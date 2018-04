TELeKONOM - Vláda se u Telecomu dohodla na kompromisu

28.11.

PRAHA - Pokud by stát chtěl prodat Český Telecom přes kapitálový trh a neposílit přitom českou měnu, musel by akcie prodávat přímo za eura přes zahraniční burzu. Vláda by pak

utržená eura směnila na koruny mimo trh skrz devizové rezervy České národní banky. Vyplývá to z odpovědí analytiků pro ČTK. Na domácím kapitálovém trhu se standardně obchoduje v korunách a vyšší poptávka po české měně vede k jejímu posílení. Vláda by

měla rozhodnout o způsobu prodeje 51 procent akcií Telecomu 1. prosince. Ekonomové odhadují cenu na 50 až 65 miliard korun.

PRAHA - Nejvyšší nabídka v tendru na získání telekomunikační firmy Aliatel se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun. Podle nového vydání týdeníku Euro, které vyjde v pondělí, nejvíce nabídla telekomunikační firma eTel, hned v závěsu se drží České radiokomunikace (ČRa) a GTS. Rozptyl mezi nabídkami těchto tří zájemců je zhruba stomilionový.

PRAHA - Druhý největší tuzemský internetový portál Centrum.cz bude nabízet vysokorychlostní připojení k internetu. Služba pod názvem Centrum.cz Broadband je prvním společným produktem nově vzniklé aliance mezi portálem a Českými Radiokomunikacemi (ČRa), uvádí týdeník Euro v novém čísle, které vyjde v pondělí.

Centrum.cz nebude klasickým přeprodejcem vysokorychlostního připojení na internet, takzvaného broadbandu. ČRa si od spolupráce s Centrum.cz slibují stovky až tisíce nových klientů.

29.11.

FRANKFURT - Největší telekomunikační operátor v Evropě, společnost Deutsche Telekom, v letošním roce sníží náklady na pracovní sílu o půl miliardy eur (asi 16 miliard Kč). To je více než předpokládal, i když jiné podniky v Německu s podobnými plány uspět nedokázaly. Náklady na práci by tudíž měly v Deutsche Telekom letos činit asi 13,4 miliardy eur (zhruba 415 miliard Kč), z čehož úspora 300 milionů pramení z dohody, kterou společnost uzavřela s odboráři.

VÍDEŇ - Rakouská telefonní společnost Telekom Austria vstoupila do exkluzivních jednání o koupi největšího bulharského mobilního operátora Mobiltel Jedná se o ceně kolem 1,6 miliardy eur, oznámila dnes rakouská firma.

TOKIO - Nový výkonný mikroprocesor dnes představila americká společnost IBM spolu s japonskými koncerny Sony a Toshiba. Společně vyvinutý čip označovaný názvem "Cell" bude řídit novou generaci počítačů, televizorů a herních konzol.

PRAHA - Vláda by mohla za prodej 51,1 procenta akcií Českého Telecomu utržit 52 až 59 miliard korun v závislosti na zvolené metodě. Analytici oslovení ČTK odhadují v případě prodeje akcií jednomu investorovi nejčastěji výnos na 54 až 59 miliard korun a při prodeji na kapitálovém trhu 52 až 53 miliard korun. Vláda má o způsobu prodeje rozhodnout ve středu. Podle posledních informací projevily ze strategických investorů vážnější zájem o

Telecom jen švýcarský Swisscom a dánská TDC, ale i o nich někteří ekonomové pochybují.

PRAHA - O tomto víkendu se objevilo přes půl milionu telefonátů zákazníkům Českého Telecomu, které pod záminkou vysoké výhry lákaly k volání na čísla se zvláštním tarifem. Po zavolání na číslo umístěné v síti společnosti Aliatel se uživatelé místo informací o výhře dočkali pouze odečtení 70 Kč za každou minutu hovoru ze svého telefonního účtu, sdělil dnes ČTK mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Aliatel na uvedených číslech zastavil provoz. Telefonáty o výhrách na náhodně vybraná telefonní čísla v ČR prováděla automatická hláska ze zahraničí, pravděpodobně z USA.

30.11.



PRAHA - Členové dozorčí rady Českého Telecomu delegovaní za stát již před dvěma měsíci prohlásili, že jsou připraveni se vzdát milionových odměn z motivačního plánu. Od té doby se uskutečnilo několik schůzí, ale o odměnách se nejednalo, informují dnešní Lidové noviny. "Členové rady se zatím odměn nevzdali, ale jsou k tomu připraveni," řekl deníku mluvčí Telecomu Vladan Crha.

