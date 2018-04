TELeKONOM: Vláda chce nesmysly, tvrdí Paegas...

PRAHA - Za zcela nereálné považuje mobilní operátor RadioMobil nové podmínky pro získání licence na provoz sítě telefonů třetí generace UMTS, prohlásil mluvčí

společnosti Jiří Hájek. O tom, zda se firma bude o licenci za nynějších podmínek ucházet či zda se tendru nezúčastní, se nevyjádřil.

Operátoři si tento týden vyzvedli nové zadání pro 1. kolo výběrového řízení. To vychází z kompromisu původního zadání a návrhů operátorů. Český telekomunikační úřad nabídl dvě varianty, vždy za 6,7 miliardy korun za licenci, tedy s celkovým ziskem 20 miliard korun, které požaduje vláda.

Jedna varianta počítá se splátkou 3,35 miliardy korun hned a zaplacením zbytku během pěti let, druhá se splátkou pěti miliard letos a zaplacením zbytku do deseti let. Původně měly být licence splaceny do dvou let. Cena se tak ještě prodraží za úroky ze splátek. Současná cena za licenci by podle Hájka spolu s investičními náklady vedla k takovému finančnímu zatížení zákazníků, že by se služby poskytované na technologii UMTS pro ně staly nedostupné. Současně by se posunul termín spuštění celé sítě třetí generace. Firma začátkem týdne oznámila, že přijatelnou cenu vidí kolem miliardy Kč.

Mluvčí největšího operátora Eurotelu Jan Kučmáš uvedl, že firma nebude nové

zadání komentovat. Podle dřívějšího vyjádření společnost považuje za reálnou cenu do tří miliard korun. Český Mobil, který se odmítl tendru za původních podmínek účastnit, považuje podle předběžných zpráv nové zadání rovněž za nepřijatelné.

Operátoři musejí předložit nové nabídky do 30. října. Licence nekoupené v prvním kole postoupí do aukce, která se uskuteční v listopadu s vyvolávací cenou 6,7 miliardy a stejnými podmínkami jako v předchozím kole. Licence má ČTÚ udělit do konce listopadu.

PRAHA - Největší domácí mobilní operátor Eurotel oznámil v pátek večer jako vítěze neveřejného výběrového řízení na propagaci značky Eurotel agenturu Young & Rubicam (Y&R). Ta dosud pracovala pro konkurenční Český Mobil a jeho značku Oskar a účastnila se rovněž tendru na novou reklamní agenturu, který Český Mobil nedávno vyhlásil a jehož výsledek nebyl dosud oznámen. Tyto informace přináší dnešní číslo časopisu Marketing & Media.

"Tajný" tendr na Eurotel se podle M&M konal již několik týdnů a vedle Y&R se ho účastnily agentury Mark/BBDO, Leo Burnett Advertising (LBA), Ark Thompson a Ledoborec. "Důvodem k výběru Y&R bylo podle tiskové zprávy Eurotelu silné strategické myšlení, znalost našeho trhu a kreativní přístup agentury," uvádí M&M s

tím, že zahájení spolupráce společnost očekává v nejbližších měsících.

Pro značku Eurotel dosud pracovala britská agentura Burkitt/DDB a na český trh reklamu adaptovala Ark Thompson. Burkitt/DDB vyhrál Eurotel v loňském roce, když v tendru porazil pobočku Leo Burnett, jež pro značku pracovala od jejího uvedení na trh. Leo Burnett má dnes na starosti propagaci dalších značek

Eurotelu Go a Tip, agentura Ledoborec, ve které má LBA podíl, pak WAPové služby Juice. Ledoborec byl také autorem aktuální kampaně Eurotelu na GSM bankingové služby, uzavírá M&M.

HELSINKY - Největší světový výrobce mobilních telefonů, finská společnost Nokia, hospodařil ve třetím čtvrtletí letošního roku se ziskem před zdaněním 1,068 miliardy

EUR, což představuje 0,16 EUR na akcii. Ve srovnatelném období loňského roku byl přitom zisk společnosti vyšší a činil 1,336 miliardy EUR, přičemž na akcii připadlo 0,19 EUR.

Pokles zaznamenaly také příjmy společnosti, které klesly na 7,050 miliardy EUR po předchozích srovnatelných 7,575 miliardy EUR. Nokia po zářijových teroristických útocích uvedla, že splní svůj cíl pro zisk na akcii, který stanovila na 0,14 až 0,16 EUR.

S ohledem na slabé podmínky na trhu však očekává pokles příjmů na 7,2 miliardy EUR.

"Nejdůležitějším bodem je výhled zisku na akcii pro čtvrté čtvrtletí, 0,18 až 0,20 EUR, což je dobrý výhled. Opravdu to vypadá, že se odrazili ode dna," řekl analytik společnosti Fim Securities Jussi Hyoty. "Celkově to byly dobré výsledky -

zejména na straně telefonů, kde jsem zaznamenal, že provozní marže byla 19 procent, zatímco očekávání trhu bylo 17 procent, a dva procentní body je opravdu dost."

Akcie společnosti v reakci na zprávu o hospodaření posílily o čtyři procenta. Akcie Nokie podávaly dobrý výkon od 11. září, kdy firma potvrdila své výsledky pro 3. čtvrtletí a uvedla, že příjmy klesnou v důsledku slabých podmínek na trhu, uvedla

agentura Reuters.

AMSTERDAM - Nizozemský mobilní operátor Dutchtone hodlá do konce roku propustit 500 zaměstnanců, tedy čtvrtinu pracovních sil. Třetí největší nizozemský

operátor, který je součástí mobilní divize Orange francouzské společnosti France Télécom, poskytuje služby více než jednomu milionu zákazníků. Firma uvedla, že propouštění je součástí restrukturalizačního plánu, jehož cílem je snížit náklady a zlepšit úroveň služeb.

Evropský mobilní operátor Orange zvýšil ve třetím čtvrtletí počet zákazníků o 1,5 milionu, ve druhém čtvrtletí získal 2,3 milionu nových zákazníků. Počet jeho klientů tak stoupl proti stejnému období loni o 41 procent na 37 milionů. V prvním pololetí se tržby společnosti Orange meziročně zvýšily o 31 procent na 7,08 miliardy EUR a na příjmech France Télécom se podílely zhruba třetinou. Její provozní zisk stoupl na

819 milionů EUR, tedy na trojnásobek úrovně stejného období loni.

Čistý zisk celého France Télécom klesl v pololetí meziročně o 49 procent na 1,95 miliardy EUR pod vlivem prudkého růstu finančních nákladů. Provozní zisk však díky mobilní divizi mírně stoupl a tržby vzrostly o 5,1 miliardy na 20,42 miliardy EUR,

napsala agentura Reuters.

HOOFDDORP/PRAHA - Panevropská telekomunikační společnost KPNQwest koupí divize Ebone a Central Europe od americké společnosti Global TeleSystems (GTS) za 645 milionů EUR. Firma chce posílit své postavení v Británii a střední Evropě. Společnost si stanovila za cíl zvýšit počet klientů v Evropě o více než 48 000. Chce rozšířit svou síť Euroring do dalších deseti měst a tří zemí. Euroring tak bude spojovat celkem 60 měst, včetně Prahy, v 18 zemích. Tato akvizice má výrazně zvýšit příjmy a zisk. V příštím roce očekává společnost příjmy 1,3 až 1,4 miliardy dolarů a zisk 175 až 200 milionů dolarů před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA).