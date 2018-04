TELeKONOM - Vedení Telecomu si vyplatí vysoké odměny

14.9.

PRAHA - Nového vlastníka státního 51procentního podílu v Českém Telecomu by mohla vláda vybrat v březnu. V rozhovoru s ČTK to uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář s tím, že bude prosazovat prodej celého balíku

jedné firmě. O novém majiteli by pak měla rozhodnout nabídnutá cena.

"Budeme podporovat jednoznačně variantu celého balíku státního podílu a to strategickému partnerovi nebo konsorciu, jehož účastníkem bude strategický partner," uvedl ministr. Ministr financí Bohuslav Sobotka, který má privatizaci Telecomu na starosti, nedávno řekl, že vládě navrhne tři varianty prodeje. Vedle nabídky celého podílu jednomu investorovi uvažuje o prodeji akcií přes kapitálové trhy nebo kombinaci obou možností.

PRAHA - Společnost T-Mobile od dnešního dne upravuje názvy svých tarifů a namísto dosavadního T-Mobile Relax bude používat nové označení. Tarify jsou označeny písmenem "T" a číslem, které udává množství volných minut.

Přestože názvy T-Mobile Relax skupina T-Mobile standardně používá v mezinárodním měřítku, v ČR se jejich názvy částečně kryly s označením tarifních programů společnosti Eurotel. Ta totiž slovem Relax označuje dva ze svých současných osmi tarifů a požádala soud o předběžné opatření, podle něhož musí T-Mobile používání názvu Relax pozastavit až do vyjasnění celé situace.

15.9.

PRAHA - Favoritem na post náměstka pro digitalizaci na ministerstvu informatiky je bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Zdeněk Duspiva (40). Na post, který podle koaličních dohod patří ČSSD, doporučil Duspivu ministr kultury Pavel Dostál. Píše to dnešní Mladá fronta Dnes s odvoláním na internetový server Britské listy. Ministr Dostál však byl však loni v dubnu hlavním motorem odvolání rady, ve které Duspiva zasedal.

PRAHA - Nečastěji legálně stahovanými filmy z internetu jsou v tuzemsku snímky pro dospělé a s odstupem

večerníčky. Podle statistiky portálu Starzone, který provozuje Český Telecom, tvoří pornografické snímky 37 procent stahovaných filmů a večerníčky 22 procent, uvedli zástupci Telecomu na setkání s novináři. Zhruba před dvěma měsíci patřil oběma kategoriím shodně zhruba třetinový podíl. Hudba zatím tvoří jen šest procent stahovaných licencí. Podle produktového manažera Zdeňka Haida to souvisí s jejím pozdějším uvedením na portál. Celovečerní filmy mají 15procentní podíl.

SAN FRANCISCO - Americká společnost Oracle, která je po firmě Microsoft druhým největším výrobcem softwaru na světě, zvýšila v prvním finančním čtvrtletí čistý zisk o 16 procent díky stabilní poptávce po databázovém softwaru. Oznámila to dnes firma. Upozornila však na to, že zákazníci jsou při investicích do technologií i nadále opatrní. Čistý zisk ve čtvrtletí končícím v srpnu stoupl na 509 milionů dolarů ze 440 milionů ve stejném období loni. Zisk činil devět centů na akcii, takže nepatrně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na osm centů na akcii. Celkové tržby stouply o sedm procent na 2,22 miliardy dolarů z předchozích 2,07 miliardy.





16.9.

PRAHA - Vedení Českého Telecomu začne od března příštího roku dostávat čtvrtletní prémie, jejichž výše v součtu přesáhne 200 milionů korun. Píšou to dnešní Hospodářské noviny. Valná hromada firmy schválila v červnu na návrh představenstva takzvaný Kompenzační plán, který počítá s vysokými odměnami nejen pro management, ale i pro členy dozorčí rady. Odměnu dostanou i v případě, že se privatizace odsune, nebo zcela zruší.

BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil firmám Eurotel Praha, Český Mobil a T-Mobile souhrnnou pokutu 44 milionů korun. Mobilní operátoři v roce 2000 a na začátku roku 2001 uzavřeli zakázané dohody, na jejichž základě své sítě propojovali pouze mezi sebou, a ne prostřednictvím třetího operátora, řekl dnes novinářům předseda ÚOHS Josef Bednář. Podle něj tak znevýhodnili další účastníky trhu i spotřebitele. Operátoři se chtějí bránit u soudu.

Jde o pátou nejvyšší již pravomocnou sankci v historii úřadu. Eurotel je povinen zaplatit pokutu 22 milionů korun, T-Mobile 12 milionů a Český Mobil deset milionů korun. Operátory rozhodnutí antimonopolního úřadu překvapilo. "Zatímco Český telekomunikační úřad (ČTÚ) považuje smlouvy o propojení za zákonné, jiný regulátor, kterým je ÚOHS, v nich spatřuje pochybení," řekl ČTK mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Firma se chce verdiktu ÚOHS bránit žalobou.

PRAHA - Stát by měl domácnostem s dětmi přispět na pořízení počítače a připojení k internetu. Požaduje to ministr informatiky Vladimír Mlynář, který se to také snažil prosadit do programového prohlášení nové vlády. Informuje o tom dnešní Právo. Vláda sice daňové úlevy do prohlášení nedala, ale Mlynář jejich zavedení hodlá dál prosazovat. Změnou zákonů chce docílit, aby si poplatník mohl v daňovém přiznání odpočítat od základu částku za

připojení k internetu ve výši 19 procent. Tedy ve stejné, jako je daň z přidané hodnoty na telekomunikační služby.

