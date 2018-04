TELeKONOM: Ve Skandinávii vzniká nový telekomunikační obr...

- Švédská telekomunikační společnost Telia koupí za zhruba 7,5 miliardy eur svého finského rivala Soneru. Subjekt bude mít tržní kapitalizaci přes 17 miliard dolarů, což je v přepočtu přes 19 miliard eur, přičemž fúze je v Evropě první svého druhu, kdy aktivity spojí dva bývalí monopolní operátoři ve vlastnictví státu.

Kontrolu nad spojeným subjektem budou mít akcionáři Telie, protože budou ovládat zhruba 64 procent spojené skupiny, zatímco akcionáři Sonery budou mít zbývajících 36 procent. "Správní rady společností Telia a Sonera se rozhodly obě firmy spojit," píše se ve sdělení finské společnosti. Nový subjekt bude mít sídlo ve Stockholmu.

Telia je už nyní největším telekomunikačním operátorem v celé Skandinávii, převzetím svého menšího konkurenta si ale bude chtít upevnit pozici na finském trhu a dále vstoupit na trhy v Turecku, Rusku a Pobaltí. Sonera je sice největším operátorem ve Finsku, v porovnání s největšími operátory v Evropě však zaostává, podotýká agentura Reuters.

Podmínky fúze podpořily také vlády obou zemí. Švédská vláda má v Telii zhruba 70 procent akcií, zatímco finská vláda v Soneře drží přibližně 53procentní podíl. Fúzi ještě bude muset schválit Evropská komise, obecně se ale očekává, že komise proti ní nebude nic namítat. Šéf Telie Lars-Eric Petersson předpokládá, že fúze by mohla být schválena už v létě, přičemž spojená firma bude dále růst organicky i prostřednictvím dalších akvizic.

Švédská Telia se v minulosti o fúzi s některým skandinávským rivalem již snažila, ale vždy neúspěšně. Její poslední pokus je z roku 1999, kdy chtěla převzít norského operátora Telenor. Tehdy snaha Švédů narazila na problémy, protože obě firmy se nedokázaly dohodnout na správném ocenění ani na propojení aktivit. O fúzi uvažují i největší evropští operátoři, mezi nimiž je i Deutsche Telekom, Telecom Italia, Telefónica, KPN či Belgacom.

BRATISLAVA - Největší mobilní operátor na Slovensku, společnost Globtel, bude od středy působit pod značkou Orange Slovensko. Novináře o tom včera informovali představitelé společnosti.

"Uvedení značky Orange na Slovensku je dalším milníkem na cestě k budování globální komunikační skupiny číslo jedna na světě. Naším cílem je, aby značka Orange byla do roku 2005 dostupná 1,5 miliardy lidí," uvedla výkonná viceprezidentka Orange pro jižní a střední Evropu a Ameriku Brigitte Bourgionová.

Akcionáři společnosti schválili změnu názvu společnosti již v polovině ledna tohoto roku. Majoritní, 64procentní podíl mobilního operátora drží společnost Orange S.A., jejímž většinovým majitelem je France Télécom. Zbylých 36 procent vlastní konsorcium finančních investorů a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Orange Slovensko je jedním ze dvou mobilních operátorů na Slovensku. Společnost má 1,43 milionu aktivních zákazníků a její celkový obrat loni činil 10,2 miliardy slovenských korun. Loňský zisk mobilního operátora před započtením daní, pohybů devizových kursů a amortizací (EBIDTA) stoupl o 36 procent na 3,7 miliardy korun. Skupina Orange působí ve 20 zemích a má více než 39 milionů zákazníků.

BRUSEL - Evropská komise formálně obvinila nizozemskou telekomunikační společnost KPN z toho, že vybírá až příliš vysoké poplatky při volání do mobilních sítí. KPN je totiž provozovatelem pevných telefonních linek (mimo jiné vlastní část akcií v Českém Telecomu).

Informace o obvinění společnosti KPN agentuře Reuters sdělil dobře informovaný zdroj, mluvčí KPN se ale k této otázce odmítl konkrétněji vyjádřit. "Něco čekáme, zatím jsem ale nic neviděl," řekl mluvčí KPN Marinus Potman. Nic bližšího zatím nesdělil ani mluvčí Evropské komise.

Komise už otázku příliš vysokých poplatků za volání do sítí mobilních operátorů několikrát nastolila. Tentokrát ale jedná na popud americké společnosti Worldcom, která si na společnost KPN stěžovala, podotýká agentura Reuters.

Situace v Nizozemsku je složitá. KPN totiž provozuje jak síť pevných telefonních linek, tak síť mobilních telefonů. To znamená, že když chce někdo ze zahraničí telefonovat na jakýkoliv mobilní přístroj v Nizozemsku, bude vždy přesměrován přes pevné linky společnosti KPN.

KPN je spolu se švýcarskou společností Swisscom součástí konsorcia TelSource, které drží zhruba 27 procent akcií Českého Telecomu. Většinový podíl je ale stále v rukou státu, který se však s konsorciem dohodl na společném postupu při prodeji akcií Telecomu některému ze zahraničních zájemců.

