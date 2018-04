TELeKONOM: USA v čele s Motorolou v Iráku vydělají...

BAGDÁD/NEW YORK - O licenci na provozování sítí mobilních telefonů v Iráku se téměř žádní američtí operátoři neucházeli. Firmy z USA v čele s Motorolou však získají významné zakázky v budování sítí i přesto, že americká technologie vybrána nebyla, psaly agentury a světový ekonomický tisk.

Irácké ministerstvo spojů v pondělí udělilo licence na budování a provozování sítí mobilních telefonů třem arabským firmám s vlastníky z Egypta a Kuvajtu. Podle očekávání také zvolilo pro všechny tři sítě systém GSM, používaný v Evropě a na Blízkém východě, a nebyl tak zvolen systém CDMA, využívaný v USA a na Dálném východě.

Tuto technologii sice prosazoval v rámci své politické kampaně ještě za války jeden americký kongresman, civilní správa Iráku pod vedením USA však uvedla, že do tendru nijak nezasahovala. Výběr CDMA ani experti nečekali, protože v regionu Blízkého východu převažuje evropský systém GSM.

Výběr systému CDMA by v dodávkách zařízení sítí favorizoval americkou Lucent Technologies, jednoho z největších dodavatelů této technologie. Díky zvolení GSM však má příležitost další americká firma - Motorola. Ta má kontrakty s vítězi tendru, egyptskou Orascom a kuvajtskou MTC, a má tak šanci na zapojení do budování sítí, řekl agentuře AP mluvčí Motoroly Norm Sandler.

Generální ředitel firmy MTC potvrdil, že dodavatelem zařízení pro její síť bude stoprocentně Motorola a u telefonů to bude jeden z evropské dvojice Siemens nebo Nokia. "Hlavně Motorola, to jsou naši partneři," řekl Saad Barrak agentuře Reuters. MTC je největší kuvajtskou telekomunikační firmou a v Iráku chce do sítě v severní třetině země investovat 120 milionů dolarů. Představitelé firmy předpokládají, že budou mít do dvou let 300 000 uživatelů proti nynějším 25 000 v Kuvajtu.

Tendru se účastnila z USA jen společnost MCI, následník zkrachovalé WorldCom a operátor bagdádské sítě používané americkou armádou. MCI sice neuspěla, uvedla však, že někteří uchazeči chtějí používat tuto firmu jako zprostředkovatele mezistátních hovorů po pevných linkách, řekla agentuře AP mluvčí MCI Natasha Hauboldová.

Další američtí operátoři v čele s AT&T podle listu Wall Street Journal účast v soutěži již v létě vzdali kvůli obavám z nepříliš příznivých podmínek, zejména nejistoty po uplynutí dvouletého termínu licence. Šestice celoamerických provozovatelů mobilních sítí se tendru neúčastnila, konstatoval list Financial Times.

BRNO - V mobilních sítích vzniká 82 procent všech provolaných minut, které protelefonují lidé v České republice. Z pevných sítí pochází 12 procent provolaných minut, zbylých šest procent připadá na ostatní hovory. Vyplývá to z analýzy společnosti Eurotel, jejíž výsledky dnes na veletrhu Invex představila mluvčí tohoto telekomunikačního operátora Diana Dobálová.

Více než čtyři miliony zákazníků Eurotelu podle ní přitom v září provolaly 382 milionů minut, což je zatím nejvíc v 12leté historii firmy. Klienti Eurotelu tak minulý měsíc protelefonovali více než při extrémním vytížení sítě během loňských srpnových povodní. Ostatní operátoři srovnatelné údaje o provozu nezveřejnili.

Růst objemu provolaných minut podle generálního ředitele Terrence Valeskiho odráží dlouhodobý trend nárůstu hovorů, výsledek ale ovlivnil i návrat zákazníků z letních dovolených. Provoz podpořil i růst počtu zákazníků firmy. Od ledna totiž společnosti přibylo přes 100 000 klientů. Většinu v Eurotelu vlastní Český Telecom, který by měl do konce roku odkoupit zbylých 49 procent od amerického konsorcia Atlantic West.

