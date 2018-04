TELeKONOM: Více než tři písmenka za vteřinu...

BRNO - Devatenáctiletý Adam Žert z Brna zvítězil na brněnském veletrhu Invex v prvním regionálním mistrovství v rychlém posílání SMS - krátkých textových zpráv - mobilním telefonem. V soutěži s názvem Hbité prsty na mobilu bezchybně napsal a poslal zprávu o 160 znacích za 52,3 sekundy. Vítěz si odnesl mobilní telefon, kosmetiku a zahraniční zájezd, řekla Magdalena Janoutová z pořadatelské firmy EfektMedia.

Soutěže se zúčastnilo asi osmdesát nadšenců ve věku dvanáct až čtyřicet let. Každý psal na svém telefonu následující zprávu: "Jsem v Brně a čekám na nádraží. Hraje tady rádio Krokodýl, tak si aspoň příjemně vyplním to čekání. Hrají perfektní muziku a teď hlásili, že bude nějaká soutěž." Pravidla požadovala správnou gramatiku, tedy i psaní velkých a malých písmen. Pokud někdo udělal chybu, byl v daném soutěžním kole vyřazen.

Podle Janoutové se soutěže zúčastnili i borci se zajímavými staršími typy telefonů z počátků mobilní komunikace. Pro zajímavost pořadatelé zkoušeli zadat zprávu i pozpátku a nejlepší "esemeskáři" mohli psát i poslepu. Tyto náměty chce EfektMedia využít v připravovaném celorepublikovém klání, které hodlá pořádat nejspíše v regionálních kolech a následující finále pak v Praze nebo v Brně.

Odborníci odhadují, že v tuzemsku se počet mobilních telefonů blíží hranici osmi milionů. Největší domácí operátor Eurotel má přes 3,5 milionu zákazníků, kteří letos do konce června odeslali nebo přijali více než miliardu SMS.

PRAHA - Smlouva s německou firmou Deutsche Telekom a dánskou TDC, které zvítězily v tendru na prodej podílu v Českém Telecomu, zřejmě nebude podepsána do konce října, jak bylo původně dohodnuto. Uvedl to op víkendu server Euro OnLine. Vláda v srpnu požádala ministra financí Bohuslava Sobotku, aby do 15. října předložil k projednání návrh kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení, společností C-tel. To se ale podle Eura nestihne.

Jak server uvádí, Sobotka má na dnešním zasedání vlády požádat o posunutí termínu na konec října, což Euru potvrdil mluvčí resortu financí Jaroslav Dědič. Samotná smlouva s firmou, jejímž konečným vlastníkem je Deutsche Telekom podporovaný dánskou TDC, měla být podepsána právě do konce října. Vzhledem k posunutí prvního termínu je nanejvýš pravděpodobný i odklad podpisu celého privatizačního kontraktu, uvedl Euro OnLine.

Ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský tento týden zdůraznil, že stát bude při prodeji podílu v Telecomu požadovat, aby kupující strana nejprve za podíl zaplatila a teprve poté na ni převede akcionářská práva. Deutsche Bank a TDC si už předběžně zajistily zdroje, s jejichž pomocí budou nákup financovat. Americké banky JP Morgan a Citibank se s nizozemskou ING předběžně dohodly na tom, jak by financování mohlo vypadat. Kvůli nákupu většinového podílu v Telecomu vytvořily i zvláštní syndikát, rozsah financování a jeho podmínky však ještě zbývá doladit.

Prodej většinového podílu v Telecomu je v letošním roce zatím největším privatizačním případem ve střední a východní Evropě.

MURRAY HILL - Americký výrobce telekomunikačních zařízení Lucent Technologies vykáže za poslední čtvrtletí fiskálního roku, které skončilo 30. září, větší ztrátu, než se původně očekávalo. Oznámila to v pátek firma a dodala, že propustí dalších 10 000 zaměstnanců.