MILÁN - Společnost Telecom Italia hospodařila v loňském roce s čistou ztrátou 2,068 miliardy eur ve srovnání s předchozím ziskem 2,028 miliardy. Oznámila to včera firma a dodala, že důvodem horších výsledků bylo již dříve ohlášené snížení hodnoty některých aktiv.

Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl o 11,5 procenta na 13,6 miliardy eur a tržby stouply podle dřívějších údajů o 13,2 procenta na 30,8 miliardy eur. Čistý dluh firmy na konci loňského roku činil 21,9 miliardy eur a do konce roku 2004 by měl klesnout pod 15 miliard.

Dřívější italský telekomunikační monopol hodlá v příštích třech letech investovat do dalšího rozvoje zhruba 16 miliard eur, z toho sedm miliard do pevných telekomunikačních linek a sedm miliard do mobilní komunikace. Kolem jedné miliardy eur by mělo směřovat do informačních služeb a 700 milionů do technologických inovací.

Telecom Italia hodlá také rozšířit sítě GSM v Latinské Americe a posílit svoji pozici v Peru, Bolívii, Chile a Venezuele. Do roku 2004 chce zvýšit počet uživatelů GSM v Jižní Americe na 12,8 milionu z 2,8 milionu na konci roku 2001, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Alternativní telekomunikační operátor Aliatel zvýšil v loňském roce celkové investice o 30 procent na 1,3 miliardy Kč. Do telekomunikačních sítí směřovalo 83 procent celkových investic. Na vývoj informačních systémů bylo určeno 13 procent investic, vyplývá z včerejšího prohlášení společnosti.

Ve srovnání s rokem 1999 jsou celkové investice dvojnásobné. Generální ředitel společnosti Jiří Hubka dodal, že v současnosti disponuje Aliatel druhou nejdelší pevnou telekomunikační sítí v České republice. Celková délka tras firmy dosáhla loni 16 782 km.

PAŘÍŽ - France Télécom uzavřel se svým německým dceřiným mobilním operátorem MobilCom dohodu, která umožní šéfovi německé firmy Gerhardu Schmidovi odstoupit a prodat své akcie. Mezi oběma partnery tím bude ukončen spor, který ohrožoval budoucnost MobilComu.

Zakladatel MobilComu Schmid a jeho spolupracovníci podle dohody prodají své akcie skupině finančních investorů. Tím se posílí vliv France Télécom (FT) na tohoto operátora, aniž by společnost musela vynakládat další sumy na akvizice a zvyšovala tak zadluženost.

Schmid vlastní 39 procent MobilComu a nyní uplatňuje opci, která mu dává právo prodat 33 procent těchto akcií do rukou společnosti France Télécom. Uplatnění opce vyvolalo obavy z toho, že France Télécom překročí zákonný 30procentní práh pro povinnou nabídku odkoupení akcií zbylých akcionářů. FT má nyní na MobilComu přes dceřinou firmu Orange 28,5 procenta. Odkoupení zbylých akcií by jej stálo pět až šest miliard eur a zvýšilo by dluh, čítající nyní kolem 60 miliard eur.

MobilCom je jedním ze šesti operátorů vlastnících drahou licenci pro třetí generaci mobilních telefonů v Německu. Největší francouzsko-německý podnikatelský spor poslední doby však zatemnil jeho budoucnost. Šéf MobilCom Schmid uplatnil opci na prodej svých akcií s tvrzením, že France Télécom německého operátora paralyzuje a neumožňuje mu řešit refinancování úvěru 4,7 miliardy eur. France Télécom však uplatnění opce označil za neplatné, na což Schmid reagoval hrozbou soudní žaloby.

CURYCH - Čistý zisk švýcarského Swisscom AG se loni zvýšil o 57 procent na 4,96 miliardy švýcarských franků i přes odpisy nehmotného majetku. Vytvořit zisk pomohly mimořádné příjmy, uvedla firma ve včerejší zprávě.

Tržby společnosti loni stouply o 0,8 procenta na 14,17 miliardy franků. Hrubý provozní zisk (EBITDA) vzrostl o 9,3 procenta na 4,41 miliardy franků, zejména díky aktivitám v mobilních telekomunikacích. Ze zisku hodlá Swisscom vyplatit akcionářům 19 franků. Z toho je 11 franků dividenda a zbývajících osm franků redukce nominální hodnoty akcií.

Provozní zisk firmy v letošním roce by měl dosáhnout přibližně stejné úrovně jako loni. Analytiky však tato předpověď zklamala, protože očekávali lepší vývoj. Tržby by letos měly mírně růst, čistý zisk firmy ale klesne.

Společnost Swisscom je dostatkem hotovosti na evropském telekomunikačním trhu rarita, protože získala relativně levně licenci na služby třetí generace mobilních telekomunikací a nerozházela peníze na licence v zahraničí. Narozdíl od svých rivalů se tak nenechala zatížit velkými dluhy. V únoru se firma rozhodla, že dá 4,3 miliardy franků na zpětný odkup vlastních akcií, napsala agentura Reuters.