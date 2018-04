TELeKONOM - Vedení Telecomu šlo na kobereček

20.9.

SOUL - Tempo růstu celosvětového prodeje čipů v příštím roce pravděpodobně zpomalí o více než polovinu. Ještě výraznější propad by mělo kvůli nadbytečné nabídce zaznamenat tempo růstu poptávky po paměťových čipech. Oznámila to dnes jihokorejská společnost Samsung Electronics, která je největším výrobcem paměťových čipů na světě.



BERLIN - Třetí největší německý mobilní operátor překročil hranici devíti miliónů zákazníků. Počet zákazníků se během roku zvýšil o 1,3 milionu, což pro operátora znamenalo 18% zlepšení oproti minulému roku. Stejně tak stoupl i počet zákazníků s paušálem. V této oblasti se meziročně zlepšil o dva procentní body. U nás má pro srovnání třetí operátor Oskar 1,68 milionu zákazníků a nejsilnější Eurotel 4,32 milionu.

SEATTLE - Softwarová společnost Microsoft umožní více než 60 vládám a mezinárodním organizacím nahlédnout do dosud přísně chráněného zdrojového kódu, na němž je založen programový balík Office. Firma to sdělila v noci na dnešek. Microsft chce, aby vlády získaly důvěru v zabezpečenost a vzájemnou provázanost jeho produktů.

PRAHA - I když v celkovém počtu klientů již připojení k internetu přes ADSL předhonilo přístup přes kabelovou televizi, mezi domácnostmi je stále kabelový internet rozšířenější. Podle údajů kabelových firem připojení využívá 40.000 domácností, zatímco Telecom má zhruba 35.000 domácností, které surfují přes ADSL.

SAN FRANCISCO - V letošním roce se prudce rozmnožily viry postihující celosvětově rozšířený operační systém Windows americké firmy Microsoft. Počet nových virů na Windows se za první pololetí zvýšil proti stejnému období loňského roku o 400 procent. Tyto viry mají stále více komerční povahu, uvedla dnes přední firma na poli počítačové bezpečnosti Symantec.

PRAHA - V případě prodeje 51 procent akcií Českého Telecomu přes kapitálový trh by stát získal méně peněz než za celý balík od jednoho investora. Analytici oslovení dnes ČTK se shodují na tom, že při nabídce akcií na trhu by vznikl převis nabídky, který by srazil jejich cenu. Vláda by však mohla získat peníze dříve než při vypsání tendru na jediného kupce. Podle analytiků by v případě prodeje investorovi či konsorciu mohl stát počítat s 60 až 65 miliardami korun, naopak při prodeji přes kapitálový trh se 46 až 49 miliardy Kč.

LONDÝN - Evropský výrobce letadel Airbus zjistil, že používání mobilních telefonů za letu neohrožuje navigační systémy. Společnost proto chce nabízet vybavení pro telefonování na palubách letadel od roku 2006.



PRAHA - Útoky počítačových virů se v poslední době začaly rychle množit a znamenají vážnou hrozbu pro řadu lidí v celém světě. Způsob útoků se přitom mění a výsledkem je to, že počítač oběti začnou zneužívat tajné sítě, většinou se zločinnými úmysly. Zjistila to studie společnosti Symantec.



21.9.

NEW YORK - Příjmy z reklamy na internetu v USA se v druhém čtvrtletí letošního roku vyšplhaly na rekordních 2,37 miliardy USD. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 42,7 procenta. Vyplývá to ze studie, kterou v pondělí zveřejnily firmy Interactive Advertising Bureau a PricewaterhouseCoopers.

PRAHA - Mobilní aliance Starmap dnes potvrdila, že český operátor Eurotel Praha se stal jedenáctým operátorem sdruženým v této alianci. Aliance združuje mobilní operátory, kteří nepatří do velký firemních skupin jako T-Mobile, Orange nebo Vodafone a cílem aliance je umožnit těmto lokálním operátorům kooperovat na nadnárodním trhu a bránit se tak nabídkou globálních služeb v sítích dalších členů aliance.

