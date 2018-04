TELeKONOM: Volba operátora se bude testovat od června...

- Český Telecom chce před vypršením termínu v polovině roku umožnit alternativním provozovatelům testování služby volba operátora, uvedl v pátek na setkání s novináři viceprezident Telecomu pro sítě Petr Slováček. Začátkem dubna chce firma vydat návrh dodatku k propojovacím smlouvám, který problematiku volby operátora řeší, dodal.

Podle jeho slov bude firma v polovině roku technicky připravena volbu konkurence z linek Telecomu nabízet. Žádné zpoždění, kterého se obává ČTÚ, podle něj nenastane. Předseda ČTÚ David Stádník tento týden uvedl, že se obává zpoždění služby, protože Telecom podle svého vyjádření není technicky připraven zavést službu do 30. června.

Ještě před zavedením volby operátora by měl Telecom podle ČTÚ zavést jeden tarif bez volného kreditu hovorného, který by využití volby operátora nediskriminoval. Pod hrozbou správního řízení po Telecomu žádá antimonopolní úřad, aby volbu operátora umožnil i z programu s nejnižším paušálem Home Mini, který to nyní nenabízí.

Zřejmě větším problémem než samotné technické zabezpečení služby bude jednání o cenách, které si budou operátoři mezi sebou za službu účtovat. Pokud si zákazník Telecomu pomocí předvolby vybere pro svůj hovor konkurenci, bude hovorné platit tomuto operátorovi, který ho také bude fakturovat, a část odvede Telecomu. Přímo Telecomu pak zákazník zaplatí paušál za používání telefonu.

Telecom musel kvůli volbě operátora urychlit digitalizaci sítě. Ta měla být dokončena včetně Prahy v roce 2004, ale stane se tak do poloviny letošního roku. Koncem března bude digitalizováno devět krajů.

PRAHA - Pravděpodobnost odkladu prodeje majority v Českém Telecomu se podle analytiků zvýšila. Stalo se tak po vyjádření premiéra Miloše Zemana, že v případě, že nabídka nedosáhne 80 miliard Kč, navrhne kabinetu tendr zrušit. "Pravděpodobnost, že se prodej odloží, je podle mě vysoká, není to však nic překvapivého, trh s tím více méně počítá," uvedl analytik Atlantik Finanční trhy Petr Švarc. Podle něj je požadovaná cena reálná, ale spíše ve výhledu jednoho či dvou roků.

Podle jeho odhadu se nabídky v probíhajícím tendru budou pohybovat kolem 385 až 400 Kč za akcii. Celkový výnos pro vládu by záležel na velikosti prodávaného podílu. Pokud by vláda prodala celý podíl 51,1 procenta v držení FNM, odpovídal by tomu výnos 63 až 66 miliard Kč. V případě, že by stát prodal pouze 34 procent spolu se 17 procenty TelSource, utržil by mezi 42 a 44 miliardami Kč.

Cena 80 miliard Kč podle vedoucího analytika České spořitelny Libora Vinkláta odpovídá 487 Kč na akcii, což znamená více než 50procentní prémii nad současnou tržní cenu. "Domnívám se, že tato cena není reálná, spíše bych čekal cenu kolem 65 miliard Kč," uvedl s tím, že navíc je nutné vzít v úvahu, že tuto sumu stát získá, pokud prodá celých 78 procent akcií, tedy včetně 27 procent podílu, který prodává TelSource.

Celkem sedm uchazečů o Telecom vyzvala komise pro privatizaci, aby během příštího týdne předložili své závazné nabídky. Těmi se bude vláda zabývat zřejmě 10. dubna. Jména uchazečů oficiálně nejsou známa, média spekulují o nabídce Deutsche Telekomu, řecké OTE a Swisscomu, který je však zároveň součástí prodávajícího TelSource, a finančních investorů.

HELSINKY - Finský telekomunikační operátor Sonera jedná o fúzi se švédskou telefonní společností Telia. Potvrdil to v pátek ve finské rozhlasové stanici YLE finský premiér Paavo Lipponen. Spojení mezi oběma operátory kontrolovanými státem by posílilo přední pozici Telie na skandinávském telekomunikačním trhu. Zprávy o možné strategické spolupráci obou firem pronikají na veřejnost již asi dva poslední roky.

