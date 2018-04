TELeKONOM: Vodafone loni vydělal téměř 15 miliard dolarů...

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost Vodafone hospodařila ve fiskálním roce 2001/2002 se ziskem před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 10,1 miliardy liber. V přepočtu je to asi 14,7 miliardy dolarů a meziročně to znamená vzestup asi o 44 procent. Dosažený zisk je tudíž nad odhady analytiků v anketě agentury Reuters a výzkumné společnosti Multex. Ti čekali, že zisk EBITDA bude činit 7,4 až deset miliard liber.

Obrat se sice zvýšil o 52 procent na 22,8 miliardy liber, firma však zaúčtovala obrovské jednorázové položky a vykázala hrubou ztrátu 13,5 miliardy liber. Někteří analytici očekávali, že Vodafone zaúčtuje jednorázové náklady až 25 miliard liber, které by souvisely ještě s akvizicí německé společnosti Mannesmann v roce 2000.

Akcie firmy se kvůli těmto obavám pohybovaly kolem svého čtyřletého minima, na dnešní zprávu ale zareagovaly růstem asi o sedm procent. Vodafone spolu se zprávou o hospodaření rovněž sdělil, že se spuštěním služeb třetí generace UMTS nepočítá dříve, než ve druhé polovině příštího roku. "Naším hlavním cílem na letošní rok je zaměřit se na aplikace, které spolehlivě pracují na frekvenci 2,5 gigahertzů," řekl novinářům výkonný ředitel Chris Gent.

ŘÍM - Nabídku na převzetí nejmenšího italského mobilního operátora Blu včera předložily tři telekomunikační skupiny. Zvýšila se tak pravděpodobnost, že firma bude prodána vcelku, a nikoliv po částech, jak chtěli původně její akcionáři.

Svou nabídku potvrdilo italské konsorcium Anthill, skupina menších jihoitalských firem spolu s dosud nejmenovaným zahraničním partnerem. Do hry však vstoupil i švédský operátor Tele2 ve spolupráci s londýnskou investiční společností Star Capital Partners. Třetím uchazečem je podle sdělení Blu konzultační firma E-Do.

Vláda hodlá povolit jen takovou transakci, v níž Blu převezme operátor s platnou telekomunikační licencí. Tele2 nyní operuje na italském trhu pevných linek, vlastní síť však nemá. Blu je ovládána italskou Edizione Holding rodiny Benettonů a britskou BT Group. Na prodej je firma od chvíle, kdy v říjnu 2000 nezískala licenci k provozování sítí třetí generace UMTS. Tento měsíc firma předložila plán, podle něhož by se aktiva skupiny rozdělila mezi hlavní italské konkurenty - TIM, Omnitel, Wind a nového operátora H3G, který vstoupí na trh až se sítí UMTS.

KOLÍN NAD RÝNEM - Výkonný ředitel německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom Ron Sommer včera obvinil finanční trhy z poklesu akcií své firmy. Trh podle něj vůbec nedokáže odlišit, které firmy z tohoto oboru mohou čekat vzestup a které naopak čeká pád. Sommer na výroční valné hromadě musel znechuceným akcionářům vysvětlovat, že výrazného poklesu hodnoty akcií lituje, hned ale poznamenal, že investoři zcela ignorují růstové vyhlídky, které Deutsche Telekom má.

Akcie firmy se totiž prodávají hluboko pod emisní cenou 14,32 eura z roku 1996. "Kapitálový trh už sotva rozlišuje mezi vítězi a poraženými. Události, jichž jsme byli svědky v minulých týdnech, už nelze chápat a lze je vysvětlit jen psychologickými mechanismy," uvedl Sommer.