PRAHA - Kabinet by již neměl dále odkládat rozhodnutí o způsobu prodeje Českého Telecomu, řekl dnes v rozhovoru pro ČTK ministr financí Bohuslav Sobotka. Vláda by podle něj měla ve středu definitivně rozhodnout, zda svůj podíl prodá na finančních trzích nebo strategickému partnerovi. Pokud by zvolila variantu prodeje přes burzu, kterou podporuje Sobotka, mohla by privatizace začít ještě do konce letošního roku.

PRAHA - Při výběru nového vlastníka majority v Českém Telecomu by podle premiéra Stanislava Grosse mělo záležet na nabídnuté ceně a navržené budoucnosti firmy. Gross to řekl zástupcům švýcarské společnosti Swisscom na dnešní schůzce, uvedla premiérova mluvčí Věra Dušková.

PRAHA - Akcie společnosti Český Telecom začaly odpoledne na pražské burze náhle klesat. Kurz byl krátkodobě níže i téměř o 4,5 procenta, ve 14:40 ztrácel proti pondělí 3,2 procenta na 348,9 koruny.

PRAHA - Českému Telecomu se na pražské burze těsně před jednáním vlády o privatizaci majoritního státního podílu nedařilo. Jeho akcie propadly o 3,86 procenta na 346,6 koruny,

když podle obchodníků byla důvodem nervozita investorů. Prodeje postihly i jiné podniky, proto hlavní index PX 50 oslabil o 1,08 procenta na 1010,9 bodu a užší PX-D ztratil 1,07 procenta na 2505,8 bodu, uvedla burza.

PRAHA - Vánoční přání jsou letos ve srovnání s loňským rokem mnohem náročnější. Například téměř třikrát víc lidí než loni si přeje dostat digitální fotoaparát nebo kameru. Poukaz na dovolenou by rádo dostalo také třikrát víc lidí. Jednou tolik lidí než loni si přeje nové auto nebo motorku. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes a odvolává se na srovnání letošního průzkumu agentury Median s loňským průzkumem agentury SC&C. Za

to, že nároky na dárky rostou, může podle odborníků reklama a filmy.

1.12.

PRAHA - Akciím Českého Telecomu se dnes daří. V den vládního rozhodování o způsobu prodeje majoritního státního podílu v Telecomu posílily jeho akcie o 1,27 procenta na 351 korun a částečně tak napravily svůj úterní propad. Hlavní index PX 50 nepatrně zpevnil o 0,06 procenta na 1011,5 bodu, užší index PX-D si připsal 0,34 procenta na 2514,4 bodu.

PRAHA - Největšího alternativního telekomunikačního operátora Aliatel zřejmě koupí společnost eTel. Firma v druhém kole tendru porazila konkurenční nabídky Českých radiokomunikací a GTS, řekl dnes ČTK dobře informovaný zdroj. Cena by se mohla pohybovat kolem 1,7 miliardy Kč. Mluvčí tuzemské pobočky eTelu Markéta Novotná odmítla informaci komentovat.

2.12.04

PRAHA - Analytici nesouhlasí s rozhodnutím vlády, že státní většinový podíl v Českém Telecomu nejdříve nabídne strategickým investorům. Podle expertů, které ve středu ČTK oslovila, měl kabinet zvolit prodej přes kapitálové trhy, protože mezi možnými strategickými investory je málo vážných zájemců. Vliv na akcie bude podle nich neutrální nebo negativní, koruna by v reakci na rozhodnutí kabinetu mohla postupně mírně oslabit.

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář čeká, že o 51,1 procenta státu v Českém Telecomu se budou vážně ucházet více než tři telekomunikační firmy. Ministr na dnešní tiskové konferenci řekl, že vedle Swisscomu a TDC projevili v minulých dnech zájem i

zástupci France Telecomu. Podle něho existují o Český Telecom i další uchazeči.

PRAHA - Akcie Českého Telecomu po středečním rozhodnutí vlády o privatizaci s pokračujícím časem na burze rozšiřují zisky a v 11:20 byly výše o 1,1 procenta na ceně 357,5 koruny. Hned po otevření se krátce obchodovaly i za více než 360 korun, poté

přestály i prodejní vlnu, která je srazila k 350 korunám, vyplývá z finančním serverů a informací obchodníků. Ministři ve středu rozhodli, že stát nejprve nabídne 51,1 procenta v Telecomu strategickým investorům. Teprve v případě, že do března nenajde

kupce, prodá akcie firmy na kapitálových trzích.