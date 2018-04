TELeKONOM: Vánocům u T-Mobile budou vládnout loga a vyzvánění...

ŽENEVA - Druhý největší mobilní operátor v Evropě, německý T-Mobile, sází před Vánoci na zájem lidí o zavedené značky, nová loga a vyzváněcí tóny. Deutsche Telekom, mateřská firma T-Mobile, to uvedl na ženevském telekomunikačním veletrhu ITU Telecom World 2003.

T-Mobile rozšíří nabídku o novou nabídku displejů. Půjde o více než stovku tzv. displejových stylů, které se budou skládat ze šetřičů obrazovky, vyzváněcích tónů, nových menu a z odkazů na informace ze sportu, hudební scény a filmu. Tuto nabídku chce T-Mobile zavést u dvou nových a dvou zavedených typů telefonů.

Dnešní vzhled a služby telefonů se zrodily na konci 90. let, kdy firmy na trhu pochopily, že je zákazník ochoten si připlatit za individualitu svého telefonu. V té době zbýval už jen malý krok k balíkům osobních nastavení telefonu, která zahrnují i obrázky a grafiku.

T-Mobile navazuje na úspěch telefonů největšího evropského operátora Vodafone Group Plc s hvězdným fotbalistou Davidem Beckhamem. Styly displejů T-Mobile budou postaveny na populárních filmech, sportovních klubech či na hvězdách popu. Jako příklad firma uvádí Terminátora 3, fotbalový klub Bayern Mnichov či Rickyho Martina.

Operátoři se na evropském trhu mobilů, kde má svůj přístroj zhruba 80 procent populace, snaží uspět nabídkou služeb, aby klienty udrželi u své značky, připomněla agentura Reuters. Před Vánoci se T-Mobile chystá uvést na trh sedm až osm nových telefonů. Německý operátor zároveň pracuje na vývoji tzv. chytrého telefonu, jehož vyspělou technologii doplní software od amerického gigantu Microsoft.

Novou nabídku displejů využijí majitelé telefonů Nokia 7650 a Nokia 3650 od finského výrobce. Dvojici nových přístrojů pro tuto službu budou tvořit Nokia 6600 a model SX-1 od německého Siemensu. Nabídka displejů bude dostupná i v České republice. Analytici investiční banky CSFB předpovídají, že příjmy z datových služeb na mobilech v příštím roce vzrostou o 24 procent na 23 miliard eur. Na jednoho uživatele se tak průměrný příjem operátorů zvýší o 18,6 procenta, citovala odhad CSFB agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom podepsal smlouvu s pěti vybranými bankami o zajištění financí na nákup podílu v mobilním operátoru Eurotel. Na zorganizování půjčky za 850 milionů eur (27,3 miliardy Kč) se budou podílet Citibank, KBC spolu s ČSOB, Bank Austria Creditanstalt, J.P. Morgan a italská banka Sanpaolo, sdělil mluvčí Telecomu Vladan Crha. Podle ekonomů si firma bere dosud největší půjčku v postkomunistické střední Evropě. Pro část půjčky si budou banky zřejmě přibírat další partnery. O účast na financování se ucházelo přes 20 finančních domů. Telecom předpokládá, že začne úvěry čerpat koncem listopadu po podpisu smlouvy s konsorciem Atlantic West o prodeji svého podílu v Eurotelu.

Půjčka bude rozdělena do tří částí. Prvních 300 milionů eur firma získá ve formě krátkodobého úvěru se splatností 364 dní, dalších 300 milionů eur bude poskytnuto v podobě postupně spláceného pětiletého úvěru a poslední část bude rovněž pětiletý revolvingový úvěr. Financování nákupu Eurotelu úvěrem je podle ekonomů pro Telecom výhodné, protože zefektivní kapitálovou strukturu společnosti. Poměr dluhu a vlastního jmění přitom stále zůstane pod evropským průměrem. Výhodné je i vzhledem k nízkým úrokovým sazbám i silné konkurenci bank, které nabídly příznivé podmínky ve snaze půjčku získat. To souvisí s poklesem aktivity na světových finančních trzích v posledních dvou letech, dodal.

Telecom má za dokoupení 49 procent v Eurotelu zaplatit americkému konsorciu Atlantic West 1,05 miliardy dolarů (asi 28,9 miliardy korun). Vedle půjčky uhradí firma zbytek z vlastních zdrojů. Telecom podepsal předběžnou dohodu o koupi podílu v Eurotelu s americkým konsorciem v červnu. Převod podílu by se měl uskutečnit do konce roku.

O budoucnosti mobilního operátora zatím není rozhodnuto a souvisí s rozhodnutím o formě privatizace 51 procent státu v Telecomu. O tom by měla vláda jednat do konce roku. Eurotel vyplatil 1. října dividendu 405,5 milionu dolarů, tedy téměř 11 miliard korun. Atlantic West, což je konsorcium AT&T a Verizon, z ní získalo 200 milionů dolarů a z Eurotelu si tak celkem odnese 1,25 miliardy USD, tedy přes 33 miliard Kč.

