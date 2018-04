TELeKONOM: V našich telefonech vybuchují baterie, varuje Nokia...

PRAHA - Výrobce mobilních telefonů Nokia varoval uživatele telefonů této značky před používáním neoriginálních baterií, které mohou v přístroji explodovat. Podle mluvčího české pobočky Petra Hoška firma v posledních měsících zaznamenala několik případů, kdy v mobilech Nokia vybouchla baterie a zničila i telefonní přístroj. "Ve všech případech se jednalo o baterie jiných výrobců," uvedl. Česká pobočka zatím podobný případ nezaznamenala.

Podle telekomunikačního odborníka, který si v této souvislosti nepřál být jmenován, firma zřejmě reaguje na nedávný výbuch baterie v podzimní novince, herním zařízení N-Gage, a chce rozptýlit obavy uživatelů. Za reakcí Nokie může být i snaha podpořit prodej vlastních baterií, které lidé nahrazují kvůli vyšší ceně neznačkovými produkty jiných výrobců, dodal.

Obecně lze podle Hoška říci, že nehody způsobil vnitřní zkrat baterií. Ten mohla zavinit špatná konstrukce, nekontrolovaný výrobní postup nebo kombinace obou příčin."Při našich inspekcích jsme zjistili, že baterie jiných výrobců podle všeho nesplňují takové požadavky na bezpečnost a kvalitu, jaké od svých originálních baterií vyžaduje společnost Nokia," uvedl ředitel obchodní jednotky Mobile Enhancements společnosti Nokia Mobile Phones Juha Murtopuro.

Nokia chce při zjišťování nepůvodních výrobků, které porušují ochrannou známku firmy, spolupracovat s distributory i celními úřady. Společnost bude rovněž pořádat školení, jehož cílem bude naučit se rozpoznávat originální výrobky od padělků. Nokia byla loni největším prodejcem mobilních telefonů na českém trhu, když prodala přes milion telefonů. Následoval Siemens a Alcatel.

KUVAJT - Kuvajtský mobilní operátor National Mobile Telecommunications Co. zúžil výběr dodavatelů pro Irák. Hlavním dodavatelem zařízení pro část mobilní sítě v severním Iráku bude jedna ze společností Nokia, Siemens či Ericsson.

Na východě Iráku bude hlavním dodavatelem Kuvajťanů čínská firma Huawei Technologies. Ta je již dodavatelem pro konsorcium Asia-Cell, lokální iráckou firmu působící na severu země. "Na východě chceme spolupracovat s existujícím dodavatelem," potvrdil generální ředitel National Mobile Telecommunications David Murray. O dodavateli pro severní část sítě se podle něj rozhodne v nejbližších dnech.

Dvouletý kontrakt na výstavbu a správu mobilní sítě na severu Iráku získal National Mobile tento měsíc. "Ještě čekáme na podpis licence," řekl Murray. "Do té doby nemůžeme podepsat dohodu s dodavatelem," upozornil.

National Mobile předpokládá, že uživatelská základna v severním Iráku se do dvou let zvýší na jeden milion klientů, které bude obsluhovat partnerská Asia-Cell. Ta již zvýšila počet svých klientů na severu na více než 60 000 z 45 000 na počátku měsíce. Konsorcium těží z relativně lepší bezpečnostní situace v severním Iráku ve srovnání s ostatními částmi země.

Kuvajtská firma již dříve oznámila, že jejím dodavatelem pro síť v jižní části Iráku bude americká Motorola a buď Siemens nebo Nokia. Kontrakt představuje 120 milionů dolarů. Největší kuvajtská telekomunikační společnost MTC získala dvouletou licenci na výstavbu a správu další části mobilní sítě na jihu země. Ve středním Iráku síť vybuduje egyptská společnost Orascom Telecom. Ta zřejmě využije jako dodavatele zařízení Motorolu nebo francouzskou firmu Alcatel, napsala agentura Reuters.



PRAHA - Český Telecom požaduje po ostatních operátorech za pronájem svých linek měsíčně více než čtyřnásobek běžného paušálního poplatku, který účtuje zákazníkům. Zatímco standardní paušál za telefonní linku je 299 korun, alternativní operátor by měl podle analýzy společnosti Tiscali v prvním roce za pronájem jedné linky platit 1380 Kč, v dalších letech pak kolem 520 korun.