Akcie totiž jen za poslední měsíc ztratily asi 32 procent hodnoty, připomíná agentura Reuters. Deutsche Telekom je podle výše tržeb největší telekomunikační společností v Evropě, v prvním čtvrtletí ale zvýšil zisk EBITDA pouze o 4,4 procenta na 3,8 miliardy eur. Dluhy firmy se pohybují kolem 67 miliard eur, ale akcie Deutsche Telekom dopoledne přesto vykazovaly růst. Akcionáři odměnili Sommera jen vlažným potleskem, zatímco na slova šéfa dozorčí rady Hanse-Dietricha Winkhause neměli jinou reakci než odmítavou. Winkhaus totiž musel obhajovat 90procentní růst odměn vyplacených členům dozorčí rady. Zdůvodnil to tím, že rada odvedla dobrou práci a že se v celkové částce odrážejí také náhrady dvěma členům, kteří z rady odešli.

TOKIO - Třetí největší japonský telekomunikační operátor Japan Telecom hospodařil ve finančním roce končícím v březnu s čistou ztrátou 65,97 miliardy jenů (528,6 miliónu dolarů) ve srovnání s předchozím ziskem 17,55 miliardy. Oznámila to včera firma, ale dodala, že se v letošním roce hodlá vrátit do černých čísel. Tržby společnosti klesly o 16,3 procenta na 1,7 bilionu jenů. Výsledky tak překonaly únorovou firemní prognózu, která počítala se ztrátou 78 miliard jenů při tržbách 1,67 bilionu. V letošním roce očekává společnost díky restrukturalizaci čistý zisk 48 miliard jenů a tržby 1,77 bilionu jenů.

Divize pro pevné linky čelila v uplynulém finančním roce cenové konkurenci a její ztráta tak převážila nad ziskem mobilní divize J-Phone. Firma ohlásila plán na snížení nákladů divize pro pevné linky, který by měl podle analytiků přispět k návratu k zisku. Akcie společnosti dnes na tokijské burze, která ukončila obchodování před zveřejněním výsledků firmy, posílily o 1,2 procenta na 420 000 jenů. Od začátku letošního roku tak vzrostly celkem o šest procent.

Japan Telecom je divizí britského mobilního gigantu Vodafone, který dnes oznámil, že jeho provozní zisk vzrostl ve finančním roce končícím v březnu o 44 procent na 10,1 miliardy liber (14,7 miliardy dolarů), napsala agentura Reuters.

VÍDEŇ - Provozní zisk společnosti Telekom Austria vzrostl v prvním čtvrtletí o 10,3 procenta na 413,9 milionu eur z 375,2 milionu ve stejném období loňského roku. Oznámila to včera firma a dodala, že růst zaznamenaly veškeré její aktivity. Zvýšení provozního zisku tak překonalo očekávání analytiků. Tržby stouply o dvě procenta na 962,5 milionu eur z předchozích 944,1 milionu.

Společnost rovněž potvrdila, že za celý letošní rok očekává mírný nárůst provozního zisku, napsala agentura Reuters. Generální ředitel společnosti Heinz Sundt minulý měsíc oznámil, že zpomalení růstu počtu uživatelů mobilních telefonů a náklady na udržení tržního podílu v oblasti pevných linek letos neumožní zopakovat loňský úspěch. Sundt dále uvedl, že provozní zisk 1,5 miliardy eur, který letos očekávají analytici, je pro jeho společnost dosažitelným cílem. V loňském roce přitom firma zvýšila provozní zisk o 39 procent na 1,47 miliardy eur.

Společnost v loňském roce snížila čistou ztrátu o 63,4 procenta a v letošním roce očekává další zlepšení. Tržby loni stouply o 1,2 procenta, letos by však podle firmy měly zůstat beze změn. Firma hodlá stabilizovat svůj podíl v oblasti pevných linek nad 50 procenty poté, co v loňském roce klesl na 56,2 procenta z předchozích 63,7 procenta. Mobilní divize Mobilkom by si měla přes vstup pátého mobilního operátora na rakouský trh udržet podíl nad 40 procenty. Na konci loňského roku činil její tržní podíl 42,9 procenta.