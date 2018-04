TELeKONOM: Uvidíme se po telefonu...

- S novou zbraní v konkurenčním boji o zákazníky přichází na belgický trh telekomunikační společnost Belgacom, potýkající se především s operátory mobilních sítí. Novinka se jmenuje Visto a umožňuje přenos obrazu volajících účastníků, ovšem jen po pevné lince a za podmínky, že oba mají potřebný přístroj.

Visto není telefonní přístroj, ale pouze malá kamera a obrazovka z tekutých krystalů o uhlopříčce 8,9 centimetru. Jeho cena činí 249,5 eura, což je méně než stojí většina dražších mobilů. Přístroj lze připojit k jakémukoliv telefonu od Belgacomu, mladšímu pěti let, včetně bezdrátového. Operátor si za obrazový přenos nepočítá žádné zvláštní poplatky.

Belgacom je jeden z mála evropských telekomunikačních operátorů, kteří nemají prakticky žádný dluh. Firma totiž v letech prudkého růstu telekomunikačního sektoru odolala pokušení investovat vysoké částky do akvizicí a mobilních služeb třetí generace.

Belgický stát vlastní v Belgacomu 50 procent plus jednu akcii, zbývající podíl patří konsorciu zahraničních akcionářů ADSB, kde je největším podílníkem s 35 procenty americká SBC Communication. Dalších 33 procent v ADSB vlastní dánská TDC, v níž SBC také drží 33 procent. Zbývající podíl patří firmě Singapore Telecommunications. Tyto firmy usilují o uvedení akcií Belgacomu na trh, protože by tak mohly prodat své minoritní podíly v belgickém telekomunikačním operátorovi a zaměřit se na svoje domácí trhy.

FILADELFIE - Americký úpadkový soud schválil plán reorganizace telekomunikační společnosti MCI. Ta dříve působila pod názvem WorldCom, kvůli účetním podvodům ale vyhlásila bankrot a přejmenovala se. Krok soudu by měl umožnit, aby se firma dostala z bankrotové ochrany a začala fungovat jako běžný podnik. Uvedla to agentura Reuters.

MCI je druhým největším provozovatelem dálkového telefonního spojení a přenosu datových služeb v USA. Plán reorganizace firmě mimo jiné umožní, aby se zbavila převážné většiny dluhů. Ty se pohybovaly kolem 41 miliard dolarů, nyní jich ale firma bude mít jen zhruba desetinu původní hodnoty.

Soud vyslovil souhlas s tím, aby výměnou za prosazení plánu reorganizace firma předala významný podíl na základním jmění svým největším věřitelům. Oficiální název společnosti je stále WorldCom, firma ho už ale nepoužívá. Pád firmy se do historie zapsal jako největší kolaps americké firmy. Podnik doplatil na nesrovnalosti v účetnictví za 11 miliard dolarů. Společnost by chtěla z režimu bankrotové ochrany vystoupit ještě před koncem letošního roku.

"Víme, že toho máme ještě dost před sebou," podotkl šéf firmy Michael Capellas. Než bude moci MCI nabídnout své akcie na trhu, bude muset ještě přepočítat finanční výkazy. Minulý management je nyní vyšetřován, úřady ale zkoumají také to, zda firma nelegálně nevyužívala jiných telekomunikačních tras, aby se vyhnula platbě vysokých poplatků za propojení.

Proti vystoupení MCI z bankrotové ochrany se postavili hlavní rivalové firmy. Obávají se, že štíhlejší MCI pro ně bude znamenat nepříjemnou konkurenci. V dobách největší slávy byla společnost MCI, tehdy ještě jako WorldCom, jednou z nejoblíbenějších firem na Wall Street. Za asi deset let, kdy vykazovala vysoký růst a silný vzestup ceny svých akcií, firma převzala na 60 menších společností. Později se však stala synonymem největších podvodů v americké podnikové sféře.

