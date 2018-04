TELeKONOM: Velká čtvrtletní bilance...

- Třetí největší americký mobilní operátor AT&T Wireless Services vykázal v prvním čtvrtletí čistou ztrátu 176 milionů dolarů ve srovnání s vyrovnaným hospodařením ve stejném období loňského roku. Oznámila to včera firma, ale dodala, že její celkové tržby stouply o 12,5 procenta na 3,61 miliardy dolarů.

Společnost získala ve sledovaném období 650 000 nových zákazníků, a počet jejích klientů tak na konci čtvrtletí po zahrnutí akvizice firmy TeleCorp, která byla dokončena v únoru, dosáhl 19,5 milionu. Počet nových zákazníků překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 425 000 až 600 000 osob.

Firma očekává, že ve druhém čtvrtletí získá 550 000 nových zákazníků. Za celý letošní rok by měl počet klientů stoupnout o 20 procent z 18 milionů na konci roku 2001. Společnost AT&T Wireless se oddělila od telekomunikačního giganta AT&T v červenci loňského roku, napsala agentura Reuters.

FILADELFIE - Americká společnost Verizon Communications, která je největším lokálním operátorem v USA, v prvním čtvrtletí utrpěla čistou ztrátu půl miliardy dolarů. To je zásadní změna proti stejnému období loni, kdy měla firma zisk 1,6 miliardy USD.

Za čtvrtletní ztrátou se skrývají odpisy investic, protože hodnota některých z nich značně klesla. Firma navíc snížila odhad růstu na letošní rok s tím, že stav ekonomiky nesvědčí tržbám. Za poslední týden se tak Verizon stal už pátou větší telekomunikační firmou v USA, která snížila odhad růstu.

"Jsem zklamaný, ale nikoliv překvapený z toho, že snížili odhad tržeb," řekl k výhledu firmy analytik společnosti SoundView Technology Group Michael Bowen. Vedení Verizonu totiž prohlásilo, že s výraznějším zlepšením hospodaření zřejmě nelze počítat až do příštího roku.

Na telekomunikační sektor negativně působí především cenová válka, zřetelný je také značný počet vysokorychlostních sítí a naopak vlažný zájem o datové služby a zvláštní telefonní linky. Verizon proto už začátkem dubna varoval, že mu asi tržby v prvním čtvrtletí neporostou, píše agentura Reuters.

Na jednu akcii Verizon zaznamenal ztrátu 18 centů, zatímco ve stejném období loni jedna akcie přinesla svému majiteli zisk 58 centů. Ve výsledcích jsou započteny i mimořádné náklady v objemu 2,5 miliardy dolarů, které většinou souvisejí se změnou účetních postupů.

VARŠAVA - Polský soud včera vydal rozhodnutí, ve kterém označil rozhovory o restrukturalizaci dluhů ve společnosti Elektrim za fiasko, a otevřel tak cestu k vyhlášení bankrotu. Držitelé dluhopisů totiž odmítli přijmout návrh, který jim vedení společnosti předložilo.

Management společnosti ale přes stanovisko soudu trvá na tom, že bude nadále usilovat o dohodu a bude jednat tak dlouho, dokud nebude mít dostatek prostředků na vyplacení věřitelů. Elektrim začal mít finanční problémy už v loňském roce, a už delší dobu se tedy čeká, že si věřitelé vynutí bankrot.

Věřitelé budou chtít Elektrim zřejmě přinutit k prodeji těch nejcennějších aktiv, což je mobilní operátor PTC. Ten je největší svého druhu ve východní Evropě a Elektrim v něm nepřímo vlastní majetkový podíl.

Elektrim už dříve svým věřitelům navrhoval, že jim z dlužné částky asi 480 milionů eur vyplatí v hotovosti 200 milionů hned a zbývající částku do roku 2005. "Věřitelé na návrh rozložení splátek reagovali odmítavě a další jednání neprobíhá," zdůvodnil své rozhodnutí soudce Adam Tomczynski.

Právník držitelů dluhopisů Pawel Ciecwierz podotkl, že od svých klientů ještě nedostal pokyn k zahájení konkursního řízení, ihned ale vysvětlil, že takový krok bude jen přirozeným vyústěním soudního rozhodnutí. Opačného názoru je člen dozorčí rady firmy Zbigniew Jakubas, podle kterého má jednání pokračovat.

Vrcholové vedení Elektrimu se minulý týden změnilo a většina analytiků očekávala, že firma dostane další asi dva týdny na to, aby se pokusila rozhovory s věřiteli obnovit. Soud ale místo toho rozhodl jinak, především proto, že firma příliš pozdě předložila návrh na restrukturalizaci.

