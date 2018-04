TELeKONOM: Vláda hrozí zastavením prodeje Telecomu...

PRAHA - Vláda se ve středu nebude zabývat návrhem smlouvy na prodej 51 procent Českého Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. "Důvodem je pokračující jednání o dodatečných podmínkách, které konsorcium do návrhu smlouvy zapracovalo," uvedl včera mluvčí ministra financí Jaroslav Dědič. "Tvrdá jednání o podmínkách pokračují," dodal.

Podle ministra dopravy Milana Šimonovského by se měl kabinet prodejem zabývat v polovině listopadu. Podle Šimonovského je nepřijatelný zejména požadavek konsorcia na snížení kupní ceny 1,82 miliardy eur o deset procent v případě zjištění neznámých skutečností v účetnictví firmy a žádost o záruky státu za budoucí rozhodnutí ÚOHS a ČTÚ. Nepřijatelný je rovněž požadavek podmínit transakci dohodou s minoritním akcionářem TelSource a vlastníkem 49 procent Eurotelu Atlantic West.

Šimonovský i někteří další členové vlády podle svých slov na změnu podmínek nepřistoupí a raději prodej ukončí. "Bylo by to nespravedlivé vůči ostatním uchazečům," uvedl Šimonovský. Ministr připustil, že případný nezdar projektu bude znamenat nutnost hledat jiné zdroje pro rozpočet fondu dopravy na příští rok.

Vláda by měla smlouvu se společností C-Tel, která je ovládána Deutsche Bank a TDC, podepsat do konce listopadu.

VÍDEŇ - Italská telekomunikační firma Telecom Italia prodá nadpoloviční část svého podílu v rakouském Telekomu Austria, za kterou by mohla získat až 558,75 milionu eur. Oznámily to včera firmy. Telekom Austria uvedl, že Italové nabídli institucionálním investorům 65 miliónů akcií po 7,45 eura. Italské firmě to tak vynese 484,25 milionu eur. Italové mají třicetidenní opci na prodej dalších deseti milionů akcií rakouské firmy, což by jim přineslo ještě 74,5 milionu eur. Podíl Italů ve firmě by tak klesl o 15 procent z původních 29,8 procenta.

Vedením prodeje byly pověřeny společnosti JP Morgan a Merrill Lynch, půjde o dvoudenní zrychlený úpis akcií. Opce umožňuje počet upisovaných akcií dále zvýšit, pokud bude poptávka větší. Podle dealerů byl zájem investorů o akcie 2,5krát větší než nabídka.

Po zveřejnění zprávy oznámila Erste Bank, že doporučení pro akcie Telekom Austria zlepšila na "kupovat". Erste připomněla, že Italové prodejem přicházejí o blokující minoritu, což dá managementu rakouské firmy větší svobodu a flexibilitu.

Po zveřejnění zprávy o prodeji stouply akcie Telekomu Austria o čtyři procenta na 7,82 eura. Emise loni za celý rok sice vyskočila o 55 procent, od začátku tohoto roku ale o 16 procent přišla právě v očekávání prodeje z italské strany, napsala agentura Reuters.

KYJEV - Ruská společnost Mobile TeleSystems (MTS) koupila 57,7procentní podíl v předním ukrajinském mobilním operátorovi UMC za 194,2 milionu dolarů. Oznámila to včera firma, která je největším mobilním operátorem v Rusku.

Společnost dále uvedla, že podíl získala od ukrajinského monopolu pro pevné linky Ukrtelekom, nizozemské skupiny KPN a německého operátora Deutsche Telekom. Firma se rovněž dohodla s dánskou společnosti TDC na opci na prodej jejího 16,3procentního podílu. Zbývajících 26 procent hodlá koupit MTS od Ukrtelekomu za

87,6 miliónu dolarů během příštích dvou let.

Prodej podílu firmy Ukrtelekom v UMC má zmírnit napjatou fiskální situaci v Ukrajině v době, kdy rozpočtové příjmy nedosahují plánované úrovně. UMC je druhým největším mobilním operátorem v Ukrajině a má zhruba 1,5 milionu zákazníků, napsala agentura Reuters.

Společnost TMS v srpnu oznámila, že zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk na 66,8 milionu dolarů z 43,86 milionu v předchozím čtvrtletí i z 35,04 milionu díky většímu využívání mobilních telefonů a novým akvizicím, a dodala, že počet jejích zákazníků dosáhl pěti milionů.