Telecom vycházel podle mluvčího Vladana Crhy při stanovení cen z nákladů na službu a výpočet může kdykoli prověřit Český telekomunikační úřad. "Nebráníme se věcné diskusi. Ceny jsme stanovili na základě jasně definovaných nákladů," uvedl. "I když by účinné zpřístupnění místních linek mělo zvýšit konkurenci na trhu základních telefonních služeb, a tím snížit náklady spotřebitelů na tyto služby, současná nabídka Telecomu v podstatě dosažení těchto cílů blokuje," uvedl generální ředitel Tiscali Naveed Gill. Tiscali chce s Telecomem o jeho návrhu dál jednat a případně spor řešit přes ČTÚ.

Telecom žádá podle Tiscali od operátorů jednak jednorázové platby předem v přibližné výši 370 000 Kč za účast na pronájmu a za umístění zařízení ve svých prostorách a dále 10 035 Kč za každou zpřístupněnou zákaznickou linku. K tomu je třeba připočíst jednorázový poplatek přibližně 150 000 Kč, který chce firma účtovat každému alternativnímu operátorovi za umístění jedné skříně pro zhruba 500 zákazníků v prostorách jeho ústředny, plus roční minimální poplatky kolem 180 000 Kč za údržbu. Za každou zpřístupněnou linku chce firma vybírat ještě 491 Kč měsíčně.

Telecom zveřejnil návrh podmínek pro zpřístupnění svých linek konkurenci v polovině září. Tento krok mu ukládá letos přijatá novela telekomunikačního zákona. S alternativními operátory se musí dohodnout během 60 dnů, jinak bude spor řešit ČTÚ. V Evropské unii si alternativní operátoři pronajímají asi pět procent linek dominantního provozovatele.

PRAHA - Konsorcium TelSource by mělo svůj 27procentní podíl v Českém Telecomu prodat nejpozději do poloviny února 2004. Do té doby navrhl majoritní akcionář Telecomu, Fond národního majetku, ukončit prověrku firmy i dceřiné společnosti Eurotel. "Uvedené datum vychází z představy společnosti TelSource, do kdy by měla být transakce nejpozději ukončena," řekla mluvčí FNM Petra Krainová.

Podmínky prověrky navrhne fond na čtvrteční mimořádné valné hromadě. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy je cílem prověrky umožnit konsorciu a jeho finančním poradcům získat informace pro následnou neveřejnou nabídku akcií institucionálním investorům a obchodníkům s cennými papíry. Takzvaného due diligence se bude moci zúčastnit maximálně pět subjektů.

Stát a TelSource mají uzavřenu dohodu o společném postupu při prodeji. TelSource vyzval koncem září stát, aby do 30 dnů rozhodl, zda se k jeho nabídce prodeje akcií připojí. Stát by však mohl prodat pouze tolik akcií jako TelSource, a zbyl by mu tak ve firmě minoritní podíl. "Stále probíhá analýza situace, FNM přijme konečné stanovisko nejpozději do poloviny listopadu," uvedla k tomu Krainová.

Valnou hromadu svolal TelSource koncem září kvůli chystané mezinárodní nabídce svého podílu finančním investorům. Konsorcium, které tvoří nizozemská KPN a Swisscom, navrhlo změnu stanov i další kroky, které by prodej jeho podílu usnadnily. FNM do programu valné hromady prosadil odvolání a volbu členů dozorčí rady. Podle nejmenovaného zdroje navrhne odvolání zástupců TelSource Bessela Koka a Güntera Heinze Pfeiffera.

Vláda předpokládá prodej státního podílu v Telecomu do konce roku 2005. Složité smluvní vazby s TelSource zhatily loňský pokus o prodej Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Tržní hodnota podílu TelSource podle ceny akcií se pohybuje kolem 25,4 miliardy Kč, tedy asi 930 milionů USD. Ekonomové odhadují, že konsorcium nakonec vzhledem k velkému množství nabízených akcií, které ale neznamenají ani blokační minoritu, získá méně, než je tržní cena.