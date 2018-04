TELeKONOM: Velký bratr se dívá. A chce vidět víc!

Zda takové opatření opravdu pomůže v boji proti terorismu je otázkou, na kterou nikdo odpověď dopředu nezná. Od konce roku budou muset i obyvatelé Malajsie evidovat svá mobilní čísla, jestliže používají předplacených karet. Malajská vláda totiž totiž kvůli bezpečnostním opatřením chce používání anonymních předplacených karet sledovat a v podstatě zakázat.

Rozhodnutí následuje zjištění, že mnoho nebezpečných teroristických skupin mohou anonymní telefonní karty používat nejen ke komunikaci a je tedy těžké je vysledovat, ale také například k dálkovému odpálení bomb. Navíc státní úředníci tvrdí, že mnoho lidí, kteří mají předplacené karty jsou cizí pracovníci, kteří nemají trvalý pobyt a stát je potřebuje nějak kontrolovat.

Děláme to pouze kvůli bezpečnosti, brání se policie Malajsie. Ale tamním lidem se to nelíbí. Tvrdí, že ztrácí svou svobodu a že stát chce sledovat veškerý jejich pohyb. O stejné možnosti začít evidovat majitele předplacených karet začala nedávno uvažovat i Česká republika. A to po teroristických útocích v Madridu i Londýně. Poslanci z braněbezpečnostního výboru už návrh projednali a nyní se čeká, jak se k němu postaví celá sněmovna.

Připojte se na pumpě

Služba bezdrátového připojení k internetu je už dostupná na prvních deseti čerpacích stanicích OMV. V následujících třech měsících by mělo být pokryto až 52 lokalit na pumpách v blízkosti hlavních dopravních tepen. Cena za připojení u OMV je shodná se zbytkem sítě WideNet a začíná na třiceti korunách za připojení v délce patnáct minut. Zájemce může službu čerpat na základě předplaceného kuponu, prostřednictvím online platby eBankou, libovolnou platební kartou anebo zasláním prémiové SMS.

Hotspotů, kde se člověk potřebuje krátce připojit k internetu z mobilních zařízení přibývá. Pokryto je centrum Prahy, okolí Václavského náměstí a další přilehlé ulice.Výhody a zisky plynou nejen společnostem, které připojení nabízejí, ale také majitelům hotelů a restaurací, v nichž mají zákazníci také možnost se připojit. Nyní se k nim přidají i čerpací stanice.

Dánská TDC v hledáčku

Telekomunikační společnost TDC, jíž v Česku patří Contactel, se ocitla v hledáčku amerických i britských soukromých kapitálových společností. Ty se už dříve poohlížely po evropském telekomunikačním trhu, investorské skupiny se zajímaly i o státní podíl v Českém Telecomu. Dánská TDC má v současné době hodnotu zhruba devět miliard dolarů (215 miliard korun). Informace o zájmu amerických či britských fondů vystřelily prudce vzhůru akcie TDC a první den po zveřejnění zájmu posílily o deset procent.

Americké či britské fondy jsou známé tím, že mají přebytky volných peněz v hotovosti a hledají pro ně vhodné investiční příležitosti. A pro TDC, který v současné době trpí naopak právě nedostatkem hotovosti, by vytrhlo převzetí anebo alespoň částečná investice trn z paty. Navíc pro majitele fondů, většinou bohaté jedince anebo instituce, znamenají často podobné investiční příležitosti významné zisky. Koupenou firmu restrukturalizují a prodají za výrazně vyšší cenu anebo dají akcie na veřejný trh a namastí si kapsu i tak.

Milionář Kellner ztratil dceru

Společnost Dial Telecom koupila od lucemburské firmy Zeta Osteurope 99,75 procent akcií českého telekomunikačního operátora InWay. Ve skutečnosti InWay patří do skupiny milionáře Petra Kellnera a jeho PPF a spolu se pokoušeli zprivatizovat Český Telecom.

Dial Telecom se transakcí, jež má být dokončena do konce roku, stane alternativním operátorem, který poskytuje na Slovensku i v Česku hlasové, datové i internetové služby.

InWay působil na českém trhu od roku 1997 jako poskytovatel internetových služeb. Skutečně se o něm začalo mluvit ale až ve chvíli, kdy jej Kellnerova skupina vtáhla do hry o státní podíl v Českém Telecomu. Stát, jakožto majitel nechtěl, aby Telecom získala jen a výhradně finanční skupina, takže si dala podmínku, aby se privatizace účastnil i telekomunikační operátor. Tak Kellner vytáhl z rukávu InWay z vlastní dílny. Ale státu se to zdálo málo. Došlo na partnerství s Tiscali, ale tehdy se zase pravidla státu přestaly líbit PPF. A z tendru na koupi podílu odstoupila, i když v prvním kole předběžných nabídek nabídla nejvyšší cenu.

Tele2 utíká z Finska

Švédský telekomunikační operátor Tele2, který působí také na českém trhu, ukončí kvůli silné konkurenci a obtížným regulačním podmínkám své aktivity ve Finsku. V této severské zemi už nebude nabízet služby v oblasti mobilních telefonů ani pevných linek. Vzdá se i licence na poskytování služeb třetí generace. Odchod z Finska bude podle ředitele společnosti Larse Johana Jarnheimera mít příznivý dopad na hospodaření firmy, neboť ve Finsku přicházela společnost o peníze a zbaví se tak ztrát.

Kdo se bojí nesmí do lesa, anebo stará pravda, že z boje se neutíká. Ani jednoho se švédská společnost nedržela a opustila finský trh. Proč na něj tedy vstupovala, když nebyla schopna ustát tlak vysoké konkurence? Myslela si snad, že ji finské úřady půjdou na ruku a budou poslouchat její nářky? Anebo nepomáhaly soudní žaloby a lkaní nad strašně nespravedlivým postavením dominantního operátora, tak jak to Tele2 zkouší v Česku?