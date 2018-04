TELeKONOM: VyVolení ovládli mobilní telefony

Zájem o VyVolené podle mluvčího Oskara Petra Šindlera dokládá, že po necelém týdnu od uvedení obsadily tapety s VyVolenými žebříček nejstahovanějších motivů. Lidé si mohou na displeji mobilního telefonu vedle obrázkových log vychutnávat snímky svých oblíbenců například ve sprše nebo v bazénu, v převlecích nebo si stáhnout jejich karikatury.



Je národ pokleslý anebo se jedná o skutečný fenomén? Na první pohled se přeci musí zdát, že k tomu mít na tapetě telefonu jakousi prostitutku opravdu není důvod. Pochopit se dají snad hlášky, které zdomácněly snad v každém kolektivu. Ve skutečnosti je pak ale mnohem větší psychologický průzkum to, proč si lidé podobné věci stahují a kupují, než to, proč jdou lidé do vily a obnažují se psychicky i fyzicky před celou zemí.





Mobily jsou důležitější než počítače

Mladí Češi jsou na mobilních telefonech závislí více než ostatní národy. Kdyby si ze seznamu deseti technologií, jako je televize, počítač, video či mobil, měli nechat jen jedinou, vyhrály by u nich bezkonkurenčně mobily. Píše to Mladá fronta Dnes s odvoláním na průzkum, který mezi třemi tisíci lidmi ve věku 15 až 35 let v 15 zemích včetně Česka uspořádala reklamní agentura Mark BBDO. Mobil si podle průzkumu cení lidé víc než televizi. V jiných zemích vítězil častěji počítač. Mobily v Česku spolehlivě válcují vše, dokonce i peněženky. Z výzkumu vyplynulo, že jen Češi a Číňané se vracejí domů pro zapomenutý mobil častěji než pro peněženku.



Mobily zkrátka ovládly životy všech. Bez něj nejsou lidé schopni cestovat, jít do práce, bavit se. Když nezvoní, nevrní anebo nepřijde signál o esemesce, jsou především mladí jako na trní. Jejich životy jsou mobilem určovány. Jedná se už o psychologickou závislost, anebo je to ještě únosná míra? Z výsledků průzkumu to vypadá, že je to na hraně. Pro Čechy byla televize vždy určující, nyní ji mobil převálcoval. Jak to bude dál? Převálcuje mobil i mezilidskou komunikaci tváří v tvář anebo budou lidé schopni ještě mluvit z očí do očí, když nebudou schování za sluchátkem?



O Telecom největší zájem v historii

Odkup akcií Českého Telecomu od menšinových vlastníků se stal zatím největší transakcí tohoto druhu v historii domácího kapitálového trhu. Celkem změnilo majitele 37,5 procenta z volně obchodovatelných akcií Telecomu v celkové hodnotě 27 miliard korun. Oznámila to společnost Wood & Company, která odkup zprostředkovala. Telefónica si zvýšila zastoupení v Telecomu na 69,4 procenta. S nabídkou vůči menšinovým vlastníkům musela podle zákona přijít poté, co od státu získala zhruba 51procentní balík základního kapitálu Telecomu.



Takže další prvenství bývalého státního molochu. Telefónica si navýšila podíl a její majetek se rozrůstá. I pro akciový trh byla zpráva o odkupu pozitivní. Zůstalo na něm dostatek akcií Telecomu, aby byly cenné papíry dále obchodovatelné. Menšinoví akcionáři přitom prodali akcie celkem za nižší cenu, než byla podle expertů skutečná hodnota.

Je nutné regulovat český trh?

Český telekomunikační úřad chce do konce ledna příštího roku zjistit, zda je potřeba regulovat některé části tuzemského telekomunikačního trhu. Posloužit mu má 18 analýz takzvaných relevantních trhů, které chce úřad v lednu vydat. Analýzu zavádí nový zákon o elektronických komunikacích, který je účinný od letošního května. Podle vyjádření několika odborníků na telekomunikace zákon úřadu stanovil šibeniční termín, který se podle zahraničních zkušeností podaří splnit jen s obtížemi.



Proč to tedy dělá? Stanovuje si termíny, které není zřejmě schopen splnit. Nebylo by lepší stanovit termín, který bude dávat smysl a stihne jej, než aby odvedl poloviční práci? Tento měsíc měl úřad začít od jednotlivých operátorů sbírat data, která by měla ukázat, zda je na daném trhu dostatečná konkurence, nebo je potřeba regulace úřadu.



Motorola za méně než 30 dolarů

Americký výrobce mobilních telefonů Motorola nabídne na rozvojových trzích mobilní telefony za méně než 30 dolarů (736 korun) za kus. Nabídka je součástí nového programu, jehož cílem je přinést na rozvojové trhy levné mobily. Oznámila to dnes odvětvová organizace GSM Association, která je iniciátorem celé akce. Cena klesla ze 40 dolarů při prvním programu, jehož dodavatelem se stala rovněž Motorola. Ta v rámci druhého programu nabídne dva modely. Deset operátorů z rozvojových zemí již přislíbilo, že nakoupí zhruba šest milionů přístrojů.



První set v souboji o superlevné telefony tak získala Motorola zdá se. Miliony lidí, kteří žijí na územím pokrytým signálem pro příjem hovorů, si však mobil nemohou dovolit. Hlavní překážkou jsou jejich nízké příjmy, na živobytí si musí vystačit s několika málo dolary na den a obvykle nemají žádné úspory. Tudíž pořídit si telefon je pro ně luxus. A to výrobci dobře vědí, a mezeru na trhu a získání dalších potenciálních zákazníků se jim samozřejmě hodí do krámu. Výdělky jsou nutné...

Rivalové spolu mají mobil

Společnosti Microsoft Corp. a Palm Inc. představily mobilní telefon, který vyvinuly společně. Podniky jsou přitom dlouholetí rivalové na trhu se softwarem pro mobily. Podle analytiků bude nový telefon hitem mezi podnikovými uživateli. Nový model Treo spojí funkce telefonu s funkcemi počítače a nabídne uživateli elektronickou poštu e-mail, přístup na internet, základní slovní editor a tabulkový software. Treo bude jako první prodávat druhý největší mobilní operátor ve Spojených státech Verizon Wireless.



Boj o trh a zákazníky naučila Palm využít každou příležitost. V posledních pěti letech se průkopník na trhu přenosných počítačů a digitálních diářů potýkal se silnou konkurencí Microsoftu. Treo by tak mohl Palmu vydobýt silnější pozici na trhu, protože Microsoft již je významným dodavatelem podnikového softwaru a na trhu programů pro stolní počítače má dominantní pozici.