PRAHA - Česká konsolidační agentura (ČKA) očekává za prodej podílu v mobilním operátorovi Český Mobil až 613 miilionů korun. Původní cena 599,8 milionu, kterou minulou středu schválila vláda, by se podle mluvčího agentury Jiřího Pekárka mohla zvýšit o úroky. Cílem ČKA je totiž přijmout peníze až poslední den splatnosti, který připadá na počátek února příštího roku.

Celkem 3,62 procenta akcií od agentury získá kanadská společnost Telesystem International Wireless Corporation (TIW), která má v Českém Mobilu majoritu. Peníze by měly agentuře podle smlouvy přijít na účet 60 až 120 dní po uplatnění opce, což již ČKA provedla. "Pro nás je pochopitelně výhodnější pozdější termín, protože budou vyšší úroky," uvedl Pekárek. Termín převodu peněz a tedy ani konečná částka však podle něj zatím nejsou definitivní.

Prostor pro navýšení ceny o úroky již minulý týden připustil ministr financí Bohuslav Sobotka. Zdůraznil však, že jednání o konečné ceně bude záležet jen na ČKA. Po získání podílu konsolidační agentury TIW získá v Českém Mobilu téměř plnou kontrolu v podobě 99,9 procenta akcií. Zbývajících 0,1 procenta drží společnost Priority Telecom, se kterým TIW rovněž jedná o odkupu.

BRUSEL - Belgická telekomunikační společnost Belgacom plánuje, že v prvním čtvrtletí příštího roku uvede na trh své akcie. Za rozhodnutím o primární nabídce akcií stojí hlavně tlak ze strany zahraničních investorů společnosti, informoval belgický tisk.

Plán Belgacomu stát se od příštího roku veřejně obchodovanou společností byl poprvé zveřejněn na počátku minulého týdne. Předseda minoritní skupiny akcionářů známé jako ADSB Lloyd Kelley pak v rozhovoru pro belgický finanční list De Financieel Economische TIJD upřesnil, že k nabídce akcií má dojít v prvních třech měsících 2004. Tento termín pro list potvrdil i finanční ředitel Belgacomu Rai Stewart.

Největším akcionářem konsorcia ADSB je s 35procentním podílem americká SBC Communication. Dalších 33 procent v ADSB vlastní dánská telekomunikační firma TDC, ve které SBC drží také 33 procent. Zbývající podíl patří firmě Singapore Telecommunications. Tyto firmy usilují o uvedení Belgacomu na trh, protože by tak mohly prodat své minoritní podíly v belgickém telekomunikačním operátorovi a zaměřit se na svoje domácí trhy.

Belgacom a belgická vláda minulý týden na tiskové konferenci uvedly, že společnost se připravuje na primární nabídku akcií někdy v příštím roce, avšak stát hodlá zůstat majoritním akcionářem společnosti. Belgie vlastní ve firmě podíl 50 procent plus jedna akcie, zbývající podíl patří ADSB, napsala agentura Reuters.

BRNO - Mobilní operátor T-Mobile spustil nové internetové stránky, které mají podpořit hraní her na mobilních telefonech. Na serveru hiscore.cz si mohou hráči srovnávat dosažené výsledky u vybraných herních titulů a zároveň soutěžit o ceny. Chceme podpořit soutěživost uživatelů a rozšířit hraní na mobilních telefonech, uvedl mluvčí T-Mobile Jiří Hájek na veletrhu Invex.

T-Mobile v současnosti nabízí hravým uživatelům přes 80 herních titulů. Za stažení jedné hry zákazník zaplatí mezi 26 a 59 korunami. Podle statistiky společnosti vzrostl zájem o stahování her meziročně na čtyřnásobek. Nejvíce her si lidé stahují v úterý.

Mobilní operátoři vidí v hraní her na mobilech významný zdroj příjmů do budoucna. Již nyní se měsíční příjmy z prodeje her pohybují v milionech korun. Podle odhadu společnosti Logos, která hry pro mobily vyvíjí, je na trhu více než 80 000 mobilních hráčů. Někteří odborníci odhadují ještě vyšší čísla.