PRAHA - Mnoho uživatelů internetu mělo ve středu problém s připojením. Bez přístupu k síti jsou uživatelé služby ADSL i ti, kteří používají vytáčené připojení. Podle operátorky zákaznické linky Českého Telecomu jsou již od deseti hodin na vině problémy se servery. Ve středu to oznámil internetový server Mobil.cz. Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha řekl ČTK krátce před devatou hodinou, že problém by již měl být vyřešen.

MILÁN - Akcie italské internetové firmy Tiscali ve středu vyskočily o více než 15 procent kvůli nadějím trhu na další prodej majetku a získání peněz na pokrytí dluhu. Firma v poslední době zrychlila prodej aktivit a kolují dohady, že by se mohla zbavit majetků v dalších zemích, možná i v České republice, řekli obchodníci agentuře Reuters.

BRUSEL - Americký softwarový gigant Microsoft získal ve svém antimonopolním sporu s Evropskou komisí podporu mocného zastánce - největšího evropského leteckého výrobce Airbus. Přímluva Airbusu může propůjčit věrohodnost tvrzením Microsoftu, podle něhož březnový nepříznivý verdikt komise poškodí i evropské firmy a sektory mimo trh počítačových programů, napsal dnes britský list Financial Times.

PRAHA - Pokud stát nabídne svůj 51procentní podíl v Českém Telecomu na kapitálových trzích, získá podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře méně, než v případě prodeje celého balíku jednomu zájemci. Premiér Stanislav Gross ve středu uvedl, že se mu zamlouvá prodej přes kapitálové trhy, při kterém odpadnou tlaky lobistických skupin. "Vrhnutí celého balíku na trh není možné, aniž by se cena nepropadla," uvedl Mlynář na tiskové konferenci.

PRAHA - Milionové odměny určené členům vedení a dozorčí rady Českého Telecomu dostanou i lidé, které k řízení této polostátní firmy dosadil sám stát. Jak informují dnešní Lidové noviny, jde například o odborářského ekonoma Marina Fassmanna. Na prémii dosáhne zřejmě poradkyně ministra financí Ivana Krynesová-Gage nebo poradce ministryně školství Petr Polák. Důvodem je, že ustanovení zákona o střetu zájmů se nevztahují na poradce některých ministrů, uvedl deník.

PARIS - Evropský letecký výrobce Airbus dnes popřel zprávu britského tisku, podle níž podpoří americkou

softwarovou společnost Microsoft v jejím antimonopolním sporu s Evropskou komisí. Zpráva listu Financial Times je nepodložená, řekl mluvčí Airbusu agentuře Reuters. "Zůstáváme úplně neutrální, na žádnou stranu se nepřikláníme," uvedla mluvčí k případu Microsoft. Dodala, že Airbus pouze požaduje vyjasnění definice trhu, tak jak nově vyplývá z kauzy Microsoft.





17.9.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel dnes snížil rychlost připojení k internetu prostřednictvím CDMA uživatelům, kteří jej využívají ke stahování nebo nabízení hudby či filmů v takzvaných výměnných sítích. Výměna dat z těchto sítí nadměrně zatěžuje přenosové kapacity, a tím pádem zhoršuje podmínky využívání běžných internetových služeb pro ostatní zákazníky, řekla ČTK mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář chce Čechům přispět na počítače. Jeho rezort chystá návrh, který umožní odečíst ze základu daně položky za pořízení počítače i internetové připojení. Koalice se ale ve čtvrtek dohodla, že sníží výdaje. "Program by to mohlo ohrozit," vzkázal ministr po své tiskové mluvčí. Ministerstvo informatiky se původně snažilo návrh prosadit i do programového prohlášení vlády, to se mu ale nepodařilo. "Je pravda, že snížení rozpočtu, jak s ním počítá koalice, by mohlo znamenat, že plánované příspěvky by mohly být nižší," připustila mluvčí ministerstva Klára Volná.

18.9.

PRAHA - Uživatelé internetu si většinou tuzemské internetové servery příliš nečtou a často v nich vůbec nelistují. Podle statistiky Navrcholu.cz si více než dvě pětiny uživatelů prohlédnou během jedné návštěvy pouze jednu stránku navštíveného webu. Přes 70 procent uživatelů přitom prohlížením jedné stránky stráví maximálně půl minuty.



19.9.

PRAHA - Tendr Českých drah na dodávku počítačového vybavení vyhrálo konsorcium firem PVT a Siemens Nixdorf. Železnici dodá nový hardware za 44,4 milionu korun. Dráhy v soutěži vybíraly dodavatele dvou tisíc počítačů. V pondělním vydání o tom informuje týdeník Euro.

20.9.

SEATTLE - Softwarová společnost Microsoft umožní více než 60 vládám a mezinárodním organizacím nahlédnout do dosud přísně chráněného zdrojového kódu, na němž je založen programový balík Office. Firma to sdělila v noci na dnešek. Microsft chce, aby vlády získaly důvěru v zabezpečenost a vzájemnou provázanost jeho produktů.