"Probíhají diskuse, nemohu však říci, v jaké jsou fázi," řekl Lipponen. Premiér tak odpověděl na otázku, zda může potvrdit páteční zprávy finských médií o jednání obou firem. Představitelé Sonery ani Telie se k celé věci agentuře Reuters vyjádřit odmítli. Stanice YLE s odvoláním na vládní zdroje uvedla, že o budoucnosti Sonery, kde stát drží 53 procent akcií, se jednalo ve finské vládě s tím, že za pravděpodobného partnera byla vytipována Telia, kde má švédská vláda 70 procent.

Konsolidace telekomunikačního sektoru v Evropě se v minulém roce zastavila, protože většina operátorů se po rozsáhlých výdajích roku 2000 začala soustředit na ozdravení těžce zadlužených bilancí. Finanční situace Telie je však příznivá a u Sonery se zřetelně zlepšuje, což podle analytiků naznačuje, že dozrál čas ke vzájemné fúzi, která posílí pozici obou společností vůči jejich evropským konkurentům.

VÍDEŇ - Rakouská společnost Telekom Austria vytvořila v loňském roce zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 1,47 miliardy eur, což je proti roku 2000 nárůst o 38,8 procenta. Ve výsledku je zahrnutý i zisk mobilní divize Mobilkom. Tržby ale firmě vzrostly jen o 1,2 procenta na 3,94 miliardy eur. Výsledek za loňský rok je v souladu s odhady analytiků, kteří vysoký růst zisku předpovídali. V číslech nejsou zahrnuty náklady na restrukturalizaci skladby zaměstnanců, které se pohybují kolem 49,9 milionu eur. Telekom již loni v listopadu odhadl, že zisk za rok 2001 se bude pohybovat kolem 1,4 miliardy eur.

Mobilkom v loňském roce vytvořil konsolidovaný zisk EBITDA 571,3 milionu eur, což je o 31 procent více než v roce 2000. Asi 47,8 procenta akcií Telekom Austria vlastní rakouská holdingová společnost OelAG, která je v rukou státu. Dalších 29,8 procenta drží Telecom Italia, podotýká agentura Reuters.

Akcie Telekom Austria ve čtvrtek oslabily o 0,4 procenta na 9,26 eura, ovšem za situace, kdy oslabovala celá akciová burza ve Vídni. Akcie od začátku ledna ztratily jen asi půl procenta, loni ale o zhruba 55 procent jejich kurs zpevnil. V růstu se odrážely spekulace o chystaném převzetí firmy, ty ale později vyprchaly.

LONDÝN - Britský výrobce telekomunikačních zařízení Marconi si nedokázal zajistit klíčovou půjčku, která by mu pomohla zlepšit dosavadní hospodaření. Firma navíc oznámila, že její pozice na trhu se v budoucnu bude ještě více zhoršovat. V reakci na toto sdělení akcie firmy klesly přibližně o 67 procent na pouhých šest pencí.

Tržní hodnota kdysi velmi vážené britské firmy se tak nyní pohybuje kolem 175 milionů liber, což je zhruba 250 milionů dolarů. Ještě v první polovině roku 2000, kdy vrcholila horečka v technologickém sektoru, se jedna akcie prodávala až za 12 liber a Marconi byla impériem s hodnotou přes 30 miliard liber, podotýká agentura Reuters.

Firma už delší dobu vede rozhovory s věřitelskými bankami, ty jí ale zatím odmítají nové půjčky poskytnout, hlavně kvůli situaci na trhu, kde se Marconi pohybuje. Neochota bank půjčit firmě další peníze se však nutně odrazí i v budoucí strategii. Marconi totiž bude muset zásadně přepracovat podnikatelský plán na letošní rok.

Od loňského ledna již akcie Marconi oslabily o 99 procent. "Zdá se, že Marconi je u konce své cesty. O bankovních půjčkách budou muset začít jednat znovu a skutečně to vypadá, že bude třeba vypracovat záchranný plán," podotkl jeden z dealerů. Firma tak doplácí na podobné problémy jako někteří její hlavní rivalové ze Severní Ameriky, třeba Lucent nebo Nortel Networks.

Nepříznivá situace na trhu se podle vedení firmy v letošním roce nezlepší a výraznější změny nelze čekat dříve než v polovině příštího roku. Firma už v minulosti propustila tisíce zaměstnanců a prodala část majetku, aby snížila náklady na provoz, zatím však bez výsledku. Marconi působí i v České republice, a to ve společném podniku TTC Marconi s největším českým výrobcem telekomunikační techniky TTC Tesla telekomunikace. Marconi působí na telekomunikačním trhu jako dodavatel zařízení a služeb spojených s výstavbou sítí a s prodejem přenosových zařízení zejména z výroby mateřských podniků v ČR, Itálii, Británii a Německu.