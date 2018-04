TELeKONOM: Všichni zájemci o Český Telecom jsou stále ve hře...

- Koordinační výbor pro privatizaci majority v Českém Telecomu včera nevyřadil žádnou z osmi předběžných nabídek. Užší seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k předložení závazných nabídek, by měla komise vypracovat do konce ledna, proces hloubkové kontroly pak bude zahájen v prvním únorovém týdnu, řekla mluvčí FNM Jana Víšková.

Mezi uchazeči jsou (podle důvěrného zdroje agentury ČTK) vedle finančních investorů i významné telekomunikační firmy. Počet uchazečů z řad telekomunikačních firem je však nižší než celkový počet předložených nabídek. Podle usnesení vlády přitom mohou nabídky podávat buď samotné telekomunikační firmy, nebo jejich konsorcia s finančními investory.

Výbor chce rovněž vyzvat konsorcium TelSource, které v Telecomu drží 27 procent, aby objasnilo nedávné výroky o své roli v Telecomu. Představitelé TelSource uvedli, že kvůli podpoře privatizace Telecomu by se konsorcium mohlo spolupodílet na některé z nabídek na koupi akcií firmy jako nezbytný telekomunikační partner. Zároveň ale konsorcium potvrdilo svůj záměr v delším horizontu z Telecomu odejít. TelSource se loni dohodlo s vládou na společném postupu při prodeji akcií.

Zájem o Telecom jako jediná zatím potvrdila dceřiná firma France Télécomu Orange, která však chce jen mobilního operátora Eurotel, ve kterém Telecom drží 51 procent. Deutsche Telekom se ke spekulacím o své účasti nevyjádřil. Neoficiální zdroje uvádějí, že nabídku dále předložily například finanční konsorcium amerického finančního domu Warburg Pincus s britskými finančními partnery Doughty Hanson a Apax Partners a společnosti CVS Capital Partners a Spectrum Equity.

Zájem naopak nemají British Telecom, švédská Telia, španělská Telefónica, finská Sonera ani norský Telenor. Účast v tendru popřela i francouzská společnost Vivendi a o privatizaci se nezajímá ani Telekom ze sousedního Rakouska. Nového vlastníka by měla vláda znát do konce března.

VARŠAVA - Varšavský soud včera odmítl žádost věřitelů o vyhlášení bankrotu polského telekomunikačního a energetického konglomerátu Elektrim. Soudce Adam Tomczynski místo toho nařídil zahájit restrukturalizaci dluhu insolventní firmy.

Rozhodnutí je překvapivým vítězstvím vedení Elektrimu. Společnost minulý měsíc nesplatila emisi konvertibilních obligací v hodnotě téměř půl miliardy eur a této kdysi jedné z investičně nejpopulárnějších firem hrozí dosud největší bankrot v Polsku.

"Soud odmítl návrh na bankrot a zahájil postupy v řešení dluhu," uvedl soudce po pětihodinovém stání. Vyšel tak vstříc managementu firmy, který proti návrhu věřitelů namítal, že vyhlášení bankrotu je nepřípustné, jelikož aktiva firmy jsou vyšší než její dluh. O odmítnutí bankrotu požádal i zástupce Polské komise pro cenné papíry.

Podání návrhu na konkurs v prosinci podpořilo 75 procent držitelů splacených obligací. Věřitelé za "zcela nepřijatelnou" označili žádost vedení Elektrimu u varšavského soudu o umožnění restrukturalizace a nového rozložení splátek dluhu. Vedení investorům nabízelo, že po dohodě o restrukturalizaci dluhu zaplatí asi 20 procent dlužné částky a zbytek začne splácet po třech letech. Management rovněž žádá o odepsání 40 procent dluhu. "Doufám, že s držiteli obligací dosáhneme dohody," řekl u soudu výkonný šéf Elektrimu Waldemar Siwak.

Siwak odhadl hodnotu aktiv Elektrimu na 3,2 miliardy zlotých (774 milionů USD), zatímco dluh vyčíslil na 2,2 miliardy zlotých. V hotovosti má společnost podle Siwaka 580 milionů zlotých.