Za poslední čtvrtletí nyní společnost očekává ztrátu až 65 centů na akcii, zatímco ještě v zářijové prognóze počítala se ztrátou 45 centů na akcii. Konečné výsledky by firma měla zvřejnit 23. října.

Firma dále uvedla, že za sledované období vykáže náklady ve výši čtyř miliard dolarů na restrukturalizaci a na krytí poklesu penzijních aktiv v důsledku oslabení na akciových trzích.

Společnost nyní předpokládá, že počet jejích zaměstnanců klesne na konci tohoto fiskálního roku na 35 000, což je zhruba o 10 000 pracovníků méně, než uváděla dřívější prognóza pro konec letošního kalendářního roku. V roce 2001 firma zaměstnávala 106 000 osob. Zároveň potvrdila svoji předchozí prognózu, podle níž by měly tržby ve čtvrtém čtvrtletí klesnout o 20 až 25 procent z 2,95 miliardy dolarů v předchozím tříměsíčním období, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Částečnou vinu na účetních podvodech americké telekomunikační společnosti WorldCom přiznali už čtyři lidé. Vedle bývalé ředitelky pro zprávy o řízení firmy Betty Vinsonové, která se přiznala ve čtvrtek, v noci na pátek svůj díl viny přiznal také další bývalý člen vedení Troy Normand. Uvedla to agentura Reuters.

Vinsonová i Normand patřili k tzv. střednímu managementu a nebyli tedy členy vrcholového vedení firmy. Oba se vyšetřovatelům přiznali k tomu, že sehráli úlohu při akciových podvodech, oba ale zároveň řekli, že instrukce k takovému jednání přicházely od vrcholového managementu.

Vyšetřovatelé už dříve uvedli, že by se obvinění mohli dočkat i další lidé. Společnost WorldCom je ve Spojených státech druhým největším poskytovatelem dálkového telefonního spojení, výrazně se však angažuje i na internetovém trhu. Normand i Vinsonová souhlasili, že budou s vyšetřovali spolupracovat. Jak sedmačtyřicetiletá Vinsonová, tak pětatřicetiletý Normand přitom pracovali v účetním oddělení a podíleli se na připravě finančních výkazů.

I když oba jsou jen manažeři na střední úrovni, vyšetřovatelé si od jejích výpovědí slibují dostatek informací k prokázání viny bývalému finančnímu řediteli Scottu Sullivanovi. Ten byl obviněn ze zpronevěry a konspirativního jednání, obvinění však odmítá a naopak tvrdí, že je nevinen.

BERLÍN - Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom pravděpodobně nejmenuje nového šéfa dříve než v prosinci. Napsal to vlivný německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na šéfa dozorčí rady firmy. Deutsche Telekom nemá výkonného ředitele od poloviny července.

Výkonným ředitelem společnosti byl od poloviny devadesátých let Ron Sommer, který ale v létě ztratil důvěru německé vlády a z čela firmy odstoupil dřív, než ho akcionáři mohli odvolat. Šéf dozorčí rady Hans-Dietrich Winkhaus ale podotýká, že výběr nového ředitele se může protáhnout až do začátku listopadu.

Sommer odstoupil především proto, že se proti němu postavili i někteří jeho kolegové. Část pozorovatelů je však přesvědčena, že štvanici na Sommera zorganizovala přímo vláda, která se chtěla zbavit nepopulárního šéfa. Vláda totiž stále drží asi 43 procent akcií firmy, připomíná agentura Reuters.

Prozatímním výkonným ředitelem společnosti byl hned v červenci zvolen Helmut Sihler, který ale bude funkci zastávat jen po dobu šesti měsíců. Načasování výběru nového výkonného ředitele s mimořádnou pozorností sledují hlavně akciové trhy. Obchodníci totiž doufají, že spolu s jmenováním nového šéfa se dočkají také nových informací o plánu snižování dluhů.

Deutsche Telekom se angažuje na mnoha trzích nejen v Evropě, ale i v zámoří. V Česku vlastní například společnost RadioMobil, i když ne přímo, ale prostřednictvím odnože T-Mobile.