PRAHA - Společnosti Eurotel a T-Mobile by měly v příštím roce zaplatit za licence UMTS zbývajících zhruba 4,4 miliardy Kč ve dvou přibližně stejně velkých splátkách. Zatímco první část prostředků poputuje na účet státu v dubnu, zbytek by měli operátoři zaplatit v srpnu. Řekl to dobře informovaný zdroj s tím, že dohoda s ČTÚ o předčasném splacení licencí výměnou za roční odklad služby bude asi podepsána zhruba za týden.

"Jednání se blíží ke konci. Principiálně existuje shoda, je však ještě třeba dořešit několik procedurálních záležitostí," shodli se mluvčí T-Mobile a Eurotelu Jiří Hájek a Diana Dobálová. Blíže však stav jednání odmítli komentovat, stejně jako mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Operátoři licence na provoz mobilních sítí třetí generace získali v roce 2001. Eurotel má za licenci zaplatit celkem 3,54 miliardy Kč a T-Mobile 3,81 miliardy. Po miliardě firmy zaplatily první rok a zbytek měly splácet po dobu deseti let vždy v polovině prosince. Předčasným splacením licencí chce stát posílit příjmovou stránku rozpočtu v příštím roce.

Obě firmy měly podle podmínek licence začít UMTS nabízet na 90 procentech území Prahy nejpozději v lednu 2005, změna licenčních podmínek by jim měla umožnit roční odklad. Operátoři však připomínají, že jde o krajní termíny, které jim nebrání službu spustit dříve podle situace na trhu.

Rozvoj UMTS ve světě se oproti původnímu očekávání zásadně zpomalil kvůli velké finanční vyčerpanosti operátorů, kteří byli nuceni zaplatit za licence příliš vysoké částky a neměli dost peněz na investice. Podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře by tak roční odklad zavedení služby v ČR neměl na tuzemské zákazníky žádný dopad, protože spuštění v roce 2005 by mělo vzhledem k nedostatku příslušně vybavených telefonů pouze formální význam.

Podle zástupců operátorů by případné odložení spuštění UMTS za dřívější splacení licencí mělo naopak pozitivní dopad na ekonomiku služby. Odklad by znamenal odložení investic a možnost vytvoření přijatelnějšího podnikatelského záměru pro UMTS.

PRAHA - Cestující v letadlech australské letecké společnosti Qantas budou moci posílat za letu krátké textové zprávy SMS a e-maily. Firma jako jedna z prvních na světě na všech mezinárodních letech Provozovaných letadly Boeing 747- 400 instalovala telefonní přístroje, které posílání a přijímání zpráv z paluby letadel umožní, oznámila v tiskové zprávě.

Používání standardních mobilních telefonů na palubách letadel letecké společnosti neumožňují kvůli možnému narušení práce navigačních a komunikačních přístrojů. Cestující budou moci podle obchodního ředitele Johna Borghettiho posílat zprávy čítající celkem 160 znaků na jakýkoli mobilní telefon s technologií příjmu SMS formátu nebo na jakoukoli emailovou adresu. Lidé, kteří obdrží tuto zprávu mohou cestujícímu odpovědět, jako kdyby odpovídali na jakoukoli jinou zprávu. Odpověď bude automaticky doručena na sedadlo, ze kterého byla zpráva odeslána.

Poslání jedné zprávy vyjde na 1,9 dolaru, tedy asi 53 korun. Tuzemští operátoři nabízí odeslání SMS většinou za cenu kolem dvou až tří korun. Systém využívá palubní telefonní soustavu a satelitní infrastrukturu ke generování zpráv přes satelit a do pozemních vysílačů a příslušných telekomunikačních sítí. Na vývoji a úpravách telefonního systému na palubě letadla společnost Qantas dva roky spolupracovala s Rockwell Collins Passenger Systems, MORS Technologies a telekomunikační společností SITA.