Elektrim byl kdysi mezi investory na varšavské burze velmi oblíben, nyní však zaplatil za sérii agresivních akvizicí, prováděných bývalým vedením. Tato expanze nechala společnost v hlubokých dluzích a donutila ji narychlo prodávat části majetku. Ani to však ke splacení dluhu nestačilo.

BRATISLAVA- Slovenský telekomunikační úřad (TÚ SR) začátkem měsíce odňal licenci pro bezdrátové fixní sítě FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz společnosti GiTyCom. Důvodem odnětí licence bylo, že společnost v určené lhůtě za licenci nezaplatila 70 milionů slovenských korun.

Společnost GiTyCom získala licenci FWA loni v červenci. První splátku měla zaplatit do 120 dnů od rozhodnutí výběrové komise o vítězích tendru a druhou splátku do konce loňského roku. "Při kontrole plateb licenčních úhrad na Telekomunikačním úřadu SR bylo zjištěno, že první splátka ve výši 35 milionů korun nebyla do 22. října uhrazena," uvedl mluvčí úřadu Roman Vavro s tím, že telekomunikační úřad následně GiTyCom vyzval, aby peníze do poloviny listopadu zaplatil. Společnost GiTyCom však ani v prosinci za licenci nezaplatila, a úřad ji proto povolení na provoz bezdrátové fixní sítě odebral.

Kromě společnosti GiTyCom licenci na provoz FWA získaly také Callino (v současnosti Swan) a Nextra Wireless (nyní Telecom Telenor). Bezdrátové fixní sítě umožňují poskytování datových služeb a telefonické komunikace v uzavřených skupinách klientů nebo rychlý přístup na internet.

BRUSEL - Nizozemsko-americká telekomunikační společnost KPN Qwest včera získala od Evropské komise souhlas ke koupi divizí Ebone a GTS Central Europe od americké společnosti Global TeleSystems (GTS). Evropská komise ve svém prohlášení uvedla, že trh, kterého se transakce týká, zůstane i nadále dostatečně konkurenční.

Společnost KPN Qwest v říjnu oznámila, že koupí divize GTS za 645 milionů eur, aby si posílila pozici v Británii a ve východní Evropě. Firma si stanovila za cíl zvýšit počet klientů v Evropě o více než 48 000.

Divize Ebone sídlí v Londýně, ale působí rovněž ve Spojených státech. GTS Central Europe má také aktivity v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku, napsala agentura Reuters.

GTS Czech, která je součástí GTS Central Europe, vznikla v únoru 2000 sloučením společností GTS CzechNet, Inec a Dattel a poskytuje hlasové, internetové a datové služby. Její tržby vzrostly ve druhém čtvrtletí loňského roku meziročně o 65 procent na 473 milionů korun. V prvním čtvrtletí firma vykázala tržby 453 milionů Kč.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel uzavřel dohodu o prodeji svých evropských obchodních aktivit americké akviziční firmě Platinum Equity. Pro Alcatel transakce znamená další racionalizaci podnikání a získání distribučního kanálu v USA.

Divize, která distribuuje a instaluje produkty na poli podnikových sítí a infrastruktury a poskytuje klientům servis a poradenství, měla loni tržby 1,5 miliardy eur a na tržbách celého koncernu se podílela zhruba čtvrtinou. Firmy ve svém sdělení hodnotu transakce agenturám nesdělily.

Platinum Equity začlení získané aktivity Alcatelu ke své telekomunikační dceřiné firmě NextiraOne; tato firma se stane prodejcem produktů a služeb Alcatelu ve Spojených státech. Dohromady dosáhnou tržby spojených aktivit obou firem 2,8 miliardy eur a budou mít celkem asi půl milionu zákazníků.

Alcatel loni oznámil, že chce prodat některé divize, snížit tak dluh a zaměřit se na klíčové aktivity na poli síťových produktů, optických sítí a satelitní techniky. Dalším hlavním cílem firmy je průnik na americký trh, který se jí nepodařil, když loňský plán fúze s americkým konkurentem Lucent Technologies zkrachoval.

Pro Platinum Equity je transakce dosud nejvýznamnější expanzí na evropském trhu. Za poslední rok je již její druhou akvizicí za více než miliardu dolarů.