TELeKONOM varuje: SMS prý ničí zdraví

Nemoc z povolání často přichází z míst, odkud ji málokdo čeká. Totéž zjevně platí pro nemoc "z hobby", jak by se dal nazvat ryze nový neduh, před nímž v souvislosti s rozmachem používání mobilních telefonů varují britští vědci, jak uvedl list The Financial Times.

Teenageři na celém světě dnes patrně tráví více času tisknutím kláves na svých mobilech než psaním na papíře. "Pokud se středoškoláci ve Finsku naschvál učí naslepo psát na stroji pouze pomocí palců, o něčem to svědčí," říká Marc Retting z chicagské agentury HannaHodge, která se zabývá marketingovými průzkumy.

Psaní SMS je téměř stejně oblíbené jako samotné telefonování. Někteří notoričtí pisálci však za svoji vášeň mohou draze zaplatit. Zvýšená frekvence posílání textovek by totiž mohla přivodit epidemii "zranění z opakované zátěže", což laicky nazýváme nemocí z povolání.

Jako motor bez oleje

Ředitel britské zdravotnické organizace RSI Association Andrew Chadwick nedávno toto nebezpečí zmínil v rozhovoru s britským deníkem Daily Mirror. Ke zranění z opakované zátěže (Repetitive Srain Injury, RSI) může dojít v případě, že se dotyčný delší dobu opakovaně pohybuje v nepřirozené pozici.

Chadwick dal "esemeskovému zranění" název TMI (Text Message Injury). Podle jeho názoru jsou především děti náchylné k vytvoření nejen puchýřů, ale i bolestivých otoků a zánětů prstů, jichž používají k nadatlování až několika desítek textových zpráv denně. "Máme tu případ lidí, kteří denně při psaní na malé klávesnici mobilního telefonu provedou stovky takřka identických pohybů," říká Chadwick. "Protože tyto pohyby jsou velmi nepatrné, nepodporují posílení krevního oběhu, jak je zvykem u pohybů mohutnějších. To způsobuje, že se prsty chovají jako motor, jemuž schází olej."

Mnoho SMS = rakovina žaludku?

Aby toho nebylo málo, vydala British Medical Association varování, že časté posílání SMS může vést k onemocnění rakovinou žaludku. Tento na první pohled nelogický efekt má být zapříčiněn způsobem držení telefonu při psaní na klávesnici, při němž se do oblasti žaludku dostává více tolikrát zmiňovaného elektromagnetického záření.

Britští lékaři to patrně myslí dobře, ale mladí telefonisté v Británii ani jinde jejich slovům příliš nenaslouchají (jsou patrně příliš zaneprázdněni psaním esemesek)."Celá Británie možná jednou, třeba za dvadcet nebo třicet let, zažaluje výrobce telefonů, ale teď si užíváme téhle prima nové zábavy, nového způsobu komunikace," řekl Andy Wilson, jeden z porotců v soutěži o nejlepší báseň sepsanou ve formě SMS - tj. s omezením 160 znaky a s možností využití zvláštně zkráceného a upraveného jazyka, který nebere v potaz ustálená pravidla anglického pravopisu ani gramatiky.

Podobným problémem jako dr. Chadwick se zabývá i americký Kongres. Ten v březnu vydal přísná ergonomická pravidla, která mají za cíl snížit výskyt pracovních případů RSI. Na podporu těchto opatření si američtí zákonodárci přizvali i statistiky. Například v roce 1999 si 11 105 Američanů (jinak pracovitých až běda) vzalo z práce volno, aby se mohlo zotavit z RSI, způsobených právě psaním na klávesnici počítače nebo mobilního telefonu, jak vyplývá z údajů federálního ministerstva práce.

WAP i Bluetooth s problémy

Obrovský úspěch krátkých textových zpráv, o němž svědčí i tyto a jim podobné zprávy, však výrobcům mobilních telefonů přináší smíšené pocity. Zatímco SMS jsou velmi rozšířené a velmi levné, jejich komplikovanější technoplogie, které mají být největším hitem, jsou zatím přinejlepším pouze napůl cesty. Příkladem toho jsou - kromě často popisovaných potíží s uvedením do provozu sítí třetí generace - například osud technologií WAP a Bluetooth.

Takovou zprávu přinesla kupříkladu americká marketingová agentura Met Group. Ta vydala na konci června výsledky svého průzkumu, podle nichž 80 až 90 procent firemních zákazníků, kteří užívají telefony s technologií WAP, s přistroji pouze standardně telefonuje. "Tito zákazníci poměrně brzy zcela rezignovali na datové možnosti svých telefonů," řekl Jack Gold z Meta Group, který byl za průzkum odpovědný.

Bluetooth zase trápí jiný problém - cena. Operátoři požadují, aby se schopnost komunikovat v režimu dotyčné technologie na telefonech cenově neprojevila více než zhruba pětidolarovým zdražením; výrobci se však zatím dostali maximálně na rozdíl dvaceti dolarů. V USA následkem toho o tuto technologii projevil zatím zájem pouze jediný velký opererátor - Alltel Corp. Jeho největší konkurenti - Verizon Wireless, Sprint AT&T- sice s "Modrozubem" do budoucna počítají, ale žádná z těchto společností ještě telefony s novou technologií prodávat nechce.

"Operátoři jsou zatím k technologii Bluetooth skeptičtí," říká Tom Trinner, viceprezident AT&T pro rozvoj dat. "Není to o nic spolehlivější než kterákoli jiná neodzkoušená technologie," říká. "A cena je příliš vysoká."

Pro výrobce může tento trend znamenat, že na nějakou dobu budou namísto svých špičkových technologií sklízet úspěchy právě s jednoduššími produkty typu SMS. Oteklý palec vem čert, o rakovině nemluvě.