednu miliardu dolarů. Počet zákazníků TIW se v posledním čtvrtletí zvýšil o 220 000. Na konci roku 2002 tak měla společnost celkem 3,9 milionu klientů, což je o 24 procent více než v roce 2001. TIW vlastní největšího mobilního operátora v Rumunsku, firmu Mobifon, s podílem na trhu 53 procent. V České republice ovládá TIW prostřednictvím dceřiné firmy ClearWave společnost Český Mobil, která provozuje síť Oskar. Tržby Českého Mobilu od ledna do září stouply o 93 procent na 159,1 milionu dolarů, což bylo podle průměrného kurzu za toto období přibližně 5,247 miliardy Kč. Ztráta společnosti v tomto období klesla o 48 procent na 34,4 milionu USD. Na konci roku měla firma podle předběžných odhadů 1,2 milionu klientů. PRAHA - České radiokomunikace loni skončily hospodaření se ztrátou 748 milionů korun proti předloňskému zisku 1,22 miliardy Kč. Celkové výnosy klesly o 4,9 procenta na 2,15 miliardy korun. Nekonsolidované výsledky podle českých účetních standardů dnes oznámila mluvčí firmy Jana Němcová. PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel loni hospodařila s tržbami 1,85 miliardy korun, což je o 52 procent více než v roce 2001. Firma stejně jako v předchozích letech hospodařila se ztrátou, která se však zvýšila o 38,5 procenta na 686 milionů korun, uvedla mluvčí Petra Kopecká. Podle ní ale byla ztráta nižší, než firma plánovala. Na dosažených tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci. Ztrátu zapříčinily především dokončované investice, ale i srpnové povodně. Firma by měla letos vykázat kladný EBITDA a se ziskem počítá v roce 2004. Aliatel loni investoval 897 milionů korun, což je o 32 procent méně než v roce 2001. Sestupná tendence investičních nákladů podle Kopecké svědčí o dosažení požadovaného pokrytí a dokončení fáze výstavby rozsáhlé telekomunikační sítě. Firma má základní kapitál 3,272 miliardy korun. Letos by měla v prvním pololetí vydat druhou tranši dluhopisů k financování dalšího rozvoje. Aliatel poskytuje datové, hlasové i internetové služby. Celkem 40 procent akcií drží německá RWE, 60 procent si mezi sebe dělí Severomoravská energetika, Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika a Západočeská energetika, které mají po 10,33 procenta, a Pražská energetika a Severočeská energetika s podíly 9,33 procenta. PRAHA - Úřad na ochranu hospodářské soutěže podle Českého Telecomu nevede s firmou správní řízení kvůli nastavení cen u služby ADSL. ÚOHS pouze na konci loňského roku zahájil s firmou správní řízení kvůli tomu, že nevytvořila podmínky, aby ADSL mohla nabízet i konkurence, vysvětlil mluvčí Telecomu Vladan Crha. Podle informací médií vede úřad s Telecomem správní řízení kvůli cenám za ADSL. Telecom ve středu oznámil spuštění služby pro koncové zákazníky od 3. března za ceny začínající na 1600 Kč měsíčně. ÚOHS věnuje velkou pozornost tomu, zda dominantní operátor nebrání vzniku konkurenčního prostředí a nebrání vstupu nových soutěžitelů na trh. "Dominantní operátor čelí tomuto podezření ze strany úřadu. Je vedeno správní řízení, které bude v nejbližších dnech ukončeno," uvedl předseda Josef Bednář. Ministr pro informatiku Vladimír Mlynář chce vyzvat ČTÚ, aby nezávisle srovnal ceny ADSL v ČR a v zahraničí. Zatímco uživatelé internetu pokládají ceny nastavené Telecomem za příliš vysoké ve srovnání se zbytkem Evropy, dominantní operátor je naopak považuje za nižší než evropský průměr a rozumně nastavené s ohledem na podmínky na českém trhu. TOKIO - Dvě japonské regionální telefonní společnosti patřící do skupiny Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) sníží ve fiskálním roce od dubna investiční výdaje. Přesto vydávané sumy zůstanou po přepočtu v miliardách dolarů. Uvedla to NTT, která je v Japonsku dominantním operátorem. Oba podniky postihl odliv zákazníků způsobený nástupem mobilních telekomunikačních služeb. Svou roli sehrály i ceny konkurence. NTT East Corp, jejíž služby pokrývají mimo jiné Tokio, v příštím finančním roce sníží kapitálové výdaje na 380 miliard jenů, tedy 3,23 miliardy dolarů. Proti odhadovaným 410 miliardám jenů za nynější fiskální rok do konce března firma sníží výdaje o sedm procent. Výdaje do sítě optických vláken společnost sníží na 90 miliard ze 130 miliard jenů.