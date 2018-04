TELeKONOM: Vláda konečně prodala České radiokomunikace...

PRAHA - Celkem 51,2 procenta akcií Českých radiokomunikací v držení Fondu národního majetku koupí konsorcium Tele Danmark a Deutsche Bank za 177 milionů dolarů. Rozhodla o tom na svém včerejším zasedání vláda. Po zasedání kabinetu to oznámil ministr financí Jiří Rusnok. "Stát prodá České radiokomunikace za 177 milionů dolarů plus další podmínky," uvedl ministr bez dalších podrobností. Konsorcium Tele Danmark a Deutsche Bank předložilo jako jediné ve výběrovém řízení kompletní nabídku na privatizaci firmy letos v březnu. Od dubna mělo na jednání o podmínkách koupě exkluzivitu. Vláda původně požadovala 225 milionů dolarů.

PRAHA - Odhadnout nejbližší vývoj akcií Českého Telecomu je podle makléřů mimořádně obtížné. Rozhodující vliv bude mít situace v zahraničí a důležitý bude výsledek privatizace Českých radiokomunikací. Český Telecom klesl v úterý o 5,72 procenta na 235,5 Kč a přiblížil se k minimu 221 Kč z listopadu 1995. Burzovní společnost Fio doporučuje přistupovat k Telecomu se zvýšenou obezřetností a radí jej prodat. "Je vidět panika, protože papír už je hodně nízko," komentoval Jan Pavlík z Wood and Company. Makléř není z krátkodobého hlediska příliš optimistický.

Celosvětově na tom nejsou telekomunikace příliš dobře, navíc menšinovým akcionářem Telecomu je společnost KPN, jejíž akcie za poslední týden výrazně propadly. "To je jeden z důvodů, proč se zahraniční investoři dívají na Telecom lehce negativně. Navíc privatizace je zatím v nedohlednu. Je teoretická možnost, že v následujících dnech nebo týdnech se Telecom může dostat někam k hladině 200 korun za akcii," připustil Pavlík.

Výhled je nyní podle Jiřího Demla z CA IB Securities komplikovaný, bude však hodně spjatý se situací v zahraničí. "Uvidíme, jak dopadnou České radiokomunikace, to bude mít vliv na trh jako celek. Jestli půjde Telecom níž, tak k 210 Kč, záleží na drastičnosti zahraničního vývoje," odhadl Deml. Odlišný názor měl Jan Langmajer z Atlantik FT. Pod 230 Kč za akcii je podle něho podpora hodně silná, protože každý viděl, jak rychle se kurs vždy vrátil zpět. "Myslím si, že by cena nahoru mohla jít, protože nějaké výrazné prodejní tlaky na těchto úrovních nejsou. Kurs by se mohl vrátit k 240 Kč," řekl. Propad na 200 Kč by musela způsobit kombinace hodně špatného vývoje v zahraničí s negativní domácí zprávou.

LONDÝN - Do roku 2005 by měl být zahájit provoz mobilních sítí čtvrté generace. tak to alespoň tvrdí někteří telekomunikační odborníci, které ve svém průzkumu oslovila americká analytická firma visiongain. Zatímco ve spuštění těchto sítí do čtyř let věří dvacet procent oslovených světových expertů, polovina z nich se domnívá, že sítě 4G budou v provozu do roku 2008. Téměř devadesát procent dotázaných se pak shoduje na tom, že čtvrtá generace bude fungovat do roku 2010.

Výsledky průzkumu přicházejí jako varování operátorům sítí třetí generace, které měly plně fungovat již příští rok. Operátoři ale při stavbě sítí narážejí na řadu technických problémů, které mají za následek neočekávané průtahy. Právě tato zdržení a špatná finanční situace mnoha operátorů vyvolává u řady expertů očekávání, že superrychlé datové přenosy spatří světlo světa až při provozu sítí čtvrté generace za použití technologií OFDM, Mc-CDMA a LAS-CDMA a dalších. Pro operátory 3G, kteří za licence a stavbu sítí zaplatili horentní sumy, by všeobecné rozšíření tohoto očekávání mělo katastrofální důsledky.

PAŘÍŽ - Čistý zisk francouzské telekomunikační společnosti France Télécom klesl v prvním pololetí meziročně o 49 procent na 1,95 miliardy eur pod vlivem prudkého růstu finančních nákladů. Provozní zisk však díky mobilní divizi mírně stoupl, uvedla včera společnost. Provozní zisk společnosti stoupl o tři procenta na 2,71 miliardy eur. Tržby France Télécom vzrostly o 5,1 miliardy na 20,42 miliardy eur; z toho obrat mobilní divize Orange se zvýšil o téměř čtyři miliardy na 6,94 miliardy eur. Analytici podle agentury Reuters upozorňují na to, že France Télécom musí přijmout kroky k řešení svého velkého dluhu. Ten se za první pololetí zvýšil o téměř čtyři miliardy na 64,9 miliardy eur a finanční náklady spojené s obsluhou dluhu a s integrací firmy Equant vzrostly na 1,97 miliardy z loňských 471 milionů eur.



STOCKHOLM - Švédská společnost Telia, která je největším telekomunikačním operátorem ve Skandinávii, podala nabídku na licenci pro třetí generaci mobilních telefonů (UMTS) v Dánsku. Uvedla to včera firma a dodala, že tento krok je součástí její strategie, podle níž bude společnost poskytovat služby související s UMTS ve všech skandinávských zemích. Dánsko nabídlo prostřednictvím aukce čtyři licence pro třetí generaci mobilních telefonů, která umožňuje rychlý přístup na internet prostřednictvím mobilního telefonu. Dánská národní telekomunikační agentura Telestyrelsen by měla vyhlásit výsledky aukce nejpozději začátkem října. Podle pravidel stanovených pro tuto aukci zvítězí čtyři nejvyšší nabídky. Cena jedné licence se pak bude rovnat nejnižší z vítězných nabídek, napsala agentura Reuters.