TELeKONOM: Všichni zájemci o Telecom vstoupili do druhého kola...

- Oba zbývající uchazeči v pátek podali privatizačnímu poradci J. P. Morgan nové nabídky na koupi majority v Českém Telecomu. Konsorcium Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC podle důvěryhodného zdroje nabídlo cenu, která je jen nevýrazně vyšší než původní návrh. Konsorcium původně podle neoficiálních informací nabídlo za 51,1 procenta akcií v držení státu a 27 procent TelSource okolo 90 miliard Kč.

Druhým zájemcem, kterého vláda začátkem dubna vyzvala ke zvýšení ceny, je konsorcium CVC Capital Partners, Spectrum Equity Partners a Swisscomu. Mluvčí Swisscomu Pia Rogersová odmítla nabídku jakkoliv komentovat.

Zatímco Swisscom by podle svého nedávného sdělení neměl mít v Telecomu žádný nebo pouze malý akciový podíl, TDC podle zdroje v nové nabídce vystupuje jako budoucí majoritní vlastník, zatímco Deutsche Bank a Blackstone Group by měli transakci pouze financovat. Finanční investoři měli k novým návrhům předložit smlouvy s telekomunikačními operátory o jejich závazné účasti v příslušném konsorciu.

Vláda od těchto zájemců dostala původně za svůj 51procentní podíl nabídnuto necelých 60 miliard Kč, což znamenalo zhruba pěti až desetiprocentní prémii nad tržní cenu akcií. Podle ministra financí Jiřího Rusnoka by tato prémie měla být vyšší. Ekonomové však očekávají, že žádný zájemce cenu výrazně nezvedl a bude se pohybovat do 65 miliard Kč.

Kabinet by se měl novými návrhy zabývat dnes. Zájemci musejí být podle požadavků vlády finanční investoři spolu s telekomunikačními firmami. Kupní cena má být zaplacena jednorázově proti převodu akcií a nabízející bude muset dopředu prokázat, že penězi disponuje. Podle ekonomů mají obě konsorcia stejné šance a rozhodne vyšší cena.

Tržní cena Českého Telecomu se pohybuje okolo 111 miliard korun, čemuž odpovídá 56,7 miliardy Kč za státní podíl. Nový majoritní vlastník Českého Telecomu bude mít zřejmě po přechodné období omezenou možnost prodat akcie dominantního operátora. "Určité omezení tam je, ale není zásadní a není dlouhodobé," řekl včera ministr financí Jiří Rusnok s tím, že podrobnosti sdělí dnes, pokud vláda prodej Telecomu schválí.

PRAHA - Stát hodlá zveřejnit rámcovou pětiletou smlouvu se společností Český Telecom na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správě. Podle náměstka předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) Vladimíra Šišky řídicí výbor pro rámcovou smlouvu tento týden dohodl dodatek, který vypustí ustanovení o utajení smlouvy. Zhruba do dvou týdnů by tak smlouva měla být přístupná veřejnosti včetně všech cenových ujednání.

V současnosti je již propojeno asi 90 subjektů veřejné správy. Podle předsedy ÚVIS Jiřího Krumpa jde o ústřední orgány státní správy a samosprávy. Potenciálních uživatelů je zhruba 14 až 16 tisíc, především obecních úřadů, knihoven, škol, nemocnic apod.

Na veřejnou správu přitom pohlíží Telecom jako na jediného a největšího zákazníka, pro kterého vytvořil nejvýhodnější cenový plán. Uvnitř sítě Telecom v současnosti umožňuje zapojeným úřadům neomezený hlasový provoz za 350 korun měsíčně. Kromě hlasových služeb nabízí Telecom veřejné správě také datové služby a přístup na internet.

O tom, že zakázku na vybudování a provoz infrastruktury veřejné správy za několik miliard korun získá Telecom, rozhodla loni v březnu vláda bez výběrového řízení. Společnost by měla telekomunikační infrastrukturu státu vybudovat do dvou let. Proti udělení zakázky Telecomu bez výběrového řízení protestovali ostatní telekomunikační operátoři.

BRATISLAVA - Největší slovenský mobilní operátor Orange Slovensko v prvním čtvrtletí zvýšil zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) meziročně o 57,5 procenta na 1,17 miliardy slovenských korun. Údaje podle mezinárodních účetních standardů zveřejnil v pátek mluvčí firmy Peter Tóth.

Obrat společnosti, která se do března letošního roku jmenovala Globtel, činil tři miliardy korun v porovnání s 2,17 miliardy korun v prvním čtvrtletí loni. Počet aktivních uživatelů Orange na Slovensku meziročně vzrostl o 91 procent na 1,43 milionu zákazníků. Během prvních tří měsíců letošního roku společnost získala 226 900 nových zákazníků.

"Předpokládáme, že rok 2002 bude posledním rokem tak silného růstu počtu zákazníků, jako jsme zaznamenali v uplynulých obdobích," komentoval výsledky generální ředitel společnosti Pavol Lančarič. "Očekáváme, že penetrace mobilní komunikace se v závěru roku dostane jen těsně pod 60 procent," dodal.

Celkem 64 procent akcií Orange Slovensko vlastní společnost Orange S.A., jejímž většinovým vlastníkem je France Télécom. Ostatní akcie Orange Slovensko drží Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a soukromí finanční investoři. Skupina Orange působí ve 20 zemích.

BUDAPEŠŤ - Největší maďarská telekomunikační společnost Matáv vyplatí za loňský rok dividendu 11 forintů na akcii ve srovnání s deseti forinty v předcházejícím roce. Firma v pátek oznámila, že se jí loni podařilo splnit všechny klíčové cíle. Společnost tak vynaloží na výplatu dividend 11,4 miliardy forintů (42,27 milionu dolarů).

Firma, která čelí rostoucí konkurenci, dále uvedla, že jejím hlavním úkolem pro letošní rok bude posílení pozice na trhu. Společnost Matáv, která je divizí Deutsche Telekom, ztratila monopol pro dálkové a mezinárodní spojení na konci loňského roku, kdy vstoupila v platnost legislativa liberalizující maďarský telekomunikační trh.

Čistý zisk společnosti v loňském roce vzrostl o 9,4 procenta na 75,206 miliardy forintů (279 milionů dolarů) a tržby se zvýšily dokonce o 22,8 procenta na 547,7 miliardy forintů. Akcie firmy v pátek oslabily o 19 forintů na 1020 forintů, napsala agentura Reuters.