TELeKONOM: Vláda přiznává, ze přestřelila...

- Náměstek ministra financí Eduard Janota věří, ze stát do letošního rozpočtu získá minimálně deset miliard korun z prodeje licencí na provozování sítě mobilních telefonů UMTS. Jde o nejméně polovinu původně požadované částky. Ještě nedávno přitom stát čekal výpadek příjmu z UMTS 15 až 20 miliard korun v případě, že mobilní operátoři státu nezaplatí nic.

"Podle informací, které mám, nemám důvod nevěřit tomu, ze minimálně polovina částky bude inkasována v letošním roce. Proběhne druhé kolo tendru a vypadá to tak, ze těch deset by to mohlo být," řekl včera Janota.

Janotovo prohlášení nicméně kontrastuje s dosud oficiálně platným požadavkem získat prodejem licencí 20 miliard a může naznačovat, ze si již i vláda uvědomuje jeho neproveditelnost. "Stále platí, ze mám za úkol zajistit za licence UMTS 20 miliard, tedy 6,7 miliardy Kč za jednu," řekl předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník bez dalších podrobností. ČTÚ nyní vyjednává o kompromisu v podmínkách udělení licencí, zejména o podobě splátkového kalendáře. Zatímco úřad požadoval cenu zaplatit ve dvou zhruba stejných splátkách, operátoři je chtěli rozložit do 20 let.

ČTÚ musí tři licence na UMTS udělit do konce listopadu. Nyní jedná v prvním kole tendru s mobilními operátory Eurotelem a RadioMobilem o podmínkách prodeje. Třetí operátor Český Mobil nejdřív účast v prvním kole odmítl. Poté, co vláda připustila možnou změnu původních podmínek, firma projevila zájem o obnovení jednání.

Licence neprodané v prvním kole chce ČTÚ vydražit v aukci. Kdy první kolo skončí, nelze v současnosti podle Stádníka říci.

PRAHA - Internetová jednotka Českého Telecomu Internet OnLine zvýšila od začátku roku počet uživatelů telefonického připojení na internet z téměř 200 000 na 400 000 zákazníku. Zhruba 85 procent přitom tvoří uživatelé bezplatného připojení Quick, které IOL zavedla loni v říjnu.

IOL vedle připojení k internetu zdarma nabízí i placený přístup, při kterém garantuje připojení k síti i v době provozních špiček, nabízí více doprovodných služeb a bezplatný helpdesk 24 hodin denně. V obou případech zákazníci platí za vlastní telefonické spojení, pres které je připojení realizováno.

Bezplatný přístup na internet pres telefonní linku v tuzemsku nabízejí rovněž společnosti Contactel, Czech OnLine, Tiscali/World OnLine, Kiwwi či NetCentrum. Mezi největší patří Czech On Line, která měla koncem července 220 000 klientu a Contactel, který měl v létě rovněž přes 200 000 internetových klientu. Tiscali údaj v poslední době nezveřejnila. Internet OnLine je součástí divize Českého Telecomu pro internetové a datové služby Imaginet.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom NV vede jednání se svým americkým partnerem, společností Qwest Comunications, ohledně prodeje části svého podílu ve společném podniku KPNQwest.

"Vedeme jednání s Qwestem, abychom zjistili, zda je možné změnit naši dohodu, že strany nemohou prodat své podíly do roku 2004," řekl mluvčí KPN Marinus Potman pro agenturu Reuters. "Chtěli bychom mít příležitost prodat část podílu ještě před dubnem 2004," dodal. Každá ze společností KPN a Qwest vlastní ve společném podniku 44procentní podíl. Zbylých 12 procent se volně obchoduje na amsterdamské burze. Pokud se jedna ze společností rozhodne svůj podíl prodat, má druhá opci na koupi celého nebo části podílu.

O osudu podílu bude rozhodnuto po 1. listopadu, kdy do funkce nového výkonného ředitele nastoupí Ad Scheepbouwer. Nizozemská KPN usiluje o snížení svého extrémního zadlužení, které představuje 22 miliard EUR, právě tím, ze prodává své tzv. "nejádrové aktivity"̈.

LONDÝN - British Telecommunications Plc. plánuje převést provoz oddělení účetních a finančních služeb na společnost poskytující internetové služby Xansa formou outsourcingové dohody. Důvodem je snaha o snížení nákladů a zaměření na klíčové telekomunikační služby. Informoval o tom finanční ředitel BT Philip Hampton.

BT očekává, že dohoda s Xansou, která se dříve jmenovala F.I. Group, bude uzavřena do konce letošního roku. Kontrakt je na období sedmi let, BT však neuvedl jeho hodnotu. Více než 500 zaměstnanců oddělení finančních služeb a účetnictví BT převezme Xansa. Ta k tomu dodala, že dohoda je první v nové podnikatelské oblasti, do které se společnost přesunula. Firma očekává, ze roční tržby v této oblasti se během tří let vyšplhají na 150 miliónu GBP. Xansa vede rozhovory o podobných dohodách také s dalšími klienty, zatím se však odmítla vyjádřit k tomu, o koho se jedná, napsala agentura Reuters.