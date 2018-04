TELeKONOM: Vyměnit téměř milion vadných baterií...

TOKIO - Japonská telekomunikační společnost NTT DoCoMo začne nahrazovat baterie ve zhruba 840 000 mobilních telefonech. Výrobcem telefonů je společnost NEC a přístroje mají označení NEC N504iS. Závada na bateriích způsobuje přehřívání přístrojů. Problém se týká přístrojů se zabudovaným fotoaparátem, které jdou nyní v Japonsku velmi dobře na odbyt. DoCoMo je největším provozovatelem sítě mobilních telefonů v Japonsku, zatím se však s firmou NEC nedohodla, kdo ponese náklady na výměnu, informovala agentura Reuters. DoCoMo je v Japonsku i největším prodejcem mobilních telefonů se zabudovaným fotoaparátem.

Model NEC N504iS se začal prodávat v listopadu minulého roku a od té doby už problémy s přehřátím baterie mělo osm přístrojů. To je jeden telefon z každých 100 000, které firma prodala. DoCoMo prodává celkem deset různých modelů mobilních telefonů se zabudovaným fotoaparátem. Společnost DoCoMo začne nové baterie majitelům telefonů zasílat od poloviny února, neprodané modely by měla z prodeje stáhnout co nejdříve. S výměnou chce být hotova do konce března.

BERLÍN - Deutsche Telekom AG zavede ve třetím čtvrtletí třetí generaci mobilních telekomunikačních služeb (3G) ve dvou stech německých městech. Novinářům to včera řekl v Berlíně generální ředitel společnosti Kai-Uwe Ricke s tím, že firma tak splní požadavek regulátora. Deutsche Telekom je jedním ze šesti operátorů, z nichž každého přišla německá licence na 3G na 8,4 miliardy eur. Dva operátoři již projekt 3G zmrazili, protože investoři ztratili zájem financovat nezbytné investice poté, co telekomunikační trh v roce 2000 zkolaboval. Třetí generace mobilů bude schopna posílat vedle tradičních služeb i obraz a video. Ricke zopakoval, že Deutsche Telekom dodrží slib snížit letos svůj objemný dluh 64 miliardy eur o dvoucifernou hodnotu v miliardách eur. Dluh firmy by tak měl na konci roku klesnout na trojnásobek hrubého provozního zisku EBITDA, což je úroveň snesitelná pro kapitálový trh.

Podnik kvůli tomu prodává neklíčová aktiva, omezí výplatu dividend, sníží náklady a investice, napsala agentura Reuters. V České republice podniká dceřiná firma mobilní divize Deutsche Telekomu T-Mobile. Ta měla v Česku na konci loňského září 3,28 milionu klientů. Divize T-Mobile International měla na konci loňského čtvrtého čtvrtletí uživatelů celkem 53,9 milionu.

NEW YORK - Největší americká telefonní společnost Verizon Communications hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 2,3 miliardy dolarů po dvoumiliardové ztrátě ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma s tím, že vysoké příjmy v oblasti mobilních telefonů vykompenzovaly ztráty u lokáních telefonních linek. Bez zahrnutí jednorázových položek vzrostl zisk na 2,2 miliardy dolarů, tedy 79 centů na akcii, z předchozích 2,1 miliardy, a byl tak v souladu s očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu firmy Thomson First Call odhadovali na 77 až 81 centů na akcii. Celkové příjmy se zvýšily o 1,2 procenta na 12,2 miliardy dolarů.

Společnost rovněž oznámila, že stáhne svoji registraci na veřejnou nabídku akcií mobilní divize Verizon Wireless, která je největším bezdrátovým operátorem ve Spojených státech. Firma tento krok zdůvodnila tím, že divize nyní vytváří dostatek hotovosti a nepotřebuje již další finance, napsala agentura Reuters.

LITTLE ROCK (USA) - Americká telekomunikační společnost Alltel Corp. prodává za 1,05 miliardy dolarů divizi finančních služeb. Kupujícím je firma Fidelity National Financial Inc. Alltel to uvedl včera s tím, že se hodlá soustředit na služby v telekomunikacích. Realitní společnost Fidelity National koupí získá podnik, jehož součástí je systém, který zpracovává téměř polovinu spotřebitelských hypotečních úvěrů ve Spojených státech. Vedle operací obsluhujících hypotéky jsou součástí prodávaných aktiv i malé bankovnictví, komerční úvěry a velké bankovnictví a regionální bankovní divize. Prodávaná divize nese název Alltel Information Services (AIS) a Alltelu z ní zůstanou telekomunikační aktiva.

