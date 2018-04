TELeKONOM: Vládní prázdniny uškodily Českým radiokomunikacím...

- Akcie Českých radiokomunikací včera oslabily na burze o 6,43 procenta poté, co ministerstvo financí dopoledne oznámilo, že se bude vláda privatizací zabývat nejdříve ve druhé polovině srpna. Analytici považují kurs 337,4 Kč za silně podhodnocený, ale vzhledem k nejasné situaci kolem prodeje ČRa a sestupu světových burz nevylučují další oslabení.shrnul Radek Mazáč z makléřské firmy Cyrrus.varoval Tomáš Sedláček z Patria Finance.

Analýza BBG Finance ocenila akcie ČRa na přibližně 800 Kč, když jen podíl v Radiomobilu určila na 576 Kč; doporučit akcie přímo k nákupu se ale obchodníci zdráhali. "Budoucí vývoj je díky současnému vývoji jednání jen velmi těžko predikovatelný, ČRa proto považujeme za velmi spekulativní nákupní titul," uvedl Petr Sedlář z BBG Finance. Na jednání o koupi ČRa mají od dubna od vlády exkluzivitu Deutsche Bank a Tele Danmarku. Poslední nabídka z poloviny května se pohybovala kolem 300 milionů USD, tedy asi 12 miliard Kč. Tele Danmark v ČRa drží 20,8 procenta. ČRa vlastní 39,2 procenta v RadioMobilu.

STOCKHOLM - Praktická použitelnost mobilních telefonů vybavených možností přístupu na internet je zatím ve Švédsku velmi nízká. Jak ukazuje nový průzkum na toto téma, plných devět z deseti webových stránek podporujících WAP zatím nesplňuje funkční požadavky na spolehlivost a funkčnost této ještě stále vcelku nové telefonické služby.

Průzkum prověřoval na 1600 internetových stránek, jež lze touto technologií používat při připojení z mobilních telefonů. Přibližně jedna polovina z nich přestala znenadání fungovat, zatímco další zhruba jedna třetina zaznamenala velké komplikace již při samém pokusu o připojení. Jen necelých jedenáct procent prokázalo schopnost zcela bezporuchového provozu.

"Kvalita služeb WAP dnes daleko zaostává za očekáváním uživatelů. Ještě překvapivější je ovšem skutečnost, že se těmito problémy začíná celá branže zabývat až nyní," poznamenal k průzkumu v internetovém časopisu Computer Sweden analytik Lars Westergaard ze společnosti IDC. Obtíže vysvětluje poklesem týkající se celého odvětví, provázený opadnutím zájmu o nové rychlé investice.

TOKIO - V souvislosti s klesající poptávkou po mobilních telefonech včera oznámila firma Matsushita Communication Industrial Co Ltd. (MCI), že oddálí plánované zahájení výroby mobilních telefonů zančky Panasonic v ČR. Nová továrna v Pardubicích tak zahájí činnost až příští rok. Původně firma plánovala zahájit výrobu letos na podzim. Produkce továrny má obsluhovat evropský trh mobilních telefonů. Firma nevylučuje ani úplné odstoupení od zahájení provozu továrny, v tomto okamžiku však na to údajně nepomýšlí. Největší japonský výrobce mobilních telefonů podle svých dřívějších vyjádření hodlá v ČR investovat přibližně 3,3 miliardy korun.

Jedním z důvodů rozhodnutí firmy jsou včera zveřejněné špatné finanční výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku. MCI se propadl do ztráty, a to kvůli nízkému prodeji a několika rozhodnutím o stažení mobilních telefonů z prodeje. Provozní ztráta za první čtvrtletí činila 6,0 miliardy JPY (48,26 miliónu USD), když ve srovnatelném období předchozího roku skončila firma se ziskem 15,30 miliardy JPY. Výsledky jsou horší než očekávání analytiků, kteří pro první čtvrtletí předpovídali zisk pět miliard JPY. Čistá ztráta skupiny činila 4,5 miliardy JPY po loňském zisku 9,70 miliardy JPY. Tržby se snížily na 217,9 miliardy z předchozích 243,9 miliardy JPY.

VARŠAVA - Polská vláda zrušila dva měsíce před podzimními parlamentními volbami ministerstvo spojů. Povinnosti resortu převezme ministerstvo hospodářství. Radikálnímu kroku už minulý týden předcházelo rozhodnutí premiéra Jerzyho Buzka o zbavení funkce bývalého ministra spojů Tomasze Szyszka. Za změnami stojí podezření z korupčních praktik v úřadu. "Oddělení spojů budou součástí ministerstva hospodářství, neboť ministerstvo spojů bylo zrušeno. Takové rozhodnutí přijala vláda," informoval včera novináře mluvčí kabinetu Krzysztof Luft. Rozhodnutí ale podle něj neznamená faktickou likvidaci úřadu. "Jeho oddělení budou plnit ty samé úkoly," dodal.

Ministerstvo spojů už od 18. července, tedy od chvíle,kdy byl Szyszek zbaven funkce, řídí ministr hospodářství a místopředseda vlády Janusz Steinhoff. Ještě dříve ale prokuratura a novináři obdrželi informace o údajné korupci v úřadu. Že situace v resortu má velmi daleko k ideálu, potvrdila kontrola polského Nejvyššího kontrolního úřadu. "Z korupce je podezřelý poradce ministra a záležitost se týká výběrového řízení na UMTS," informovala novináře již dříve mluvčí úřadu Malgorzata Pomianowská. Podle bývalého šéfa kontrolního úřadu Janusze Wojciechowského pak v tomto tendru "chyběla jasná kritéria pro udělování telekomunikačních povolení". Podezření se týkají rovněž praktik, kdy ministerstvo svým pracovníkům zadávalo poradenské zakázky na základě dohod o dílo, tedy za podmínek pro resort finančně značně nevýhodných.