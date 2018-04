TELeKONOM: Vláda dnes asi definitivně pohřbí prodej Telecomu...

PRAHA - Vláda by měla na své dnešní schůzi rozhodovat o definitivním zrušení prodeje Českého Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Privatizační poradce JP Morgan totiž tento týden kabinetu navrhl, aby v prodeji nepokračoval. Důvodem je nedohoda mezi Deutsche Bank a minoritním akcionářem TelSource, se kterým má stát dohodu o společném postupu při prodeji.

Stát za svůj 51procentní podíl požadoval 55 miliard Kč. Po ukončení prodeje bude muset výpadek příjmů nahradit. Ministerstvo financí proto zvažuje urychlení prodeje některých dalších firem či výplatu vysoké dividendy od Telecomu. Ta by mohla dosáhnout až 32 miliard Kč, tedy 16 miliard pro stát.

Ekonomové nyní čekají odklad privatizace firmy o dva až tři roky, kdy se zlepší situace na trhu. Ministr financí Bohuslav Sobotka uvedl, že chce firmu prodat ještě v tomto funkčním období současné vlády. Smlouva a společném prodeji mezi státem a TelSource, kvůli které privatizace ztroskotala, bude platit ještě zhruba rok a půl.

PRAHA - V případě, že Český Telecom skutečně vyplatí vysokou dividendu, nebude již podle analytiků zřejmě mít prostředky na získání zbývajících 49 procent v mobilním operátoru Eurotel od americké Atlantic West. Stát zvažuje možnost nechat si na dividendách vyplatit 16 miliard Kč, tedy 100 korun na akcii.

Podle Tomáše Vyskočila z Wood&Company by se o tak vysoké dividendě rozhodovalo zřejmě v polovině příštího roku. Zhruba 16 miliard by přitom společnost mohla získat využitím dluhopisového programu. Poměr cizích zdrojů k vlastnímu jmění Telecomu by se po výplatě dividendy zvýšil ze současných zhruba 40 na 60 procent. "To je ještě přijatelný výsledek," uvedl. Vedle 16 miliard z dividend by stát získal ještě zhruba pět miliard daňového výnosu.

Výplata mimořádné dividendy by sice podle Tomáše Gatěka z Atlantik FT představovala nerychlejší způsob získání finančních prostředků, nicméně hodnota společnosti by byla nejvíce zvýšena, kdyby Telecom dostal jasné zadání koupit zbývající podíl v Eurotelu. "Nepovažujeme výplatu dividendy za rozumnou," uvedl. Pokud by byla vyplacena v celkové zvažované výši 32 miliard Kč, z toho 16 miliard pro stát, finanční zdraví společnosti by to neovlivnilo, protože firma produkuje vysokou hotovost, dodal.

Opatrný k možné superdividendě je i Libor Vinklát z České spořitelny. Podle něj si FNM nevezme odpovědnost za zvýšení dluhu Telecomu o 24 miliard Kč. To by zvýšilo finanční riziko firmy a naopak snížilo její ziskovost o úrokové náklady. "Z nekonsolidované rozvahy Telecomu vyplývá, že firma má prostředky na to vyplatit dividendu 25 Kč na akcii," uvedl.

PRAHA - Americká investiční banka JP Morgan nenabídla vládě převzetí Českého Telecomu, ale jen půjčku 1,8 miliardy eur. JP Morgan je poradcem při privatizaci Telecomu a nabízená půjčka měla sloužit jako překlenovací úvěr, který měl vládě pomoci pokračovat v privatizaci. Uvedla to v pátek agentura Reuters.

Americká banka tak popřela zprávy, které se objevily v některých médiích a podle nichž chtěla Telecom sama převzít a pak jej ovládnout. Například úřad ministra pro informační technologie ve čtvrtek prohlásil, že je nabídkou JP Morgan překvapen a že asi nelze kvůli ní počítat se změnou postoje vlády.

"Vládě doporučíme posouzení dalších kroků. Některé alternativy by mohly zahrnovat i kapitálový příspěvek JP Morgan," řekl pro Reuters zástupce JP Morgan v České republice Johannes Kinsky. Vláda už ale dala najevo, že privatizaci zřejmě zatím ukončí bez výsledku.

Vláda měla uzavřenou exkluzívní smlouvu s konsorciem Deutsche Bank s TDC, které bylo také považováno za jasného favorita. Vláda chce prodat 51,1 procenta akcií Telecomu a požaduje za ně alespoň 1,82 miliardy eur. O osudu privatizace vláda rozhodne v pondělí. Premiér Špidla ale již dříve naznačil, že z privatizace sejde.

FRANKFURT- Konsorcium věřitelských bank v čele s ABN Amro Bank, Deutsche Bank AG, Société Générale a Merrill Lynch prodloužilo německé telekomunikační společnosti MobilCom AG již posedmé splatnost půjčky na vybudování mobilní sítě UMTS 4,7 miliardy eur. Informoval o tom německý operátor s tím, že nové datum splatnosti bylo posunuto na 15. března.

Banky ke stejnému dni odložily i splatnost úroků. Dohoda bude však platná pouze v případě, že s podmínkami bude souhlasit také hlavní akcionář německé firmy, France Télécom. Ten vlastní v MobilComu podíl 28,5 procenta.

MobilCom musel ve třetím čtvrtletí odepsat rozsáhlé investice do budování mobilní sítě třetí generace v celkové výši 9,9 miliardy eur. Firma se tak propadla hlouběji do ztráty 2,9 miliardy eur. Masivní ztrátu z odpisů částečně vyrovnala dohoda s dřívějším partnerem France Télécom, který odsouhlasil, že převezme nebo odpustí německé firmě závazky v hodnotě přes sedm miliard eur, ale získá tak část majetku rušených operací v budování mobilní sítě třetí generace. MobilCom nedávno díky vládní pomoci unikl hrozbě bankrotu, napsala agentura Reuters.



AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační skupina KPN má zájem o část sítě třetí generace UMTS mobilního operátora Mobilcom v Německu. Informovala o tom v pátek mluvčí KPN Carla van Lomwelová.

"Hledáme možnosti převzetí části jejich sítě UMTS," prohlásila mluvčí. E-Plus, německá mobilní divize KPN, má zájem o 800 z celkového počtu 3300 stanic MobilComu. E-Plus je třetím největším mobilním operátorem v Německu. Mluvčí však odmítla odhalit předběžné znění dohody, která by posílila pozici firmy na německém trhu.

