TELeKONOM: Vláda přiznává, že nedostane peníze...

PRAHA - Krácení výdajů letošního státního rozpočtu bude pravděpodobně důsledkem případného nenaplnění plánovaného příjmu 20 miliard korun za prodej licencí pro mobilní sítě 3. generace UMTS. Mluvčí ministerstva financí Libor Vacek řekl, že o problému bude rozhodovat celá vláda. "Záležitost výnosu z prodeje licencí UMTS má charakter vztahu na státní rozpočet a ten je jak známo věcí celé vlády. Tudíž názor jednoho resortu, byť resortu financí, není v této chvíli relevantní," dodal mluvčí. Do prvního kola výběrového řízení na tři licence UMTS se přihlásili pouze dva ze tří tuzemských operátorů, Eurotel a RadioMobil. Ti se podle neoficiálních informací rozhodli přijmout požadovanou cenu 6,7 miliardy korun za licenci, ale za podmínky jejího splácení 20 let. Stát by tak do letošních příjmů rozpočtu nezískal ani miliardu korun. Operátoři rovněž požadují spuštění služeb až na začátku roku 2004, zamezení vstupu dalšího konkurenta na trh či absenci omezení u technických parametrů sítí a pokrývání signálem.

Třetí operátor Český Mobil, který finanční požadavek Českého telekomunikačního úřadu považuje za nepřijatelný, se rozhodl účastnit následné aukce licencí neprodaných v prvním kole. Na příliš vysokou cenu licencí upozorňují i ekonomové s poukazem na to, že neexistuje další zájemce, který by jejich hodnotu tlačil nahoru. O vyhodnocení nabídek Eurotelu a RadioMobilu by měl ČTÚ informovat vládu na nejbližším zasedání, tedy zřejmě 22. srpna. Úřad by měl licence udělit do konce září.

MOSKVA - Švédská telekomunikační společnost Telia a její finský protějšek Sonera vytvoří prvního celoruského mobilního operátora. K tomu se spojí s novými ruskými partnery a původní skandinávskou alianci pro Rusko opustí norský Telenor. Nový společný podnik ještě nemá jméno, avšak bude navazovat na dosavadní ruskou alianci skandinávských operátorů North-West GSM. Po spojení s ruskou investiční skupinou Telecominvest, telekomunikační Central Telegraph Mobile a třemi dalšími ruskými partnery bude mít tento joint venture kolem 400 000 klientů. Telia, Sonera a Telenor založily NW GSM v roce 1994. Telenor však dnes uvedl, že svých necelých 13 procent akcií na podniku prodává svým dvěma partnerům se ziskem 40 milionů dolarů. Norové se chtějí v Rusku zaměřit na svůj 30procentní podíl na druhém největším ruském mobilním operátorovi Vimpelcom.

Licence nové skupiny bude pokrývat kolem 80 procent ruského obyvatelstva, tedy 122 milionů lidí, a podnik bude z tohoto hlediska největší v Rusku. Z hlediska počtu uživatelů bude v zemi na třetím místě, uvedla Sonera podle agentury Reuters. V nové skupině bude mít největší podíl Telecominvest se 31 procenty. Sonera a Central Telegraph budou disponovat 26 procenty a Telia osmi. Menší podíly budou mít tři ruské investiční společnosti.

Rusko má obrovský potenciál růstu mobilního telefonování, protože zatím jsou zde pouze tři telefony na 100 obyvatel ve srovnání se zhruba 70 v západní Evropě. V příštích letech se zde čeká prudký růst počtu klientů mobilních operátorů a nová firma chce do roku 2009 získat více než třetinu trhu.

BUDAPEŠŤ- Maďarská telekomunikační skupina Matáv vykázala v prvním pololetí nárůst čistého zisku o 1,2 procenta na 42,12 miliardy forintů (153,7 milionu dolarů) z 41,583 miliardy ve stejném období loňského roku. Toto zvýšení podle společnosti umožnily dobré výsledky v oblasti mobilních telefonů. Výsledky překonaly odhady analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali čistý zisk 40,33 miliardy forintů. Tržby společnosti vzrostly o 23,1 procenta na 263,32 miliardy forintů (0,96 miliardy dolarů). Příjmy z oblasti mobilních telefonů stouply o 25 procent na 92,5 miliardy forintů a počet zákazníků zaznamenal nárůst o 71 procent. Příjmy z pevných linek vzrostly o 4,2 procenta na 164,9 miliardy forintů. Společnost rovněž oznámila, že její mobilní divize Westel získala vedoucí postavení na trhu s podílem 52,7 procenta. Míra penetrace, tedy podílu mobilních telefonů na celkovém počtu obyvatel, činí v Maďarsku 39 procent. Finanční náklady společnosti klesly na 181 milionů forintů proti loňským 11,3 miliardy, a to díky kurzovým ziskům z dluhů denominovaných v eurech, které byly umožněny silnou domácí měnou. Provozní náklady naopak vzrostly o jednu třetinu na 199,92 miliardy forintů, napsala agentura Reuters.



VARŠAVA - Největší mobilní operátor ve východní Evropě, Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), dosáhl ve druhém čtvrtletí čistého zisku 215 milionů zlotých (50,5 milionu dolarů) ve srovnání se ztrátou 174 milionů zlotých ve stejném období loňského roku. Firma dále uvedla, že její tržby vzrostly téměř o 20 procent na 1,06 miliardy zlotých. Počet zákazníků na konci června stoupl na 3,3 milionu z 3,1 milionu na konci prvního čtvrtletí. Výsledky hospodaření společnosti PTC mají významný vliv na zisk polské telekomunikační a energetické skupiny Elektrim, která společně s francouzskou Vivendi Universal kontroluje prostřednictvím společného podniku 51 procent akcií PTC. Zbylých 49 procent vlastní Deutsche Telekom. Elektrim a Vivendi Universal na konci minulého měsíce oznámily, že se jim prozatím nepodařilo dokončit dohodu, na jejímž základě by Vivendi získala kontrolu nad telekomunikačními aktivy Elektrimu. Původní termín uzavření smlouvy vypršel 31. července a prozatím nebyl stanoven žádný nový. Dohoda v hodnotě 600 milionů dolarů by ukončila boj o osud společnosti PTC, o kterou soupeřily Vivendi Universal a Deutsche Telekom.