STOCKHOLM - Švédsko-japonský výrobce mobilů Sony Ericsson se ve třetím čtvrtletí po předchozí řadě ztrát vrátil k zisku. Firma ve čtvrtletí vydělala 39 milionů eur před zdaněním. Ve včerejší výsledkové zprávě ale Sony Ericsson varoval, že v posledních třech měsících roku bude jeho zisk nižší.

Třetí čtvrtletí minulého roku Sony Ericsson uzavřel se ztrátou 116 milionů eur. Ve druhém čtvrtletí letošního roku činila ztráta firmy 102 milionů eur. Druhé pololetí chce mít firma již ziskové, připomněla ve zprávě. Tržby Sony Ericssonu se ve třetím čtvrtletí zvýšily na 1,3 miliardy eur z 869 milionů za stejné období před rokem. Ve druhém čtvrtletí tržby skupiny dosáhly 1,1 miliardy eur. Dodávku mobilů na trh Sony Ericsson ve čtvrtletí zvýšil na 7,1 milionu telefonů z rovných pěti milionů před rokem, ve druhém čtvrtletí dodal na trh 6,7 milionu mobilů.

Sony Ericsson ve zprávě dodal, že v Japonsku pozoruje silný odbyt technologií PDC a CDMA. Dobrý prodej vykazuje i model T610 pracující s nejrozšířenější mobilní technologií GSM. Během posledního čtvrtletí by měl růst tržeb i prodaných objemů pokračovat. Kvůli vyššímu podílu levnějších telefonů v nabídce ale firma očekává, že bude obtížné současnou ziskovost udržet po zbytek roku na stejné úrovni.

PRAHA - Stát by měl v příštím roce vypsat výběrové řízení na provozovatele digitální televize. Vyplývá to z připravované koncepce přechodu ČR na digitální vysílání, kterou by měla do konce roku projednat vláda. "Mělo by to znamenat, že koncem příštího roku by se mohlo začít digitálně vysílat. To je optimistický náhled," uvedl na setkání s novináři ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Podle ministra zřejmě nebude přechod na digitální vysílání řešit samostatný zákon, což byla dosud jedna z diskutovaných variant, ale pouze koncepce připravovaná jeho ministerstvem spolu s resortem kultury, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a ČTÚ a případně úprava stávající legislativy. "Samostatný zákon by znamenal zdržení o jeden nebo dva roky a mezi tím by se nic praktického neodehrálo," dodal.

V ČR by podle dostupných informací měly vzniknout dva multiplexy, neboli celoplošné sítě, z nichž každá může obsahovat až pět televizních programů. Jeden multiplex by měl být veřejnoprávní a druhý vyhrazen komerci. Současné analogové televizní vysílání by mělo skončit v letech 2010 až 2012.

V ČR mají licence pro pozemské digitální televizní vysílání od roku 1999 České radiokomunikace a společnost Czech Digital Group. Obě firmy zahájily experimentální vysílání v systému DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) v roce 2000. České radiokomunikace vysílají z vysílače Praha-město a Cukrák. Czech Digital Group z pražských lokalit Ládví, Strahov a Zelený pruh. Licence firmám končí v prosinci letošního roku.

Digitální televize umožňuje vysílání více televizních programů na omezeném počtu kmitočtů. Technologie umožňuje i nabídku doprovodných služeb od kvalitního grafického teletextu po telebankovnictví. Další výhodou je zlepšení kvality přijímaného signálu a spolehlivosti příjmu. Naopak nevýhodou jsou zejména vysoké náklady spojené s pořízením přídavných zařízení, tzv. set top boxů, a rovněž náklady na přechod sítě pozemních vysílačů na digitální technologii.



FRANKFURT/SINGAPUR - Deutsche Telekom prodal svůj téměř 25procentní podíl ve druhé největší filipínské telekomunikační společnosti Globe spoluvlastníkům Singapore Telecommunications Ltd a Ayala Corp. Největší evropská telekomunikační firma to včera oznámila s tím, že za podíl dostala 472 milionů dolarů.

Deutsche Telekom prodává svá zahraniční aktiva ve snaze snížit dluh, který se nahromadil během ambiciózní expanze před třemi lety. Svůj podíl v Globe se mu podařilo prodat spoluvlastníkům na druhý pokus, protože jeho první nabídka v srpnu zůstala bez odezvy.

"Ayala a SingTel dnes oznámily Deutsche Telekomu, že přijímají jeho nabídku z 13. října," oznámila německá společnost. "Obě strany nyní dokončují technické detaily závěru

transakce." SingTel je největší telefonní společností v jihovýchodní Asii. V Globe již vlastní 29,1 procenta a od Deutsche Telekom koupil 60 procent jeho podílu. Ayala, největší konglomerát na Filipínách, drží v Globe 32,7 procenta a nově stala vlastníkem zbývajících 40 procent německého podílu. Deutsche Telekom oběma firmám původně nabídl ke koupi celý svůj podíl, který představuje 37,67 milionu akcií Globu, a to o deset procent levněji, než je nynější cena akcií na trhu, napsala agentura Reuters.