HELSINKY - Finská telekomunikační společnost Sonera se v prvním čtvrtletí vrátila díky snižování nákladů zpět do černých čísel a v letošním roce počítá s růstem zisku. Zisk před zdaněním o odečtením úroků činil 24 milionů eur proti ztrátě 37 milionů eur ve stejném čtvrtletí loni, uvádí se ve včerejším prohlášení firmy.

Výsledky jsou lepší než odhady analytiků, kteří podle ankety agentury Reuters počítali se ziskem pouze 15,5 milionu eur. Tržby společnosti se však zvýšily jen o dvě procenta na 536 milionů eur. Tržby z mobilních aktivit na domácím trhu vzrostly o čtyři procenta.

Sonera se na konci března dohodla na spojení se švédskou telekomunikační společností Telia. Fúzí dvou bývalých monopolních operátorů ve vlastnictví státu vznikne dominantní telekomunikační operátor ve Skandinávii. Jeho tržní hodnota se odhaduje na 17 miliard dolarů a roční tržby na osm miliard dolarů. Kontrolu nad novou skupinou si zachovají akcionáři švédské společnosti Telia, která je větší než její finský partner a která je považována za přebírající subjekt.

PRAHA - Telekomunikační společnost Telegon začala nabízet volání z mobilního telefonu v cizině o desítky procent levněji než tuzemští mobilní operátoři. Zatímco například minutový hovor z Německa vyjde prostřednictvím běžného roamingu na 36 a 37 Kč, Telegon volání nabízí za 16,20 Kč, uvedl včera na tiskové konferenci předseda představenstva firmy Miroslav Tausig. Podle mobilních operátorů zřejmě jde o zneužití služby zelené linky a jeho legálností se zabývají.

Telegon pro službu, kterou nabízí téměř v celé Evropě, využívá zelené linky v síti nejmenovaného nadnárodního operátora. Vlastník mobilního telefonu, který disponuje SIM kartou některého z tuzemských operátorů, si v zahraničí zvolí doporučenou mobilní síť a poté zavolá na určené číslo zelené linky. Po výzvě pak zadá požadované číslo a je spojen. Tuzemský mobilní operátor tak ani nezjistí, že je z jeho SIM karty v zahraničí telefonováno. Klient si buď muže předplatit určitý kredit, nebo podepíše smlouvu a složí zálohu u Telegonu.

"Zatím jsme takové zneužití zelené linky jako služby nezaznamenali, a proto ani nemůžeme říci, zda je to v souladu s právem," uvedl mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Zelené linky jsou však podle něj určeny k bezplatným informačním službám, a nikoliv pro další směrování hovorů.

Telegon vznikl v roce 1999 a dosud se zabýval nabídkou hlasových služeb prostřednictvím internetu a volání přes GSM brány. Firma má zhruba 90 000 zákazníků.

BONN - Tržby Deutsche Telekom v prvním čtvrtletí vzrostly o 16 procent na 4,5 miliardy eur. Informoval o tom včera na tiskové konferenci generální ředitel německého telekomunikačního gigantu Ron Sommer a dodal, že hrubý provozní zisk vykázal jednociferný procentní růst.

Do černých čísel se v letošním prvním čtvrtletí dostala americká dceřiná společnost VoiceStream. Skončila se ziskem před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) 106 milionů eur, zatímco v loňském posledním čtvrtletí měla ztrátu 71 milionů eur. Mobilní divize T-Mobile zdvojnásobila v meziročním srovnání zisk EBITDA na 1,2 miliardy eur. Tržby divize stouply o 66 procent na 4,5 miliardy eur.

Sommer dodal, že za celý letošní rok by se příjmy společnosti měly zvýšit o deset procent. Do provozního zisku se však nepříznivě promítnou odpisy jmění a výdaje na úroky. Přesto společnost počítá s jeho mírným růstem. Loni se společnost vzhledem k vysokým odpisům a nákladům na úroky propadla poprvé od roku 1996, kdy byla uvedena na burzu, do ztráty 3,5 miliardy eur. Tržby největšího evropského telekomunikačního operátora však vzrostly o 18 procent na 48,3 miliardy eur, napsala agentura AP.

Mobilní Divize T-Mobile vlastní 60 procent akcií v provozovateli sítě mobilních telefonů Paegas, firmě RadioMobil. Paegas letos změní své jméno na T-Mobile. Zbylou část v české firmě vlastní České radiokomunikace.