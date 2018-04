TELeKONOM: Volat můžeme ze 120 zemí světa...

PRAHA - Tuzemští uživatelé mobilních telefonů mohou ze svého přístroje volat ve více než 120 zemích šesti kontinentů. Možnost dovolat se ze zahraničí záleží na volbě operátora i možnostech telefonu. Nejvíce tzv. roamingových partnerů má v zahraničí T- obile, který má smlouvu s 307 operátory ve 120 státech. Následuje Eurotel s 279 operátory ve 126 zemích a nejméně, 141 partnerů v 71 zemích má Český Mobil. Vyplývá to ze sdělení firem.

Pro letošní léto připravili operátoři pro volání v zahraničí několik výhodných nabídek. T-Mobile přišel s novým tarifem WorldClass, který umožňuje volat v 25 zemích včetně USA za jednotnou zvýhodněnou sazbu 19 Kč za minutu, což je o šest Kč méně než dosud. Speciální nabídku má T-Mobile pro návštěvníky Chorvatska, kterým nabízí snížení hovorného o pětinu na zhruba 18,50 Kč a 60procentní slevu na posílání SMS mezi 17. a 18. hodinou. Uživatelé Twist karet ušetří na hovorném 25 procent. Poloviční slevu na posílání SMS z Chorvatska nabízí i Český Mobil. Ten navíc jako jediný operátor nepožaduje po uživatelích předplacených karet 15korunový sestavovací poplatek.

Eurotel zvýhodněné ceny nenabízí. Pro uživatele připravil hru, která je má motivovat k posílání SMS ze zahraničí. Čím více zpráv zákazník pošle, tím má větší šanci vyhrát dovolenou a další ceny.

Operátoři doporučují roaming aktivovat před odjezdem do zahraničí. Samotná aktivace je většinou zdarma, tarifní zákazníci však musí složit vratnou zálohu 5000 Kč, kterou však nemusí platit klienti s dobrou platební morálkou. Cena volání ze zahraničí mnohdy obsahuje vedle sazby do ČR i sestavovací poplatek. Uživatelé v cizině platí i za příchozí hovory a to kolem dvou třetin ceny vlastního hovoru.

PRAHA - Majoritní vlastník Českých radiokomunikací se rozhodl, že nabídne ostatním akcionářům odkup akcií za 245 Kč za kus. Pokud bude nabídka převzetí schválena Komisí pro cenné papíry a Bivideon zajistí potřebné finanční prostředky, má firma v úmyslu ji uveřejnit nejpozději do konce července. Oznámila to banka HVB, která je poradcem Bivideonu.

Akcie Českých radiokomunikací uzavřely dnešní obchodní den na burze růstem o více než procento na 235,80 koruny. Od konce května posílily téměř o pětinu. Výrazným růstem kurzu, který byl podpořen právě spekulacemi o možném odkupu ze strany Bivideonu,

se začala začátkem června zabývat Komise pro cenné papíry.

Nabídka převzetí bude podle rozhodnutí Bivideonu nepodmíněná a neomezená s tím, že cena za jeden účastnický cenný papír bude přiměřená jeho hodnotě. Přiměřenost ceny bude doložena posudkem znalce. Komise pro cenné papíry bude muset o nabídce rozhodnout do osmi pracovních dnů od jejího předložení.

Bivideon je konsorcium TDC a Deutsche Bank, které má v ČRa podíl kolem 72 procent. ČRa drží 39,2 procenta v mobilním operátoru T-Mobile a prodávají svůj poloviční podíl v telekomunikační firmě Contactel druhému vlastníku, kterým je TDC.

Zhruba 4,6 procenta akcií ČRa drží zahraniční investoři prostřednictvím cenných papírů se zvláštními právy GDR, 3,7 procenta má J&T Banka, 3,4 procenta vlastní Credit Suisse Life&Pensions a 3,1 procenta ČSOB. Kolem tří procent by měla vlastnit firma Netla Management spojovaná s bývalým šéfem Motoinvestu Pavlem Tykačem. Netla koncem června požádala o svolání mimořádné valné hromady.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile dosud prodal 5000 SIM karet pro využití v průmyslových aplikacích. Firma má nyní 14 partnerů, kteří našli využití pro stovky karet například při dálkové ostraze objektů, sledování pohybu dopravních prostředků či dálkových odečtech z elektronických zařízení, uvedl ředitel partnerského prodeje Pavel Dolejš.

Při současné vysoké nasycenosti trhu, která se pohybuje kolem 85 procent, vidí T-Mobile možnost uplatnění dalších mobilních přístrojů namísto běžného telefonování právě v průmyslových aplikacích. Program na podporu využití mobilní technologie v podnicích operátor zahájil před necelým rokem a nyní má k dispozici 20 certifikovaných řešení. Jednou z aplikací je například Black Car Box, který monitoruje stav vozidla včetně vnitřního prostoru a chrání tak vůz před odcizením nebo vykradením. Majitel auta pak dostane varování na svůj mobilní telefon. Podobně zařízení Olympo slouží k dálkové kontrole a správě elektronického zabezpečení objektů. Systém satelitní identifikace Echo Track zase slouží k sledování nákladních vozidel pro dopravní firmy, které mají přehled o rozmístění svého vozového parku.

TOKIO - Německý softwarový gigant SAP a japonský výrobce elektroniky Sharp hodlají společně vyvíjet a prodávat mobilní telekomunikační služby pro společnosti. Informovaly o tom firmy ve včerejším společném prohlášení s tím, že nejprve budou tyto služby nabízet pouze na japonském trhu.

Sharp bude podle prohlášení vyvíjet software a kapesní přístroje kompatibilní se softwarem SAP, které umožní zaměstnancům firem získat rychlé připojení na podniková data přes mobilní přístroje, jako jsou mobilní telefony a osobní digitální asistenty (PDA), když budou mimo kancelář. Sharp a SAP se nejprve zaměří pouze na japonský trh, doufají však, že později rozšíří svoji nabídku do Severní Ameriky, Evropy a zbylé části Asie.

Klienty nových služeb se mají stát hlavně společnosti s velkým počtem prodejců a technických pracovníků, kteří pracují mimo kancelář. Představitelé firmy Sharp se domnívají, že služba během příštích dvou let přiláká v Japonsku kolem 500 000 klientů, což by představovalo 30procentní podíl na trhu. Generální ředitel SAP Henning Kagermann doufá, že služby bude využívat celosvětově kolem pěti procent ze 20 000 klientů SAP, tedy asi tisícovka společností.

Celosvětová poptávka po mobilních službách pro společnosti, které chtějí Sharp a SAP nabídnout, v poslední době rapidně roste. Celosvětově tyto služby využívá 17 milionů společností a v samotném Japonsku 1,2 milionu firem, napsala agentura AP.



NEW YORK - Americký mobilní operátor AT&T Wireless Services Inc. propustí v letošním roce tisíc zaměstnanců, což odpovídá třem procentům celkové pracovní síly společnosti. Rozhodnutí je součástí programu snižování nákladů. Informoval o tom včera list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké situaci.

Druhý největší operátor v USA podle tržeb v loňském roce propustil 2000 lidí. Nové kolo propouštění, které nebylo veřejně oznámeno, se podle listu uskuteční v několika vlnách. Podle zdroje ukončila firma pracovní poměr s 200 zaměstnanci již v pondělí. Další 300 pracovníků odejde ještě tento měsíc.

Mluvčí společnosti na dotaz listu uvedl, že snížení počtu pracovníků je částečně výsledkem slučování některých operací AT&T Wireless v sídle společnosti v Redmondu a v New Yorku a New Jersey. Operátor také podle jeho slov ještě přesně nestanovil, kolik zaměstnanců tento krok ovlivní a kolik bude propouštění stát, napsala agentura Reuters.

AT&T Wireless skončil první čtvrtletí letošního roku se ziskem 135 milionů dolarů a zvrátil tak nepříznivý vývoj, který zaznamenal ve stejném období loni. Tehdy měla firma ztrátu 178 milionů dolarů. Tržby operátora se od ledna do března meziročně zvýšily o 9,3 procenta na 3,95 miliardy dolarů.