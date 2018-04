TELeKONOM: Úřady tuší podvod na burze...

- Akcie Českých radiokomunikací v pátek od prvních minut obchodů na pražské burze začaly prudce růst. V 10:45 posílily proti čtvrtečnímu závěru o 7,7 procenta na kurz 254 korun. Obchody již za necelou půlhodinu dvojnásobně převýšily čtvrteční objem.

Majoritní vlastník Českých radiokomunikací Bivideon ve čtvrtek po závěru obchodování oznámil, že nabídne ostatním akcionářům odkup akcií, ale jen za 245 korun za kus. Pokud nabídku převzetí schválí Komise pro cenné papíry a Bivideon zajistí potřebné peníze, má firma v úmyslu ji uveřejnit nejpozději do konce července.

Obchodníky vzestup nepřekvapil, protože s akciemi ČRa obchodují v podstatě jen domácí spekulanti, kteří sází právě na budoucí odkup. "Akcie ČRa jsou předmětem hry lokálních investorů," řekl jeden z tuzemských brokerů. "Investoři spekulují, že cena odkupu je příliš nízká a možná bude muset být zvýšena," dodala Patria na internetu.

Akcie firmy do čtvrtka zpevnily na burze takřka o dvacet procent v porovnání s koncem května. Růst započal náhle bez jakýchkoli informací. Situací se začínala zabývat Komise pro cenné papíry. Podle účastníků trhu by měla komise být důraznější a možná i zastavit obchodování.

Komise se obchodováním s ČRa stále zabývá, k rozhodnutí ale nedospěla."Zkoumání výrazných kurzových změn akcií ČRa a okolností kolem odkupu a valné hromady pokračuje," řekla mluvčí KCP Radka Procházková. O případném pozastavení obchodování dle ní rozhoduje organizátor obchodů. Burza zatím neměla k zásahu důvod. "Je tu výkyv kurzu, ale v normě, a informací je dostatek," řekl zástupce generálního tajemníka BCPP Vladimír Ezr.

Zveřejněný návrh Bivideonu považuje trh za nízký, ale získal alespoň orientační hranici, pod kterou by cena případného odkupu klesnout neměla. "Teď víte cenu, za kterou můžete z investice bez problémů vystoupit. Ale fundament společnosti je rozhodně výš," dodal makléř. Bivideon podle obchodníka stanovil cenu dobrovolného odkupu nejníže, jak jen to šlo, protože jde o finančního investora, který chce vydělat a odejít. "ČRa není společnost, která by vyhledávala na trhu kapitál, která by si budovala vztahy s investorskou veřejností," mínil.

PRAHA - Vladimír Příbramský skončil minulý týden po pěti měsících působení ve funkci generálního ředitele a jednatele společnosti Alcatel Czech. Týdeníku Euro to potvrdil mediální zástupce firmy Tomáš Hečko.

Nejasný však podle Eura zůstává důvod a způsob odchodu Příbramského z vedení české pobočky Alcatelu. Zatímco oficiální zdroje hovoří o jeho odvolání, týdeník má informace, že Příbramský odstoupil minulý týden ve čtvrtek sám. Post generálního ředitele Alcatelu Czech zůstane nějakou dobu neobsazený, odpovědnost za řízení by měla převzít oblastní centrála v Německu.

Příbramský přišel do Alcatelu na začátku letošního února z českého zastoupení společnosti Hewlett- Packard, kde působil téměř deset let. Ve funkci tehdy nahradil Františka Válka, kterému skončil mandát.

PRAHA - Český Telecom již zřejmě nebude povinen poskytovat slevy z telefonních poplatků nevidomým a nepohyblivým osobám. Dosud jim firma podle zákona promíjela měsíční paušál i poplatky za přeložení telefonu. Připravovaný zákon o elektronických komunikacích by ale již ustanovení o slevách obsahovat neměl, řekl dobře informovaný zdroj. Invalidé by měli dostávat příspěvek na telekomunikační služby od ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy zrušení povinnosti úlev pro některé občany nemusí automaticky znamenat, že je firma přestane poskytovat. "Již nyní poskytujeme slevy i tam, kde nám to zákon neukládá, a je to pouze naše rozhodnutí," uvedl. Telecom například promíjí paušální poplatek zhruba 70 000 odbojářů a válečných veteránů a jejich počet paradoxně každý rok stoupá.

Připravovaný zákon o elektronických komunikacích by měl nahradit současný telekomunikační zákon. S jeho účinností ministerstvo informatiky počítá od května příštího roku, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie. Zákon by měl například rozšířit nejvyšší vedení Českého telekomunikačního úřadu z předsedy na další dva zástupce a upravit pravomoci úřadu. Některá rozhodnutí by například musel konzultovat s ministerstvem informatiky. ČTÚ již nebude řešit reklamace zákazníků. Zákon bude řešit i institut tzv. universální služby a problematiku propojování sítí.

PAŘÍŽ - Pro privatizaci francouzské telekomunikační skupiny France Télécom zatím neexistuje plán. Uvedla to tisková mluvčí společnosti v reakci na páteční prohlášení ministerstva financí. Ministerstvo pracuje na znění zákona, který umožní civilním zaměstnancům telekomu udržet si současný privilegovaný statut bez ohledu na jakoukoli změnu ve struktuře akcionářů. "France Télécom potvrzuje, že nyní neexistuje absolutně žádný plán privatizace France Télécomu," uvedla tisková mluvčí.

Francie na zákonu pracuje kvůli nové evropské direktivě o zaměstnancích v civilních službách. Radě ministrů bude návrh zákona předložen letos v létě, parlament by jej měl schvalovat na podzim, uvedlo ministerstvo. France Télécom zaměstnává zhruba 100 tisíc lidí, kteří mají statut zaměstnance v civilních službách. Firma na to měla dosud právo, protože byla jediným univerzálním operátorem telekomunikačních služeb ve Francii.

Vzhledem k tomu, že nyní tyto služby mohou nabízet i ostatní operátoři, zaměstnanci France Télécom potřebují mít statut jasně daný. Stát drží ve firmě 55 procent, napsala agentura Reuters.