TELeKONOM: Webové SMS Eurotelu bude otravovat reklama...

- Společnost Eurotel bude od 17. března na konec krátkých textových zpráv SMS posílaných přes internet vkládat reklamní texty sponzorů o délce 100 znaků. Na samotný text zprávy tak zůstane jen 60 znaků. Společnost ke sponzorování SMS zpráv přes internet přistoupila, aby tuto službu mohla nadále poskytovat zdarma, uvedli na tiskové konferenci zástupci firmy.

Konkurenční RadioMobil zpoplatnil ve své síti T-Mobile zprávy SMS přes internet v únoru. Po vlně kritiky ze strany zákazníků však klientům nabídl po registraci až 100 textových zpráv přes internet měsíčně zdarma. Změnu u posílání SMS ze sítě zatím jako jediný neoznámil třetí z operátorů, společnost Český Mobil.

Eurotel zatím neumožní posílání SMS zpráv bez reklamního textu, a to ani zpoplatněných. Pokud to však zákazníci budou požadovat, je společnost podle mluvčího Jana Kučmáše schopná placené SMS přes internet bez reklamních sloganů nabídnout. Eurotel po zavedení reklamy do zpráv posílaných přes SMS bránu očekává zpomalení růstu počtu zaslaných zpráv. Zvyšování počtu se ale podle společnosti nezastaví.

Náklady na provoz a doručování zpráv přes internet dosahují podle společnosti ročně stovky milionů korun. Marketingový ředitel Eurotelu Garrison Macri považuje sponzorovanou internetovou bránu za nejlepší možnost, jak umožnit zákazníkům posílat SMS nadále zdarma. Již nyní má společnost řadu zájemců o sponzorování služby mezi velkými tuzemskými firmami. Neziskové organizace mohou až do konce května posílat sponzorské texty zdarma.

Pro firemní zákazníky firma nově nabízí balíky SMS služeb přes internetovou SMS bránu Profi. Zákazníci z řad firem budou moci k odeslání SMS přes internet použít i aplikaci MS Outlook, a k individuálnímu i hromadnému odesílání zpráv tak využít firemní adresář, který je v aplikaci k dispozici. Podmínkou bude aktivace služby Eurotel Mobile Exchange - SMS a výběr z tarifů Eurotel Mobile Exchange I., II. nebo III.

MOSKVA - Privatizace ruského telekomunikačního holdingu Svjazinvest se může oddálit kvůli jeho restrukturalizaci. Uvedl to včera ruský ministr spojů a informačních technologií Leonid Rejman. Podle jeho slov by Rusko mohlo prodat zbývajících 75 procent holdingu. "Svjazinvest dokončil strukturální reformy, ale ještě nezměnil organizaci řízení korporace," uvedl ministr. "Jeho tržní kapitalizace je tedy nižší, než by mohla být," dodal.

Čtvrtinu ve Svjazinvestu plus jednu akcii drží od roku 1997 konsorcium vedené finančníkem Georgem Sorosem. Tehdy ruská vláda za podíl získala 1,9 miliardy dolarů, což byla v té době rekordní suma z privatizace v postkomunistické východní Evropě. Představitelé Svjazinvestu odhadují, že za světového poklesu cen telekomunikačních firem mohla hodnota podílu spadnout na 250 milionů dolarů. Nyní se však hodnoty firem v oboru oživují, připomínají manažeři.

Ruská vláda nyní odhaduje hodnotu 75procentního podílu ve Svjazinvestu na jednu miliardu dolarů. Hlavními aktivy holdingu jsou národní operátor meziměstských hovorů Rostělekom a sedm lokálních mobilních operátorů. Zbytek tvoří několik desítek malých regionálních společností.

Rejman připomněl, že dalším strategickým investorům se v ruských mobilních telekomunikacích zavřely dveře. Služby na tomto trhu bude v Rusku i nadále zajišťovat trojice operátorů, což je podle ministra nejlepší řešení. Jde o společnost Vimpelcom patřící norskému Telenoru, Mobile TeleSystems, za nímž stojí Deutsche Telekom, a MegaFon patřící pod severskou skupinu TeliaSonera, napsala agentura Reuters.

LISABON - Čistý zisk portugalské telekomunikační společnosti Portugal Telecom se v loňském roce zvýšil o 27,2 procenta na 391 milionů eur. Oznámila to včera firma, ale dodala, že provozní příjmy klesly na 5,58 miliardy eur z předchozích 5,73 miliardy. Čistý zisk se přiblížil horní hranici očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 321 až 412 milionů eur.

Společnost rovněž oznámila, že navrhla zvýšení dividendy na 0,16 eura z předchozích 0,10 eura na akcii. Generální ředitel Miguel Horta e Costa v rozhovoru pro agenturu Reuters prohlásil, že společnost se letos bude držet svého plánu, který počítá se zlepšováním marží a snižováním zadlužení a nákladů.

Loňský pokles tržeb byl podle firmy způsoben zpomalením růstu ekonomiky, jež snížilo příjmy divize pro pevné linky PT Comunicacoes, a oslabením brazilské měny, bez něhož by tržby stouply o 4,4 procenta. Společnost loni snížila provozní náklady o 5,3 procenta a kapitálové výdaje o 41 procent. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy vzrostl o pět procent na 2,23 miliardy eur, zatímco čistý dluh klesl na 4,037 miliardy eur z 5,46 miliardy v roce 2001.

MOSKVA - Společnost Golden Telecom, která je provozovatelem telefonních linek a největším poskytovatelem přístupu k internetu v Rusku, hospodařila v loňském roce s čistým ziskem 29,8 milionu dolarů po předchozí ztrátě 39 milionů. Oznámila to včera firma a dodala, že tržby stouply na 198,7 milionu dolarů ze 140 milionů.

Ztráta v roce 2001 zahrnovala vysoké odpisy nehmotného majetku, jež byly důsledkem řady akvizic v oblasti internetových služeb v předchozích letech. Potvrdilo se tak, že předpoklad vysokých příjmů z internetových aktivit nebyl oprávněný, píše agentura Reuters.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se čistý zisk zvýšil na 13 milionů dolarů ze 7,8 milionu ve třetím kvartále a tržby stouply na 76,8 milionu ze 46,3 milionu dolarů. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy ve čtvrtletí vzrostl na 24,7 milionu ze 14 milionů dolarů.