Jednou z výhod členství v alianci mají být kvalitnější a bezproblémové hlasové a datové služby mezi jednotlivými sítěmi členů, jednoduší zúčtování a potenciálně snad i lepší ceny za roamingové služby.

LOS ANGELES - Americká softwarová společnost Adobe Systems zvýšila ve 3. finančním čtvrtletí zisk meziročně o 62 procent díky silné poptávce po programu Photoshop a softwaru pro sdílení dokumentů. Firma to oznámila dnes. Čistý zisk v tříměsíčním období končícím začátkem září stoupl na 104,5 milionu dolarů z 64,5 milionu před rokem.

BUDAPEST - Největší maďarská telekomunikační skupina Matáv hodlá do roku 2006 propustit 3750 zaměstnanců, tedy zhruba 25 procent své celkové pracovní síly. Oznámila to dnes společnost s tím, že se na snížení počtu pracovníků dohodla s odborovým svazem.

"Redukce počtu zaměstnanců proběhne v několika krocích. Matáv tak do konce roku 2006 dosáhne svého strategického cíle zvýšit počet pevných linek na jednoho pracovníka na více než 500," uvedla společnost. Dodala, že se s odboráři dohodla rovněž na zvýšení mezd o 5,6 procenta v příštím roce, napsala agentura Reuters.





22.9.

LONDÝN - Nová verze internetového prohlížeče Firefox společnosti Mozilla Foundation vyvolala takový zájem, že si ji podle firmy během prvních sta hodin po zveřejnění stáhl do svých počítačů milion lidí. Podle některých analýz začal Firefox u technicky zdatnějších uživatelů dobývat významný podíl na trhu a ohrožovat tak konkurenční výrobek firmy Microsoft.

PRAHA - Akcie Českých radiokomunikací se přestaly obchodovat v systému pro nejlepší tituly pražské burzy SPAD. Současně již nebudou součástí akciového indexu PX-D. Investoři ale budou moci akcie telekomunikační firmy na burze stále nakupovat i prodávat, řekl dnes ČTK zástupce generálního ředitele burzy Vladimír Ezr.

PRAHA - Český Telecom začne s prodejem některých svých nemovitostí v účetní hodnotě až deset miliard korun v příštím roce. "Do konce letošního roku ukončíme potřebné analýzy a podklady a začneme oslovovat případné zájemce z řad realitních společností," řekl ČTK mluvčí Vladan Crha.

"V tuto chvíli s nikým konkrétním nejednáme, zájem o zaslání základních informací je však mezi investory velký," dodal. S restrukturalizací nemovitého majetku bude společnosti radit firma JP Morgan. Cílem projektu je uvolnit prostředky vázané ve fixních aktivech a uspořit náklady. Některé objekty by si firma mohla zpětně pronajmout. K prodeji bude nabízet především administrativní budovy, zatímco technologické objekty si ponechá.



23.9.

PRAHA - Kabelová firma UPC by měla od začátku října začít nabízet vysokorychlostní připojení k internetu za cenu pod 600 korun měsíčně. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj. Mluvčí František Malina informaci nepřímo potvrdil. "Nevylučujeme brzké spuštění služby, která by oslovila tu skupinu zájemců o vysokorychlostní internet, kterou zajímá hlavně cena," uvedl.

LONDÝN - Japonský elektronický gigant Sony se rozhodl k významnému strategickému přechodu k výrobě digitálních hudebních přístrojů, které budou přehrávat skladby ve formátu MP3. Firma přitom dosud trvala na tom, aby její digitální hudební přehrávače

podporovaly pouze její patentovaný systém ATRAC.



PRAHA - Zástupci nejvyššího vedení Českého Telecomu vysvětlovali dnes odpoledne ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi motivační program, v jehož rámci si mohou členové statutárních orgánů přijít na milionové odměny. S ministrem se sejde předseda dozorčí rady Jiří Hurych a nemocného generálního ředitele Gabriela Berdára nahradí místopředseda představenstva Telecomu Juraj Šedivý, řekl ČTK mluvčí Vladan Crha.