V hotovosti obdrží Alltel 775 milionů dolarů a za 275 milionů dolarů dostane akcie Fidelity National. Transakce by se měla uskutečnit na konci tohoto čtvrtletí. Zaměstnavatele tak změní zhruba 5500 lidí. Zisk Alltelu se v posledním čtvrtletí minulého roku zvýšil o 12 procent na 262,4 milionu dolarů z 234,7 milionu. Tržby Alltelu stouply o 13 procent na 2,1 miliardy. Za lepší výsledky firma vděčí nárůstu počtu zákazníků. V bezdrátových službách se počet klientů Alltelu meziročně zvýšil o 14 procent, na pevných linkách počet zákazníků vzrostl o 21 procent. U internetu s rychlým přístupem se počet klientů meziročně zdvojnásobil, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Celkem 146 velkých podniků loni přešlo od ostatních telekomunikačních operátorů zpět k Českému Telecomu. Naopak několik desítek zákazníků Telecomu začalo v nějaké oblasti využívat služby konkurence, uvedl na včerejším setkání s novináři výkonný ředitel pro tzv. korporátní klienty Kamil Čermák. Podle Čermáka se nejčastěji vracejí klienti telekomunikační firmy GTS, kteří tvořili 43 procent navrátilců. Zhruba pětina podniků přešla od eTelu a 16 procent od Aliatelu. K firmě se vrátily například společnosti Skanska, ČSOB, Budějovický Budvar nebo Baťa.

Naopak firma již nebude poskytovat služby například Unipetrolu, když odstoupila z vypsaného tendru na dodávku služeb. Konkurenční GTS podle marketingového ředitele Davida Duroně získala za minulý rok 768 podnikových klientů všech velikostí, což je několikanásobek zákazníků, které ztratila, a znamená to další zvýšení tržního podílu na úkor Telecomu. Některé klienty, kteří se k Telecomu vrátili, navíc podnik podle Duroně nezískal vlastní zásluhou, ale kvůli rámcové smlouvě s vládou, jež nařizuje státním institucím vrátit se k dominantnímu operátorovi. Mluvčí Telecomu Vladan Crha však připomněl, že uvedené statistiky nezahrnují státní instituce. "Takzvaný korporátní segment představuje zhruba 3000 největších a nejvýznamnějších firem v ČR a zdaleka do něj nepatří všechny firmy," uvedl.

Telecom loni zvítězil ve 403 výběrových řízeních na poskytování telekomunikačních služeb. To představuje 64 procent tendrů, které podniky vypsaly. Firma měla zhruba 80procentní podíl na trhu hlasových služeb pro firmy nad 200 zaměstnanců a některý její produkt využíval každý podnik z první stovky. Výnosy od korporátních zákazníků se podílí na celkových výnosech zhruba 20 procenty. Telecom provozuje zhruba 3,75 milionu pevných telefonních linek a má 51procentní podíl v mobilním operátorovi Eurotel. Celkem 51 procent akcií Telecomu drží stát, který se je loni neúspěšně pokusil prodat konsorciu Deutsche Bank a TDC.

PAŘÍŽ - Tržby francouzského telekomunikačního giganta France Télécom v minulém roce stouply o 8,4 procenta na 46,6 miliardy eur, což je v souladu s předchozími odhady firmy. Největší podíl na tom má mobilní divize Orange. Očištěný zisk, tedy zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací, by podle předběžných údajů za loňský rok měl vzrůst o více než 15 procent, uvádí se ve včerešjím prohlášení společnosti.

Obrat mobilní divize Orange, zahrnutý loni do výsledku France Télécom, stoupl o 12,8 procenta na 16,66 miliardy eur. Příjmy divize pevných linek ve Francii klesly o 5,7 procenta na 18,7 miliardy eur, v zahraničí však stouply o 34 procent na 9,332 miliardy eur. Internetová divize Wanadoo zvýšila tržby o 32,4 procenta na 1,935 miliardy eur. Ve France Télécom vlastní podíl 56,5 procenta stát.

Společnost Orange v odděleném prohlášení dodala, že její příjmy v loňském posledním čtvrtletí stouply o 7,9 procenta na 4,542 miliardy eur. Počet jejích zákazníků se v průběhu minulého roku zvýšil o devět procent na 44,4 milionu. Orange je třetím největším mobilním operátorem v Evropě po Vodafone, který má 112,5 milionu zákazníků, a T-Mobile International s 53,9 milionu klientů, napsala agentura Reuters.