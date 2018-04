TELeKONOM: Visa přichází s bezpečným mobilním placením přes internet...

SAN FRANCISCO - Nové zařízení Mobile 3-D Secure, které zajišťuje bezpečné placení­ přes internet z mobilních telefonů, představila Asociace Visa International. Mobile 3-D Secure umožňuje

bankám ověřovat totožnost držitelů karet v reálném čase. Zaručuje také bezpečnost platebních dat zasílaných přes otevřené sítě a chrání tak soukromé držitele karet nakupujících online pomocí mobilních telefonů.

Mobil 3-D Secure podporuje také koncept u-commerce (universal commerce), tedy umožňuje provádět platební transakce kdykoli, kdekoli a pomocí jakýchkoli zařízení­. Mobil 3-D Secure umožňuje podle společnosti Visa uživatelům bezproblémové používání­ bez ohledu na způsob nebo typ zařízení využitého pro přístup k internetu. "Technologické nároky jsou minimální­ a nevyžadují­ žádné změny platebních systémů," prohlásil Philip Yen, viceprezident divize e-Visa International.



Standard Mobile 3-D Secure vznikl ve spolupráci se společnostmi Ericsson, Motorola a Oracle Mobile. Je také součástí­ rozsáhlého programu Visa Authenticated Payment, jehož cí­lem je umožnit provádění

bezpečných transakcí­ v režimu online. V prognóze poradenské a analytické společnosti Limited Ovum Limited se uvádí, že v roce 2004 bude po celém světě nakupovat online 373 milionů uživatelů mobilní­ch zařízení, uvedla agentura ČIA.



PRAHA - Maximální strop pro cenu za licence na UMTS je 2,5 miliardy korun. Časopisu Týden to řekl

generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski. "Nebude to však jen o samotné technologii UMTS, ale také o frekvencích, do kterých bychom chtěli investovat a posléze využít pro technologie, jež se objeví," uvedl. Spuštění UMTS přijde kolem roku 2005. "My se musíme rozhodnout, zda této možnosti využijeme," dodal.

K potenciálu českého trhu Valeski řekl, že tento rok by počet uživatelů mobilních telefonů měl dosáhnout 68 až 70 procent. Pro další rok odhaduje, že pokrytí bude až 82 procent. To znamená, že

mobilní telefon bude mít asi osm milionů Čechů. "Stoprocentní penetrace dosáhneme někdy v roce 2003 či 2004," míní. Pak se budou čísla pohybovat na 120 až 130 procentech, protože lidé budou mít více mobilních telefonů či budou používat více SIM karet.

Eurotel bude na konci letošního roku mít podle jeho slov 3,2 milionu klientů, možná i více. Na konci září měl 2,86 milionu zákazníků.

Vláda se bude zabývat výší ceny pro aukci tří licencí na provoz mobilních sítí třetí generace UMTS zřejmě tuto středu. Cenu Český telekomunikační úřad oznámí nejpozději 24. listopadu. Aukce, která začne 30. listopadu, následuje po neúspěšném prvním kole, kdy Eurotel, Radiomobil ani Český Mobil

neakceptovaly pevnou cenu 6,7 miliardy Kč za jednu licenci. Cenu stanovil ČTÚ s ohledem na vládou očekávaný příjem do státního rozpočtu 20 miliard korun.



VARŠAVA - Polský telekomunikační úřad URT zahájil šetření účetních praktik dominantního polského

telefonního operátora TPSA. Výsledkem může být pokuta do výše tří procent tržeb, tedy asi 477 milionů zlotých (116 milionů dolarů), oznámil včera URT.

URT vyšetřuje rozpory mezi údaji o tržbách ve zprávě, kterou TPSA předala úřadu, a ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry. TPSA uvedla, že vyšetřování je pouze důsledkem nedorozumění a mělo by

se obejít bez následků.

Podle zprávy TPSA pro URT získala společnost na tržbách z pronájmu telefonních linek zhruba polovinu toho, co uváděla ve zprávě pro burzovní komisi. Činitelé TPSA agentuře Reuters řekli, že tento rozpor pochází z toho, že operátor poslal úřadu čísla o tržbách před konečnou revizí.

Analytici se domnívají, že tvrdý postoj úřadu by mohl naznačovat, že politická podpora TPSA se vytrácí s tím, jak se snižuje státní vlastnický podíl na podniku. V září koupilo konsorcium francouzské France Télécom a domácí společnosti Kulczyk Holding dalších 12,5 procenta akcií TPSA, a zvýšilo tak svůj podíl ve firmě na 47,5 procenta. Pro příští rok má tato skupina opci na získání těsné nadpoloviční většiny akcií TPSA.

LISABON - Portugal Telecom oznámil, že směnitelné dluhopisy, vydané jeho zcela vlastněnou dceřinou

společností Portugal Telecom International Finance B.V. v hodnotě 550 milionů eur, byly v pátek úspěšně upsané na trzích v Portugalsku i zahraničí.

Součástí těchto směnitelných dluhopisů bude právo na upsání nebo získání kmenových nebo zaměstnaneckých akcií v ceně 12,40 eur za akcii. Nominální hodnota a upisovací cena je 5000 eur za

každý dluhopis s roční úrokovou mírou 2 procenta.

V důsledku velkého zájmu investorů bylo 550 milionů eur zcela upsáno; poptávka byla v průběhu čtyř hodin od uvedení dvakrát vyšší než celkové množství emise. V důsledku toho se PT rozhodl stanovit cenu - a uzavřít upisování - již ve 13:00 greenwichského času. Bude-li toto množství převedeno v plném rozsahu, bude představovat okolo 3,5 procenta současného akciového kapitálu PT (až na maximální počet 44360205 kmenových nebo zaměstnaneckých akcií). Emise směnitelných

dluhopisů se očekává na začátku prosince 2001, uvedla agentura ČIA.