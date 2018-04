TELeKONOM: Vodafone, třetí generace i rozum zůstávají stát

Gigantický britský mobilní operátor Vodafone, jeden z největších globálních investorů do mobilních sítí třetí generace, na konci minulého týdne oznámil, že jeho síť UMTS bude patrně schopna jen podstatně pomalejších přenosů, než se kterými se původně počítalo. Jeden z největších globálních investorů do mobilních sítí třetí generace tvrdí, že přenosy mají místy dosahovat pouze rychlosti 64 kbps. To je jen šestina slibované maximální rychlosti - 384 kbps.

V atmosféře nejistoty, která okolo technických, finančních i společenských aspektů sítí třetí generace panuje, je to pro UMTS další tvrdá rána - zejména proto, že operátoři a výrobci do této nové technologie již investovali stamiliardy dolarů a nyní musejí s každou další zlou zprávou dále snižovat předpoklady návratnosti.

Hlavní trumf je pryč?

Naneštěstí právě vysokou rychlost přenosů (především datových) dosud průkopníci UMTS považovali za svůj největší trumf ve srovnání se stávajícími, pomalejšími technologiemi. Nejrozšířenější z nich je dnes GPRS, která dokáže data přenášet rychlostí až 144 kbps (i když tak ne vždy činí).

Vodafone oznámil, že není schopen zaručit přenosovou rychlost vyšší než již zmíněných 64 kbps. Taková rychlost prakticky staví mimo hru mnohé z očekávaných (byť dosud neexistujících) multimediálních aplikací, které měly nové technologii zaručit ekonomickou úspěšnost. "Čtyřiašedesát je absolutní minimum," řekl ve čtvrtek mluvčí Vodafonu Jon Earl. Analytici přitom očekávali rychlosti v rozmezí 144 - 384 kbps. Zároveň předpokládali jejich další zrychlení, zejména poté, co operátoři v průběhu loňského roku investovali jen za evropské licence na provoz sítí třetí generace 107 miliard dolarů (přes čtyři biliony Kč, tedy téměř sedminásobek jednoho ročního rozpočtu ČR).

Rychlost okolo 64 kbps by sice UMTS umožnila oslovit firemní klientelu (atraktivní by například byla možnost přístupu na firemní intranet z laptopů), ale nestačila by na splnění mnohých očekávání z oblasti spotřebitelských služeb, jako je například stahování videoklipů na kapesní terminály. Podle nejmenovaných zdrojů agentury Reuters přistoupil Vodafone na bolestný kompromis omezit hlavní přednost své nové technologie a namísto toho šetřit.

Burza posílá Vodafone dolů

K tomu, aby bylo zřejmé, že je to dvousečný krok, není třeba mít ekonomický doktorát. Zpráva o tom, že Vodafone ustupuje z pozic, samozřejmě srazila cenu jeho akcií na londýnské burze o nepěkných 3,7 procenta a v pátek o dalších 2,5 procenta (na 137 a půl, respektive 134 pence). "Na burze převažuje obava, že celá technologie 3G je jenom obrovské vyhazování peněz," řekl jeden z makléřů.

Společnost již dříve oznámila, že reviduje svůj původní záměr spustit svoji síť 3G v roce 2002 a že očekává zahájení provozu až o rok později. Vodafone zároveň snížil odhad svých výdajů na příští dva roky o plných deset procent.

"Je to jen další potvrzení našeho názoru, že sítě třetí generace nikdy nebudou zasahovat do oblastí, jako je video," řekl Declan Lonergan, šéfanalytik evropského mobilního trhu z poradenské společnosti Yankee Group. "Slibované přenosové rychlosti se neustále snižují a snižují a z hlediska běžného spotřebitele je to celé čím dál tím méně atraktivní. Pro operátory 3G bude o to těžší přesvědčit zákazníky, že jim opravdu stojí za to zahodit starý mobil a koupit si drahý terminál pro UMTS."