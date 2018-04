TELeKONOM: V telefonním seznamu asi bude jen každý desátý mobil...

- V seznamu čísel mobilních telefonů, který chce do příštího roku vytvořit společnost Mediatel, by podle zahraničních zkušeností mohlo být jen deset až 20 procent telefonů, jejichž majitelé platí paušální účet. Řekl to včera Dušan Macháček z Mediatelu. Ze všech mobilních telefonů, včetně těch, které jsou předplacené kartou, by tak v seznamu mohlo být maximálně deset procent přístrojů.

V seznamu mobilních čísel by totiž chyběla čísla mobilních telefonů, jejichž majitelé používají předplacené karty, což je více než polovina všech přístrojů. Dále by zde nebyla čísla, jejichž majitelé by si nepřáli zveřejnění, a čísla služebních přístrojů. "Společnosti totiž mívají na všechny mobilní telefony jen jeden účet na jedno jméno a zjištění jednotlivých čísel tak bude obtížné," uvedl mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský.

Od zveřejnění informace o chystaném vytvoření tištěného seznamu mobilních telefonů zaznamenal Přerovský velké množství dotazů zákazníků, kteří se zajímali o možnost změny čísla na neveřejné. Tato změna je u společnosti T-Mobile zdarma, u zbylých dvou operátorů, tedy Českého Mobilu a Eurotelu, se platí několik set korun.

Mluvčí operátora T-Mobile Jiří Hájek řekl, že veřejných by mohlo být nanejvýš 15 až 20 procent čísel a že při tomto poměru nevidí velký význam chystaného seznamu. Maximálně pětinu čísel v seznamu očekává také mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Data k vydání tištěné podoby seznamu čísel mobilních telefonů v současné době připravuje Český Telecom, který má ze zákona povinnost shromažďovat informace o všech číslech v České republice. Konání údajných jednání Telecomu s jednotlivými operátory však mluvčí všech tří českých mobilních operátorů odmítli s tím, že je ještě nikdo nekontaktoval.

PRAHA - Lidé posílají z veřejných telefonních automatů denně již více než 5000 krátkých textových zpráv, tzv. SMS. Služba, kterou Český Telecom zavedl začátkem června, se tak podle mluvčího firmy Vladana Crhy již začala vyplácet. Firma při zavedení služby odhadovala, že se jí začne vyplácet ve chvíli, kdy budou lidé posílat z budek 150 tisíc SMS měsíčně.

Nepočítala však podle Crhy s tím, že tohoto počtu dosáhne tak brzy. Celkem Telecom očekává, že bude mít až 300 tisíc odeslaných krátkých textových zpráv měsíčně. Počty SMS, jež odesílají lidé v sítích mobilních telefonů, se přitom pohybují v milionech.

V současné době umožňuje posílání SMS a e-mailů 14 200 z celkového počtu 27 000 telefonních automatů. Společnost průběžně upravuje další přístroje. Nově mohou lidé posílat SMSky nejen z kartových přístrojů, ale i z kombinovaných, tedy těch, které umožňují placení telefonní kartou i mincemi.

Zaváděcí cena poslání jedné SMS či mailu činila 90 haléřů. Od července se zvýšila na dvojnásobek. U posílání SMS do zahraničí si Telecom účtuje 10,8 Kč za zprávu. Nové karty firma prodává v hodnotách 150, 200 a 300 Kč.

PRAHA - Firma T- System se zřejmě stane jediným vlastníkem telekomunikační společnosti Pragonet. Nyní ve firmě drží 51 procent akcií. Zbylý 49procentní podíl města Prahy a Dopravního podniku má odkoupit za 9,46 milionu eur, řekl včera novinářům ekonomický náměstek primátora Jiří Paroubek.

Včerejší rozhodnutí radních musejí ještě v polovině července schválit zastupitelé. Cena podle Paroubka vychází z ocenění společnosti auditorem. Náměstek uvedl, že podmínky prodeje jsou pro město nejlepší možné.

Pragonet založila Praha v roce 1996. O čtyři roky později do společnosti vstoupil Deutsche Telekom, který uzavřel s městem smlouvu na získání podílu 34 procent navýšením základního jmění a na koupi dalších 17 procent akcií. Za obě transakce dohromady zaplatil 25 milionů dolarů. Loni vykázal Pragonet růst zisku před zdaněním o 23 procent na 17,6 milionu korun. Tržby vzrostly o 83 procent na více než 210 milionů korun. Firma provozuje zhruba 60kilometrovou optickou síť, která je vedena převážně v tunelech pražského metra a spojuje všechny městské části, a povrchovou přístupovou síť.

WASHINGTON - Americká společnost WorldCom má na bankovních účtech ještě asi dvě miliardy dolarů, které může využít k restrukturalizaci. Na jejích podmínkách by se přitom do konce týdne ráda dohodla s věřiteli, prohlásil na včerejší tiskové konferenci šéf WorldComu John Sidgmore.

Firma podle svého výkonného ředitele zatím neztratila žádného významného klienta, který využívá jejích služeb a o žádné změně zatím neuvažuje ani americký Pentagon. Ten od WorldComu odebírá řadu služeb, včetně komunikačních sítí po celém světě, podotýká agentura Reuters.

Na finančních trzích se v poslední době spekulovalo, že banky budou chtít předčasně splatit některé poskytnuté úvěry, Sidgmore ale řekl, že od žádného financujícího ústavu takovou žádost zatím neobdržel. Sidgmore už absolvoval jednání s šéfem burzovní komise Harveyem Pittem a podle něj měla jednání uspokojivý průběh.

WorldCom minulý týden přiznal, že chybně zaúčtoval výdaje v objemu 3,85 miliardy dolarů, čímž zakryl skutečnost, že místo vykázaných zisků měl ztrátu kolem 1,22 miliardy dolarů. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) firmu obvinila z defraudace a v pondělí své obvinění rozšířila s tím, že WorldCom pochybení minulý týden neadekvátně a nekompletně objasnil.

Firma z pochybení obvinila svého bývalého finančního ředitele Scotta Sullivana, oznámila však, že provede kontrolu účetnictví i za rok 1999, tedy nejen za první čtvrtletí tohoto roku a za rok 2001. WorldCom je odhodlán přiznat veškerá účetní pochybení, ale pokud se má vyhnout bankrotu, bude muset přesvědčit především své věřitele a klienty.