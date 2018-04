TELeKONOM: Volba operátora bude Telecom stát půldruhé miliardy...

- Na zavedení volby operátora vynaloží Český Telecom celkem 1,547 miliardy korun. Od počátku června se nová služba testuje v Jihlavě a od včerejška se zavádí i na Táborsku. Novinářům to na tiskové konferenci v Jihlavě řekl generální ředitel Českého Telecomu Přemysl Klíma. Nová služba má od poloviny roku umožnit pomocí číselné předvolby volání z linky Telecomu přes síť konkurence.

Jednou z klíčových podmínek pro zavedení volby operátora bylo podle Klímy dokončení digitalizace telefonní sítě a nový software pro 150 ústředen. "Proti nákladům nemůžeme postavit žádné větší výnosy, proto se domlouváme s telekomunikačním úřadem na struktuře poplatků tak, abychom tuto investici v průběhu deseti let zhodnotili," dodal Klíma.

Alternativní operátoři se ohrazovali především proti cenám za předání hovoru propojenému operátorovi a proti deseti až stotisícovým cenám za zprovoznění služby. O komerčních podmínkách jedná Telecom s konkurenčními operátory od března. Blízko k dohodě má u tří subjektů a další čtyři projevili zájem. Uzavření dohod závisí podle Klímy i na stanovisku ČTÚ k propojovacím cenám. "Neočekáváme drastický odliv hovorů. Víc než o minutách hovoru je to o penězích, protože válčit se bude o drahé hovory, třeba do zahraničí," uzavřel Klíma.

PRAHA - Český Telecom zavede podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka nový tarifní program Zero bez kreditu hovorného pozdě. Firma začne program nabízet od 1. července, kdy by měla být pro konkurenci dostupná služba volba operátora. "Telecom měl službu zavést nyní, aby měli zákazníci čas přejít na nový tarif," uvedl. Připustil, že úřad má malé pravomoci na to, aby zavedení tarifů urychlil.

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy si zákazníci mohou zaregistrovat změnu cenového programu již nyní v telefonickém centru či ve firemních obchodech Telepoint. Tarif si musejí změnit minimálně deset dnů před dotčeným zúčtovacím obdobím, dodal.

Telecom zavedl nový tarif po výzvě ČTÚ. Nynější cenové programy totiž všechny obsahují volný kredit hovorného a zákazníci firmy neměli jistotu, kdy ještě volají v rámci kreditu za měsíční paušál a kdy si již hovory platí. Konkurence to považovala za diskriminaci při zavedení služby volba operátora. Ta má od července zákazníkům Telecomu umožnit pomocí číselné předvolby volat přes sítě konkurence.

Úřad navíc šetří, zda Telecom zavedením nových cen dále nediskriminuje konkurenci. "Je otázkou, zda naplnili, či nenaplnili požadavek, aby nezneužívali svého postavení. My to budeme šetřit určitě," vysvětlil.

ANKARA - Turecký operátor Turk Telekom podá společně s firmou Koc Holding předběžnou nabídku na převzetí 65procentního podílu v bulharském státním telekomunikačním monopolu BTC. Oznámil to včera generální ředitel společnosti Ibrahim Hakki Alpturk agentuře Reuters.

Kromě společnosti Turk Telekom, která je stejně jako BTC stáním monopolem určeným k privatizaci, projevil o bulharskou firmu zájem i řecký operátor OTE. Podle bulharských představitelů patří mezi potenciální uchazeče rovněž China Telecom a maďarská telekomunikační společnost Matáv.

Privatizace firmy, jejíž monopol v oblasti pevných linek vyprší v roce 2003, proběhne formou dvoukolové soutěže přístupné telekomunikačním firmám i finančním investorům. Vítěz soutěže získá rovněž opci na třetí licenci pro GSM.

Bulharská vláda, která si ve firmě ponechá zlatou akcii, sice nestanovila žádnou minimální cenu, chce však prodejem BTC získat nejméně 100 milionů dolarů. Tato částka ilustruje prudký pokles v telekomunikacích od roku 2000, kdy předchozí vláda odmítla nabízených 610 milionů dolarů za 51procentní podíl v BTC a licenci pro provoz mobilních sítí GSM, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Aktiva bankrotující nizozemské firmy KPNQwest ve střední Evropě zřejmě převezme irská telekomunikační společnost eTel. Změny tudíž pocítí také český trh, kde KPNQwest nabízí své služby prostřednictvím firmy KPNQwest/GTS. Vedle eTel mají o převzetí aktiv nizozemské firmy zájem také další dvě telekomunikační společnosti a několik finančních konsorcií.

"Mohu říci jen to, že bychom tato aktiva rádi převzali," řekl agentuře Reuters jeden z představitelů společnosti eTel v České republice. Firma zatím není rozhodnuta a v současnosti provádí hloubkovou kontrolu v KPNQwest/GTS. Ta vedle Česka nabízí služby také v sousedním Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Podle mluvčího KPNQwest/GTS Davida Duroně se o firmu zajímá několik subjektů převážně z řad finančních investorů. Jednání s firmou eTel však popřel. "Konkrétně o eTelu mi není známo, že by nějakým způsobem vstupovali do due diligence. Žádná taková jednání neprobíhají," uvedl.

Firmu eTel vlastní fondy rozvojového kapitálu pod vedením finanční společnosti Dresdner Kleinwort Capital. Záměrem eTel je stát se největším alternativním operátorem ve střední Evropě, kde chce nabízet telekomunikační služby podnikové sféře. KPNQwest/GTS je přitom v tomto regionu jedním z mála ziskových alternativních provozovatelů pevných linek.